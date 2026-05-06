/Cooking Hacks: ગરમીમાં દહીં ખાટું થઈ જાય તો આ ટીપ્સ ફોલો કરી દહીંની ખટાશ કરો દુર

Summer Cooking Hacks: ઉનાળામાં દહીં ખાટું ન થઈ જાય તે વાતનું ધ્યાન મહિલાઓ રાખતી જ હોય છે તેમ છતાં ઘણીવાર દહીં ખાટું થઈ જાય છે. આવું થાય ત્યારે દહીંની ખટાશ કેવી રીતે દુર કરવી ચાલો તમને જણાવીએ.
Summer Cooking Hacks: ઉનાળામાં દરેક ઘરમાં દહીનો વપરાશ વધી જાય છે. સાથે જ આ સમયે એવો હોય છે જ્યારે દહીં જમાવતી વખતે ખાસ તકેદારી પણ રાખવી પડે છે. ઉનાળામાં ગૃહિણીઓ દહીં ખાટું ન થઈ જાય તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખે છે. કારમ કે ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો ઉનાળામાં ગરમીના કારણે દહીં ઝડપથી ખાટું પડી જાય છે. આમ તો મહિલાઓ દહીં ખાટું ન થાય તે વાતને લઈને સજાગ રહે છે પરંતુ તેમ છતાં ઘણી વખત જામેલા દહીંને ફ્રિજમાં મૂકવામાં સમય લાગી જાય કે પછી મેળવણ ખાટું ઉમેરી દીધું હોય તો દહીં ખટાશ પકડી લે છે. આવું થાય ત્યારે શું કરવું ચાલો જાણીએ.
ઉનાળામાં દહીં જમાવતી વખતે સૌથી પહેલા તો કેટલીક વાતોને ધ્યાનમાં રાખો. ઉનાળામાં પાણી વિનાનું અને મોળું દહીં જમાવવું હોય તો મેળવણ માટે એવા દહીંનો ઉપયોગ કરવો જે મોળું હોય. મેળવણ માટે જે છાશ કે દહીં યુઝ કરો તેમાં ખટાશ હશે તો દૂધમાંથી જે દહીં બનશે તે પણ ખાટું લાગશે.
બીજી વસ્તુ એ ધ્યાનમાં રાખો કે દૂધ વધારે પડતું ગરમ હોય ત્યારે તેમાં મેળવણ ન ઉમેરવું. દૂધ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય ત્યારે તેમાં થોડું દહીં ઉમેરો અને ચાર કલાક પછી દૂધ ચેક કરી લો. ગરમી એટલી છે કે ચાર કલાકમાં દહીં જામી જ જાય છે. દહીં જામે કે તુરંત જ તેને ફ્રિજમાં રાખી દો. આ બે વાતોનું ધ્યાન રાખીને દહીં મેળવશો તો દહીં ખાટું નહીં થાય તેમ છતાં જો કોઈ કારણોસર દહીં ખાટું પડી જાય તો તેની ખટાશ દૂર કેવી રીતે કરવી તે પણ જાણી લો.
દહીંની ખટાશ દુર કરવાની રીત
ગરમીમાં દહીં વધારે સમય બહાર રહી જાય, તેમાં મેળવણ વધારે પડી જાય તો દહીં ખાટું થઈ જાય છે. ખાટુ દહીં ખાવું કોઈને પસંદ નથી હોતું. તેથી એવા જ ઉપાયની જરૂર પડે છે કે જેનાથી દહીંની ખટાશ ઓછી થઈ જાય. દહીં ખાટું થઈ જાય તો તમે આ બે સ્ટેપ ફોલો કરીને દહીંની ખટાશ દૂર કરી શકો છો.
દહીં ચેક કરો ત્યારે તેમાંથી ખાટી સ્મેલ આવતી હોય અને તેમાં પાણી પણ હોય તો એક મલમલના કપડામાં દહીં કાઢો અને કપડાને દોરી વડે બાંધી લટકાવી દો. આમ કરવાથી દહીંમાં જે ખાટું પાણી હશે તે બધું જ નીકળી જશે. દહીંને 15 મિનિટ સુધી લટકાવી રાખો જેથી તેની અંદરનું બધું જ પાણી નીકળી જાય.
દહીંમાંથી ખાટું પાણી કાઢી લીધા પછી દહીં એક બાઉલમાં કાઢો. ત્યાર પછી દહીંમાં ઠંડુ દૂધ ઉમેરો. ફ્રિજમાં રાખેલું ઠંડુ દૂધ ઉમેરી દેવાથી દહીંની ખટાશ ઓછી થઈ જશે. દૂધ ઉમેર્યા પછી દહીંને 10 મિનિટ બહાર રાખો અને પછી ફ્રિજમાં મૂકી દો. આ બે સ્ટેપ ફોલો કરવાથી દહીંની ખટાશ ઓછી થઈ જશે.
