LPG Gas Cylinder: બુક કરાવ્યા પછી પણ ન મળે LPG ગેસ સિલિન્ડર તો આ નંબર પર કરો સંપર્ક
LPG Gas Cylinder: મિડલ ઈસ્ટના સંકટ વચ્ચે 1 એપ્રિલથી કોર્મશિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થઈ ચુક્યો છે. મોંઘા ભાવે મળતાં સિલિન્ડર બુક કરાવ્યા પછી પણ જો સમયસર ન મળે તો શું કરવું જાણી લો.
LPG Gas Cylinder: 1 એપ્રિલ 2026 ના રોજ સવાર સવારમાં નાના ધંધાર્થીઓને મોટો ઝટકો મળ્યો હતો. કોર્મશિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 195 રુપિયાનો વધારો થઈ ગયો છે. ભાવમાં આવેલા ઉછાળાની અસર ધંધાર્થીઓ સાથે સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પણ પડશે. લોકો એક તરફ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધારોને લઈ ચિંતામાં છે તો કેટલીક જગ્યાએ બુક કરાવ્યા પછી સિલિન્ડર સપ્લાય ન થતા હોવાની ફરિયાદો ઉઠે.
દેશમાં ઘણા શહેરો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરની સપ્લાયને લઈને ચિંતામાં છે. સરકારે તો સ્પષ્ટ કર્યું છે રસોઈ ગેસની ઉપલબ્ધતામાં કોઈ સમસ્યા નહીં આવે. તેમ છતાં ગેસ સિલિન્ડરની સપ્યાલને લઈને લોકોને ફરિયાદો છે. અનેક વિસ્તારમાં બુકિંગ કરાવ્યા પછી સમય થઈ ગયો હોવા છતાં સિલિન્ડર ન મળતા હોવાની સમસ્યા સામે આવે છે. ઘણી જગ્યાએ ગેસ ડીલર મનમાની કરતાં હોવાની અને વધારે પૈસા માંગતા હોવાની પણ ફરિયાદો ઉઠવા પામી છે. આવી સ્થિતિમાં ગ્રાહકે ચિંતા કરવી નહીં. આવો કોઈપણ અનુભવ થાય તો તેઓ ગેસ કંપનીની હેલ્પલાઈન પર કોલ કરી ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે.
ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરનો બુકિંગ સમય 21 માંથી 25 દિવસ થયો છે. એટલે એક સિલિન્ડર લીધાના 25 દિવસ પછી જ બીજા સિલિન્ડર માટે બુકિંગ કરાવી શકાશે. આ 25 દિવસનો સમય પુરો થયા પછી કરેલા બુકીંગમાં પણ દિવસો સુધી સિલિન્ડર ન મળે તો કંપનીના કસ્ટમેર કેર નંબર પર કોલ કરી ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે. જો કોઈ ડીલર ઈરાદાપૂર્વક ગેસે સિલિન્ડર આપવામાં લેટ કરે અથવા વધારે પૈસા માંગે તો પણ તેના વિરુદ્ધ ફરિયાદ થઈ શકે છે.
ઈંડેન ગેસ માટે હેલ્પલાઈન નંબર
જો તમે ઈંડેન કંપનીના ગેસ સિલિન્ડર યુઝ કરો છો અને તમને બુકીંગ પછી પણ સિલિન્ડર નથી મળી રહ્યું તો 1800 2333 555 ટોલ ફ્રી નંબર પર ફરિયાદ કરી શકો છો.
ભારત ગેસ હેલ્પલાઈન નંબર
ભારત ગેસના ગ્રાહકોને સમયસર સિલિન્ડર ન મળે અથવા ડીલર તરફથી કોઈ સમસ્યા થાય તો ટોલ ફ્રી નંબર 1800 22 4344 નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરો.
એચપી હેલ્પલાઈન નંબર
એચપી ગેસ સિલિન્ડર યુઝ કરતાં ગ્રાહકો ડીલર સંબંધિત સમસ્યાના નિવારણ માટે ટોલ ફ્રી નંબર 1800 2333 555 પર કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે.
