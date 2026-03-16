Washing Hacks: કોટનના કપડા પહેલીવાર આ વસ્તુ સાથે ધોઈ લેશો તો કલર થઈ જશે પાક્કો, પછી ક્યારેય રંગ નહીં ઉતરે
Washing Hacks: કોટનના ડાર્ક રંગના કપડા પહેલીવાર ધોવા હોય ત્યારે પાણીમાં મીઠા સિવાય અન્ય 2 વસ્તુઓ ઉમેરવાથી કપડાનો રંગ પાક્કો થઈ શકે છે. પહેલીવાર આ વસ્તુઓ સાથે કપડા ધોઈ લેશો તો પછી કોટનના કપડાને અલગથી ધોવા નહીં પડે.
Trending Photos
Washing Hacks: કોટનના ડાર્ક રંગના કપડા ધોવામાં શરૂઆતના સમયમાં મહિલાઓને ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. નવા કપડાને શરૂઆતમાં બે થી ત્રણ વખત ધોવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી રંગ નીકળતો હોય છે. આ કારણે એક કપડાને પણ અલગથી ધોવું પડે છે. જોકે આ સમસ્યાનો એક કાયમી ઈલાજ પણ છે. જ્યારે કોટનના કપડાં નવા હોય ત્યારે તેને ધોતી વખતે તેમાં કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરી દેવામાં આવે તો પહેલી વખતમાં જ કપડાનો રંગ પાક્કો થઈ જાય છે. ત્યાર પછી તમે કોટનના કપડાને નોર્મલ વોશ કરશો તો પણ તેમાંથી રંગ નહીં છુટે અને બીજા કપડાં ખરાબ નહીં થાય. તો ચાલો આજે જાણીએ કે કપડામાંથી રંગ નીકળતો હોય તો તેને કેવી રીતે ધોવા કે તેનો રંગ પહેલી વખતમાં જ પાક્કો થઈ જાય.
રંગ ઉતરતો હોય તેવા કપડાં ધોવાની રીત
કોટનના ડાર્ક રંગના કપડા જેમાંથી રંગ છુટતો હોય તેને પહેલીવાર ખાસ રીતે ધોવાના હોય છે. પહેલીવાર ધોવામાં આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી લેવામાં આવે તો પછી કપડાનો રંગ નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે અને કપડા ઝાંખા પડતા નથી.
મીઠું
મીઠાનો ઉપયોગ કરવાની રીત તો સૌ કોઈ જાણે છે. કોટનના કપડાને પહેલીવાર ધોવાના હોય ત્યારે ટબમાં ઠંડુ પાણી ભરવું અને તેમાં 2 મુઠ્ઠી મીઠું ઉમેરી દેવું. આ પાણીમાં કપડાને પલાળો. કપડાને પાણીમાં 2 કલાક પલાળી રાખો. ત્યારબાદ કપડાને નોર્મલ પાણીથી વોશ કરી લો. આ રીતે કપડાનો રંગ પાક્કો થઈ જશે.
ફટકડી
રંગ છોડતા કપડાનો રંગ પાક્કો કરવા માટે ફટકડીનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. તેના માટે એક બાલટીમાં પાણી ભરી તેમાં 60 ગ્રામ ફટકડી અને થોડું મીઠું ઉમેરો. બંને વસ્તુઓ પાણીમાં ઓગળી જાય એટલે તેમાં રંગ છોડતા કપડા પલાળી દો. કપડાને 1 કલાક પલાળી રાખો અને પછી પાણીમાંથી કાઢી અને નોર્મલ વોશ કરો.
વિનેગર
જો તમે ઈચ્છો કે કપડાનો રંગ એકવાપર પછી ફરીથી ન નીકળે તો કપડા ધોવા માટે વિનેગરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પાણીમાં વિનેગર ઉમેરી કપડાને તેમાં પલાળી દો. કપડાને 30 મિનિટ પલાળી રાખો. 30 મિનિટ પછી કપડાને વિનેગર વાળા પાણીમાંથી કાઢી કપડાને છાંયો આવતો હોય તેવી જગ્યાએ સુકવો.
આ 3 વસ્તુઓ સાથે કપડા ધોવાથી કલર નીકળતો બંધ થઈ જશે અથવા તો ઓછો થઈ જશે. તેમ છતાં નવા કપડાને શરુઆતમાં ધોવા માટે ઠંડા પાણીનો જ ઉપયોગ કરવો અને કપડાને તડકાને બદલે છાંયામાં જ સુકવવા. તડકાના કારણે રંગ ફેડ પડી શકે છે. તડકો હોય તો કપડાને ઊંધા કરીને સુકવવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે