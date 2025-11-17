Coffee Face Pack: શિયાળામાં સ્કિનની ડ્રાયનેસ, ટેનિંગ દુર કરવા યુઝ કરો કોફી પાવડર, અપનાવો આ 5 માંથી કોઈ 1 રીત
Coffee Face Pack: ચહેરા સંબંધિત સમસ્યાઓથી છુટકારો મેળવવા માટે ઘરેલુ નુસખા કારગર સાબિત થાય છે. આજે તમને કોફીના કેટલાક ઘરેલુ નુસખા જણાવીએ જેને અપનાવવાથી શિયાળામાં થતી સ્કિન પ્રોબ્લેમ દુર થઈ શકે છે.
Coffee Face Pack: બદલતા વાતાવરણમાં ત્વચા સંબંધિત સમસ્યા વધી જતી હોય છે. આ સમયે જ્યારે ઠંડીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યારે ઠંડી હવાના કારણે ત્વચાનું મોઈશ્ચર છીનવાઇ જાય છે અને સ્કિન ડ્રાય તેમજ બેજાન દેખાવા લાગે છે. સ્કિનની ડેડ સ્કિન અને ટેનિંગ દુર કરવા માટે લોકો અલગ અલગ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરે છે. જો તમારે તેના માટે કોઈ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો ઘરેલુ નુસખાની મદદથી પણ તમે સ્કીન પરથી ટેનિંગ અને ડેડ સ્કિન દૂર કરી શકો છો. જેમાં સૌથી ઝડપથી અસર કોફી કરે છે. કોફીના કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય આજે તમને જણાવીએ જે તમારી સ્કિન પ્રોબ્લેમને દૂર કરી દેશે.
કોફીથી સ્કિનને થતા ફાયદા
કોફી દરેક ઘરમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. કોફી એવી વસ્તુ છે જે બ્યુટી પ્રોડક્ટ જેવું રીઝલ્ટ આપી શકે છે. કોફીનો ઉપયોગ તમે અલગ અલગ રીતે કરી શકો છો. આજે તમને સ્કિન કેરમાં કોફીનો ઉપયોગ કરવાની પાંચ રીત જણાવીએ. આ રીતે કોફીનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિન સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે. તમને કઈ સમસ્યા છે તે અનુસાર તમે ઉપાય અપનાવી શકો છો.
કોફી અને ચણાનો લોટ
ચહેરા પરથી ટેનિંગ દુર કરવા માટે આ ઉપાય ફાયદાકારક સાબિત થશે. તેના માટે ચણાના લોટમાં કોફી મિક્સ કરી પાણી સાથે એક પેસ્ટ તૈયાર કરો. આ પેસ્ટને ચહેરા પર લગાવો. તેનાથી ચહેરો ચમકદાર દેખાય છે.
કોફી અને દૂધ
ઠંડીની ઋતુમાં ડ્રાય સ્કીનની સમસ્યા વધી જાય છે. તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે કોફી પાવડરને દૂધમાં મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. પાંચ મિનિટ પછી ચહેરાને સાફ કરી લો. તેનાથી ત્વચા હાઇડ્રેટ રહેશે
કોફી અને ગુલાબજળ
સ્કિન પર ગ્લો આવે અને સ્કિન મુલાયમ રહે તે માટે કોફી અને ગુલાબજળ લગાડી શકો છો. જો તમે આ નુસખાને નિયમિત યુઝ કરો છો તો સ્કીન પર લાભ જોવા મળે છે.
કોફી અને એલોવેરા જેલ
જો સ્કિન પર વધારે રેડનેસ અને ખીલ હોય તો આ ઉપાય અજમાવો. તેના માટે કોફી સાથે એલોવેરા જેલ મિક્સ કરી પેસ્ટ તૈયાર કરો. હવે આ પેસ્ટને ચહેરા પર લગાવો. તેનાથી ડેડ સ્કિન સેલ્સ દૂર થશે અને ત્વચાની ગંદકી સાફ થશે.
કોફી અને મધ
જો તમે સ્કિન પર બ્લીચનો ઉપયોગ કરતા હોય તો તેના બદલે એક વખત આ નુસખો ટ્રાય કરજો. તેના માટે કોફીમાં મધ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો અને તેને ચહેરા પર લગાવો. 5 મિનિટ પછી હળવા હાથે મસાજ કરી ચહેરો સાફ કરી લો. તેનાથી ચહેરાની ચમક વધી જશે
