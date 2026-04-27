Cooking Hack: ચણાના લોટના પુડલા ઉતારતાં પહેલા તવાને આ રીતે રેડી કરો, પુડલા તવા પર ચોંટશે નહીં
Cooking Hack For Besan chilla: ચણાના લોટના પુડલા બનાવતી વખતે ઘણીવાર તવા પર ચોંટી જાય છે. ખાસ કરીને પહેલો પુડલો બને તે ખરાબ જ થઈ જતો હોય છે. આવું ન થાય તે માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. આ રીત ફોલો કરશો તો ચણાના લોટના પુડલા પણ ઢોસા જેવા પાતળા અને ક્રિસ્પી થશે.
- ચણાના લોટના પુડલા તવા પર ચોંટે નહીં તે માટે શું કરવું ?
- ચણાના લોટના પરફેક્ટ પુડલા બનાવવાની રીત
- ચણાના લોટમાં કઈ વસ્તુ ઉમેરવાથી તવા પર પુડલા ચોંટે નહીં ?
જે રીતે ઢોસા તવા પર ચીપકે નહીં અને એકદમ પાતળા અને ક્રિસ્પી બને તેની ટ્રિક્સ હોય છે તે રીતે જ ચણાના લોટના પુડલા ઉતારતા પહેલા પણ કેટલીક ટીપ્સ ફોલો કરો તો પુડલા સારી રીતે બોલે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ચણાના લોટના પુડલા ઉતારતા પહેલા કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને શું કરવાથી પુડલા એકદમ ક્રિસ્પી બને છે.
ચણાના લોટના પરફેક્ટ પુડલા બનાવવાની રીત
હુંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો
ચણાના લોટના પુડલા બનાવવા માટે જે બેટર બનાવો તેમાં હુંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો. સાથે જ પુડલાનું બેટર મીડિયમ ટેક્સચરનું રાખો. એટલે કે વધારે પડતું પાતળું નહીં અને વધારે પડતું જાડું નહીં. તવા પર રેડી અને ઝડપથી ફેલાવી શકાય તેવું બેટર હોવું જોઈએ.
બેકિંગ સોડા
ચણાના લોટના પુડલા પણ તૂટ્યા વિના સરસ બને તે માટે ચણાના લોટના બેટરમાં બેકિંગ સોડા ઉમેરી શકો છો. બેકિંગ સોડા ઉમેરવાથી તવા પર પુડલા ચોંટશે નહીં.
ચોખાનો લોટ
ચણાના લોટના બેટરમાં થોડો ચોખાનો લોટ ઉમેરી દેવાથી પણ પુડલા સારી રીતે ઉતરે છે. ચણાના લોટનું બેટર હુંફાળા પાણીમાં બનાવો ત્યારે તેમાં એક કે બે ચમચી ચોખાનો લોટ મિક્સ કરી દો. ત્યાર પછી બેટરને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપો અને પછી તેમાંથી પુડલા ઉતારો. આમ કરવાથી પુડલા તવા પર ચોટશે નહીં.
ગરમ થવા પર ઉતારો પુડલા
પુડલા ઉતારવાનું બેટર કેવું હોવું જોઈએ તે તો જાણી લીધું. હવે જાણો કે તવા પર પુડલો ક્યારે ઉતારવો. સૌથી પહેલા તવાને ગેસ પર ગરમ કરી લો. તવો ગરમ થઇ જાય એટલે તેના પર થોડું પાણી છાંટો જેથી ગરમ થવાનું તાપમાન થોડું ઠંડુ થાય. આ સ્ટેજ પર તુરંત જ તવા પર બેટર સ્પ્રેડ કરી દો. આ રીતે તવા પર પુડલો ઉતારશો તો પુડલો તૂટશે નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
