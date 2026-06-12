/Cooking Hacks: હોટેલ જેવા સોફ્ટ, ફૂલેલા ભટુરા બનાવવાનું સિક્રેટ જાણો, આ રીતે બનાવેલા ભટુરા ઠંડા થશે તો પણ ફુલેલા જ રહેશે

Cooking Hacks: ડિનર માટે છોલે ભટુરે બેસ્ટ ઓપ્શન છે.. ગરમા ગરમ છોલે સાથે એકદમ ફુલેલા અને સોફ્ટ ભટુરા ખાવાની મજા આવે છે. મોટાભાગે છોલે તો સારી રીતે બની જતા હોય છે પરંતુ ભટુરા બનાવવામાં સમસ્યા થાય છે. કેટલીકવાર ભટુરા ફુલતા નથી તો ક્યારેક ભટુરા ગરમ હોય ત્યાં સુધી જ ફુલેલા રહે છે અને પછી તુરંત સોફ્ટ થઈ જાય છે. વળી કેટલાક ભટુરામાં તેલ રહી જાય છે. જો તમને પણ ભટુરા બનાવવામાં આવી સમસ્યા નળી રહી હોય તો તેનું સોલ્યુશન આજે તમને જણાવીએ.
આજે તમને રેસ્ટોરન્ટ જેવા ફુલેલા, તેલ વિનાના અને અંદરથી સોફ્ટ અને બહારથી ક્રિસ્પી એવા ભટુરા બનાવવાની સિક્રેટ ટીપ જણાવી દઈએ. આ રીતે તમે ઘરે ભટુરા બનાવશો તો ભટુરા બરાબર ફુલશે અને ઠંડા થયા પછી પણ ફુલેલા જ રહેશે.
ભટુરાનો લોટ બાંધવાની સામગ્રી
મેંદો બે કપ
રવો અડધો કપ
દળેલી ખાંડ એક ચમચી
અડધી ચમચી બેકિંગ પાઉડર
અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા
મીઠું
ખાટું દહીં
હુંફાળું પાણી લોટ બાંધવા માટે
તેલ બે ચમચી
ભટુરા બનાવવાની રીત
રેસ્ટોરન્ટમાં મળે તેવા જ ફુલેલા અને ક્રિસ્પી ભટુરા બનાવવા હોય તો એક મોટું વાસણ લેવું અને તેમાં બે કપ મેંદામાં અડધો કપ રવો મિક્સ કરો. મેંદા અને રવાનું માપ આ રીતે જ રાખવું.. ત્યાર પછી લોટમાં બેકિંગ પાઉડર, બેકિંગ સોડા, મીઠું અને દળેલી ખાંડ ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી લો..
બધી જ સૂકી સામગ્રી મિક્સ થઈ જાય પછી લોટમાં વચ્ચે થોડી જગ્યા કરો અને તેમાં ખાટું દહીં અને તેલ સારી રીતે મિક્સ કરો. ત્યાર પછી આ મિશ્રણમાં ધીરે ધીરે લોટ ઉમેરતા જવું. ભટુરાનો લોટ બાંધતી વખતે હુંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરવો.
ભટુરાનો લોટ વધારે મીડીયમ રાખવો એટલે કે વધારે પડતો સોફ્ટ નહીં અને વધારે પડતો કઠણ પણ નહીં. લોટ બરાબર બંધાઈ જાય પછી 10 મિનિટ તેને બરાબર મસળો. આ પ્રક્રિયા કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે તેનાથી જ ભટુરા એકદમ ફ્લપી બનશે. પાંચથી દસ મિનિટ લોટને બરાબર મિક્સ કર્યા પછી તેને ઢાંકીને બે કલાક સેટ થવા દો.
ભટુરાના લોટને ભીના કપડા વડે ઢાંકીને રાખો. ભટુરા સારા બને તે માટે જરૂરી છે કે લોટને ઓછામાં ઓછી બે કલાક રેસ્ટ આપવો. બે કલાક પછી લોટમાંથી ભટુરા માટેના લુઆ બનાવી લો અને તેને પણ ભીના કપડાં વડે ઢાંકી 15 મિનિટ રેસ્ટ આપો.
એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરો. ત્યાર પછી ભટુરાના લુઆમાંથી તમને ગમતા આકારના ભટુરા વણો અને ગરમ તેલમાં તળો. એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે ભટુરાને તળવા મૂકો ત્યારે તેલ ગરમ હોય. ભટુરા એક તરફથી તળાઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ થોડી સ્લો કરી તેને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)