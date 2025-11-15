રસોડામાં કોકરોચે મચાવ્યો છે આતંક, આ ઘરેલું ઉપાયથી તરત ભાગી જશે વંદા !
Cockroaches Home Remedies: જો રસોડાને યોગ્ય રીતે સાફ ન કરવામાં આવે તો, કોકરોચ દેખાવા લાગે છે. તે ખૂણામાં રહે છે. કોકરોચ ફક્ત રસોડામાં ગંદકી ફેલાવતા નથી, પરંતુ પોતાની સાથે વિવિધ રોગો અને જંતુઓ પણ લાવે છે. આ સમસ્યાથી રાહત મેળવવા માટે, સ્ત્રીઓ વિવિધ રાસાયણિક ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરે છે.
Cockroaches Home Remedies: જો કે, આ રસાયણો નાના બાળકો અને પાલતુ પ્રાણીઓ માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે. તમે રસોડામાં કોકરોચથી છુટકારો મેળવવા માટે ઘરેલું ઉપાયોનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.
- કોફી પાવડર
તમે કોફી પાવડરની મદદથી રસોડામાં કોકરોચથી રાહત મેળવી શકો છો. બરછટ દળેલી કોફીમાં જોવા મળતું કેફીન રસોડાના કોકરોચને ઘટાડી શકે છે. કોફીને પીસી લો. ગ્રાઉન્ડ કોફીને નાના કપડામાં લપેટીને નાના પેકેટ બનાવો. આ પેકેટો રસોડાના ખૂણામાં મૂકો. આ રસોડાના કોકરોચને સરળતાથી દૂર કરશે.
- લીમડો
તમે તમારા રસોડામાં કોકરોચથી છુટકારો મેળવવા માટે લીમડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કપાસનો એક નાનો ટુકડો પીસીને તેને લીમડાના તેલમાં પલાળી દો. પલાળેલા કપાસ ટુકડાને એવી જગ્યાએ મૂકો જ્યાં કોકરોચ હોય. વૈકલ્પિક રીતે, તમે કોકરોચથી છુટકારો મેળવવા માટે લીમડાના પાનમાંથી સ્પ્રે પણ તૈયાર કરી શકો છો. એક ચમચી લીમડાનો પાવડર લો અને તેને ગરમ પાણીમાં ભેળવી દો. સ્પ્રે બનાવવા માટે બંને મિક્સ કરો. સ્પ્રેને એવી જગ્યાએ મૂકો જ્યાં કોકરોચ હોય. કોકરોચ સરળતાથી ભાગી જશે.
- માઉથવોશ
તમે કોકરોચથી રાહત મેળવવા માટે તીવ્ર સુગંધિત અને ફુદીનાના સ્વાદવાળા માઉથવોશનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. પાણી સાથે સમાન માત્રામાં માઉથવોશ ભેળવી દો. તૈયાર સ્પ્રેને જ્યાં કોકરોચ હોય ત્યાં મૂકો. આ તેમને સરળતાથી દૂર કરશે.
- ફેબ્રિક સોફ્ટનર
તમે કોકરોચને ભગાડવા માટે ફેબ્રિક સોફ્ટનરની સુગંધનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્રણ નાના કપમાં ફેબ્રિક સોફ્ટનર અને બે કપ પાણી મિક્સ કરો. બંને ઘટકોને મિક્સ કરો અને સ્પ્રે બોટલમાં નાખો. તૈયાર સ્પ્રેને બોટલમાં રેડો. આ સ્પ્રેને એવી જગ્યાએ સ્પ્રે કરો જ્યાં કોકરોચ વારંવાર આવે છે. આ તેમને સરળતાથી દૂર રાખવામાં પણ મદદ કરશે.
- બોરોક્સ પાવડર અને ખાંડ
ગ્રાઉન્ડ કોફી ઉપરાંત, તમે કોકરોચના ઉપદ્રવથી રાહત મેળવવા માટે બોરેક્સ પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ખાંડની મીઠાશ કોકરોચને આકર્ષશે, અને તેઓ તેનું સેવન કરશે. બોરેક્સ પાવડર કોકરોચને ડિહાઇડ્રેટ કરશે, જેના કારણે તેઓ ડિહાઇડ્રેશનને કારણે સરળતાથી મરી જશે. બંને ઘટકોનું તૈયાર મિશ્રણ તમારા રસોડામાં રાખો. આ સમસ્યામાંથી રાહત આપશે.
Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
