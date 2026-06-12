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Cooking Hacks: હોટેલ જેવા સોફ્ટ, ફૂલેલા ભટુરા બનાવવાનું સિક્રેટ જાણો, આ રીતે બનાવેલા ભટુરા ઠંડા થશે તો પણ ફુલેલા જ રહેશે

Cooking Hacks: છોલે ખાવાની મજા ત્યારે આવે છે જ્યારે તેની સાથે એકદમ ફુલેલા, અંદરથી સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી ભટુરા હોય. રેસ્ટોરન્ટમાં જેવા ભટુરા મળે તેવા ભટુરા ઘરે બનાવવાની સિક્રેટ ટિપ આજે તમને જણાવીએ. આ રીતે ભટુરા બનાવશો તો ભટુરા ઠંડા થયા પછી પણ ફુલેલા જ રહેશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 12, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:53 PM IST
Cooking Hacks: હોટેલ જેવા સોફ્ટ, ફૂલેલા ભટુરા બનાવવાનું સિક્રેટ જાણો, આ રીતે બનાવેલા ભટુરા ઠંડા થશે તો પણ ફુલેલા જ રહેશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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