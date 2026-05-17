/Coconut Rice: આ રીતે ઘરે બનાવો સૌથી ટેસ્ટી કોકોનટ રાઈસ, 10 મિનિટમાં જ ટેસ્ટી રાઈસ રેડી થઈ જશે

Coconut Rice Recipe: જો તમને પણ ભાત ભાવતા હોય અને ભાતની અલગ અલગ વાનગીઓ ટ્રાય કરતાં હોય તો ચાલો તમને ઘરે કોકોનટ રાઈસ બનાવવાની રીત જણાવીએ. કોકોનટ રાઈસ તાજા નાળિયેર અને ભાતનું ટેસ્ટી કોમ્બિનેશન હોય છે. જેનો સ્વાદ લાજવાબ હોય છે.
Coconut Rice Recipe: સાઉથ ઈંડિયન ભોજનમાં કોકોનટ રાઈસ લોકપ્રિય અને સ્વાદિષ્ટ વાનગી છે. કોકોનટ રાઈસમાં તાજા નાળિયેર અને કાજૂનો ઉપયોગ થાય છે. જે લોકોને અલગ અલગ વેરાઈટીના ભાત ભાવતા હોય તેમણે કોકોનટ રાઈસ પણ ટ્રાય કરવા જોઈએ. કોકોનટ રાઈસ તમારા ઘરમાં બનતાં હશે તો તેની સુગંધ પાડોશીઓ સુધી જશે. જો ભાત તૈયાર હશે તો કોકોનટ રાઈસ માત્ર 5 થી 10 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે.
કોકોનટ રાઈસ માટેની સામગ્રી
ભાત- 2 કપ
તાજુ ખમણેલું નાળિયેર - 1 કપ
તેલ - 1 ચમચી
રાઈ- 1 ચમચી
અડદની દાળ - 1 ચમચી
ચણાની દાળ - 1 ચમચી
કાજુ - 10 થી 12 નંગ
લીલા મરચાં ઝીણા સમારેલા
લીમડાના પાન
સૂકા લાલ મરચાં
મીઠું સ્વાદ અનુસાર
કોકોનટ રાઈસ બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં રાઈ, અડદની દાળ અને ચણાની દાળ ઉમેરો. દાળ સાંતળી લો પછી તેમાં કાજુ ઉમેરી સાંતળો. કાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે તેમાં સુકા લાલ મરચાં ઉમેરો.
સુકા લાલ મરચાં ઉમેર્યા પછી લીમડાના પાન વઘારમાં ઉમેરો અને થોડી સેકન્ડ સાંતળો. અને તેમાં ખમણેલું નાળિયેર ઉમેરો. નાળિયેર સાંતળી તેમાં ભાત અને મીઠું ઉમેરો. અને 5 મિનિટ ધીમા તાપે ભાત સાંતળો અને પછી ગેસ ઓફ કરી ગરમાગરમ કોકોનટ રાઈસ દહીં સાથે સર્વ કરો.
કોકોનટ રાઈસ ઝડપથી બની જતી વાનગી છે. ભાત અને તાજા નાળિયેરથી બનતી આ વાનગી વન પોટ મિલ તરીકે પણ ખાઈ શકો છો.
