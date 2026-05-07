/Cooking Hacks: ઘી બળી જાય તો તેનો કાળો રંગ અને બળેલી વાસ કેવી રીતે દુર કરવી ?

Cooking Hacks: ઘી બનાવતી વખતે જો ઘી થોડું પણ બળી જાય તો શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. 2 વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાથી બળેલા ઘીમાંથી આવતી વાસ દુર થઈ જાય છે અને તેનો રંગ પણ સુધરી જાય છે. આ વસ્તુઓ કઈ છે તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો ચાલો જાણીએ.
Cooking Hacks: મોટાભાગે મહિલાઓ ઘરે જ દૂધની મલાઈ એકઠી કરી તેમાંથી માખણ બનાવી અને પછી તેમાંથી ઘી બનાવતી હોય છે.. સાત-આઠ દિવસની મલાઈ એકઠી કરી અને પછી ઘી બનાવવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. ઘરે 100 ટકા શુદ્ધ ઘી બને છે તેથી મોટાભાગે ઘરમાં જ મલાઈમાંથી ઘી બનાવવામાં આવે છે.
ગરમીના દિવસોમાં ઘી બનાવતી વખતે જો 5 મિનિટ પણ ધ્યાન ભટકે તો ઘી તરત બળી જાય છે. ઘી બળી જાય તો તેમાંથી વિચિત્ર વાસ આવવા લાગે છે અને તેનો રંગ પણ બદલી જાય છે. બળેલું ઘી રોટલી પર લગાડો કે અન્ય વસ્તુમાં ઉપયોગ કરો તો તેમાંથી પણ વાસ આવે છે. આ સમસ્યા ઘણી મહિલાઓને સતાવતી હશે. તો ચાલો આજે આ સમસ્યાનું સમાધાન તમને જણાવીએ.
આજે તમને બે એવી વસ્તુ વિશે જણાવીએ જેનો ઉપયોગ કરવાથી બળેલા ઘીની વાસ દૂર થઈ શકે છે. જો ક્યારેય ઘી બળી જાય તો પછી આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો. આ 2 વસ્તુની મદદથી ઘીમાંથી આવતી બળેલી વાસ દુર થઈ જાય છે અને ઘી નો રંગ પણ સુધરે છે.
બળેલા ઘીની વાસ દૂર કરવાની રીત
ઉતાવળમાં ઘી બનાવતી વખતે જો ઘી બળી જાય તો તેને ઠીક કરવા માટે બે વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જેમાંથી એક છે નાગરવેલનું પાન અને બીજી છે એલચી. હવે જાણીએ આ બે વસ્તુનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો..
નાગરવેલના પાન
જો નાગરવેલના પાનનો ઉપયોગ કરવો હોય જે વાસણમાં ઘી બનાવ્યું હોય તેમાંથી ઘીને અલગ વાસણમાં કાઢો. ઘી ગાળી અને બીજી તપેલીમાં કે પેનમાં કાઢી લો. હવે અલગ કાઢેલા ઘીમાં બે નાગરવેલના પાન ઉમેરો અને ઘીને ઠંડુ થવા છોડી દો. જો ઘી વધારે હોય તો નાગરવેલના પાનની સંખ્યા વધારી દેવી. ઘીને ગાળીને તેમાં નાગરવેલના પાન રાખી દેવાથી બળેલા સ્મેલ ઓછી થઈ જાય છે.
એલચી
ઘી માંથી વાસ દૂર કરવા માટે એલચી પણ ઉપયોગી છે. એલચી ઉમેરવાથી પણ ઘીમાંથી આવતી બળેલી વાસ ઓછી થઈ જાય છે અને ઘી નો સ્વાદ પણ વધી જાય છે. એલચી ઉમેરવી હોય તો ઘીને ગાળીને અલગ વાસણમાં કાઢો. ત્યાર પછી તે ઘીમાં પાંચથી છ એલચી ઉમેરી દો અને એક મિનિટ માટે ઘીને ખાલી ગરમ કરી લો. ત્યાર પછી ગેસ બંધ કરી ઘીને એકદમ ઠંડુ થઈ જવા દો. ઘી ઠંડુ થશે ત્યાં સુધીમાં એલચીની સુગંધ ઘીમાં ભળી જશે અને ઘીની વાસ દૂર થઈ જશે.
ઘી બનાવતી વખતે આ વાતનું ધ્યાન રાખો
મલાઈ કે માખણને હંમેશા ધીમા તાપે ઉકાળો. માખણ ઓગળી જાય પછી સતત ઘીને હલાવતા રહો જેથી તપેલામાં નીચે ઘી ચોંટે નહીં. ઘી બનાવવા માટે હંમેશા જાડા તળિયાના વાસણનો ઉપયોગ કરો જેથી ઘી બળે નહીં.
