Stains Removal Tips: ટુથપેસ્ટથી હળદરના ડાઘ કાઢવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ જાણો
Stains Removal Tips: સફેદ કપડા પર હળદરના ડાઘ થઈ જાય તો તેને દુર કરવાની રીત આજે તમને જણાવીએ. આ રીત ફોલો કરવાથી ડાઘ ઝડપથી દુર થઈ શકે છે પરંતુ તેના માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ ફોલો કરવી.
Trending Photos
Stains Removal Tips: રસોડામાં કામ કરતી વખતે, લગ્નમાં પીઠીના પ્રસંગ દરમિયાન કે પછી પૂજા પાઠ કરતી વખતે કપડા પર ઘણીવાર હળદરના ડાઘ પડી જાય છે. તેમાં પણ જો હળદર સફેદ કપડા પર લાગી હોય તો ડાઘ વધારે દેખાય છે. હળદરના ડાઘ કાઢવા મુશ્કેલ કામ લાગે છે પરંતુ આ કામ યોગ્ય ટેકનિકથી ફોલો કરો તો સરળતાથી થઈ શકે છે. હળદરના ડાઘ તાજા હોય ત્યારે જ તેને સાફ કરી લેવા જોઈએ. જો હળદર સુકાઈ જાય તો ડાઘ ઝડપથી નીકળતા નથી. હળદરના ડાઘ કપડા પરથી કાઢવા હોય તો તેના માટે ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ટુથપેસ્ટની મદદથી ડાઘ ફટાફટ નીકળી શકે છે.
ટુથપેસ્ટથી હળદરના ડાઘ કાઢવાની રીત
લોકોનું માનવું હોય છે કે ટુથપેસ્ટમાં બ્લીચ હોય છે જે ડાઘ કાઢવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ હકીકતમાં ટુથપેસ્ટમાં માઈલ્ડ એબ્રેસિવ તત્વ હોય છે જે હળદરના ડાઘ લાઈટ કરે છે. ડાઘ કાઢવા માટે સફેદ ટુથપેસ્ટ અથવા નોન જેલ ટુથપેસ્ટ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. હળદરના ડાઘ સાવ સાફ કરવા હોય તો ડાઘ તાજો હોય ત્યારે જ આ પ્રોસેસ ફોલો કરી કપડા સાફ કરી લેવા. જો ડાઘ જૂનો હોય તો તેને કાઢવામાં સમય લાગી શકે છે. જો કે આ રીત અલગ અલગ ફેબ્રિકના કપડા પર અલગ અલગ રીતે અસર કરે છે. કેટલાક પ્રકારના ફેબ્રિક પરથી ડાઘ સરળતાથી નીકળી જાય છે તો કેટલાક ફેબ્રિકમાં સમય લાગી શકે છે.
કપડા પર ટુથપેસ્ટ લગાડવાની રીત
હળદરના ડાઘ પર તુરંત ટુથપેસ્ટ લગાડી તેને રગડીને સાફ કરી લેવું જોઈએ. જો કે કપડા પર નિયમિત ટુથપેસ્ટનો ઉપયોગ સુરક્ષિત ઓપ્શન નથી. ખાસ કરીને રંગીન કપડા કે નાજુક ફેબ્રિક હોય તો તેના પર ટુથપેસ્ટ લગાડવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. સફેદ કપડા પર ટુથપેસ્ટ યુઝ કરવી વધારે સુરક્ષિત છે. રંગીન કપડાના રંગ ટુથપેસ્ટના કેમિકલના કારણે ખરાબ થઈ શકે છે. તેથી કપડા પર ટુથપેસ્ટ લગાડો તે પહેલા કપડાના એક છેડા પર ટુથપેસ્ટ લગાડી ચેક કરી લેવું.
ટુથપેસ્ટની મદદથી ફક્ત કપડા પર લાગેલા ડાઘ જ નહીં પરંતુ ટાઈલ્સ, સિંક અને નખ પર લાગેલા ડાઘ પણ દુર થઈ શકે છે. આ જગ્યા પર લાગેલા હળદરના ડાઘ ટુથપેસ્ટ લગાડવાથી લાઈટ થઈ શકે છે. પરંતુ કપડાની બાબતમાં થોડી સાવધાની રાખવી.
ટુથપેસ્ટ સિવાય તમે કપડાના ડાઘ કાઢવા માટે તમે લીંબુનો રસ, બેકિંગ સોડા, વિનેગરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. સફેદ કપડા પર હળદરના ડાઘ થઈ ગયા હોય તો આ વસ્તુઓ લગાડી તેને તડકે સુકવી દેવા. ત્યારબાદ તેને સાફ કરશો તો ડાઘ સાવ આછો થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે