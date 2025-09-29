Skin Tightening: ઢીલી પડતી ત્વચા ટાઈટ દેખાશે, અપનાવી લો આ જબરદસ્ત ઘરેલુ નુસખા
Skin Tightening Tips: વધતી ઉંમરને તો અટકાવી ન શકાય પરંતુ તમે સ્કિન પર વધતી કરચલીઓને અટકાવી શકો છો. આજે તમને સ્કિન કેરની એવી ટીપ્સ વિશે જણાવીએ જેને ફોલો કરવાથી ઢીલી પડતી ત્વચા ટાઈટ રહી શકે છે.
Skin Tightening Tips: જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ ચહેરા પર અલગ અલગ સમસ્યાઓ દેખાવા લાગે છે. જેમાં સૌથી પહેલા ત્વચા પર કરચલીઓ પડે છે અને ચહેરાની ત્વચા ઢીલી પડવા લાગે છે. કેટલાક લોકોની સ્કીન 30 વર્ષની ઉંમરમાં જ ઢીલી પડવા લાગે છે. આ સમયે જો તમે સ્કીનનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું શરૂ કરી દો તો સ્કીન ટાઈટ પણ થઈ શકે છે.
આજે તમને જણાવીએ વધતી ઉંમરે પણ કેવી રીતે સ્કીન કેર કરવાથી ત્વચા હંમેશા ટાઈટ રહે છે અને કરચલીઓ દેખાતી નથી. આ ઉપાય અપનાવીને તમે આસાનીથી 30 વર્ષ પછી પણ સ્કિન ટાઈટ રાખી શકો છો.
સ્કિનને ટાઈટ રાખવાના ઉપાય
1. સ્કિન કેર કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્વચાનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી શકે છે. નાની ઉંમરમાં સ્કીન લટકતી દેખાવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ કરવો. રોજ રાત્રે સુતા પહેલા એક કે બે ટીપા નાળિયેર તેલના હથેળી પર લઈ તેને સ્કિન પર લગાવો અને પાંચ મિનિટમાં મસાજ કરો.
2. એલોવેરા જેલ પર સ્કીન માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. રોજ એલોવેરા જેલ સ્કીન પર લગાડવાથી ત્વચા ટાઈટ થવા લાગે છે. એલોવેરા જેલ ત્વચાની અન્ય સમસ્યા માટે પણ બેસ્ટ માનવામાં આવે છે.
3. મધમા લીંબુનો રસ મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાડી શકાય છે. તેનાથી ત્વચા ચમકદાર બને છે અને ઢીલી પડેલી ત્વચામાં પણ કસાવ આવે છે. અઠવાડિયામાં ચાર દિવસ તમે મધ અને લીંબુ ચેહરા પર લગાડી શકો છો
4. જો તમે સ્કીનને ટાઈટ બનાવવા માંગો છો તો ચંદન પાવડરમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરી તેનો ફેસપેક ચેહરા પર લગાવો. આ ફેસ પેક લગાડવાથી ઢીલી પડેલી ત્વચા ટાઈટ થાય છે અને ત્વચાની સુંદરતા પણ વધે છે
5. ત્વચાને ટાઈટ રાખવા માટે ઈંડાનો સફેદ ભાગ પણ ચહેરા પર લગાડી શકાય છે. અઠવાડિયામાં એક કે બે વખત આ માસ્ક ચહેરા પર લગાડવાથી સ્કીનમાં ફાયદો દેખાવા લાગે છે.
