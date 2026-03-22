Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleCooking Hacks: જાણો ખાવાની કઈ વસ્તુઓ લોઢાના વાસણમાં પકાવો તો ફાયદો કરે અને કઈ વસ્તુઓ નુકસાન ?

Cooking Hacks: જાણો ખાવાની કઈ વસ્તુઓ લોઢાના વાસણમાં પકાવો તો ફાયદો કરે અને કઈ વસ્તુઓ નુકસાન ?

Cooking Hacks: લોઢાના વાસણમાં કુકીંગ કરી શકાય છે પણ એ જાણવું જરૂરી હોય છે કે કયો ખોરાક લોઢાના વાસણમાં કુક કરવો અને કઈ વસ્તુઓ ન કરવી. ચાલો તમને જણાવીએ લોઢાના વાસણમાં કઈ વસ્તુઓ કુક કરવી અને કઈ વસ્તુઓ કુક ન કરવી.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 22, 2026, 03:57 PM IST

Trending Photos

Cooking Hacks: જાણો ખાવાની કઈ વસ્તુઓ લોઢાના વાસણમાં પકાવો તો ફાયદો કરે અને કઈ વસ્તુઓ નુકસાન ?

Cooking Hacks: કુકીંગ માટે રસોડામાં અલગ અલગ પ્રકારના વાસણનો ઉપયોગ થતો હોય છે. જેમાં આજકાલ કાસ્ટ આયરનના વાસણનો ટ્રેંડ વધ્યો છે. કાસ્ટ આયરન એટલે કે લોઢાના વાસણનો ઉપયોગ કરવા અંગે ઘણા લોકોને જાણકારી હોતી નથી. આ વાસણનો ઉપયોગ કરવામાં એ વાતની જાણકારી હોવી જરૂરી છે કે કયો ખોરાક કાસ્ટ આયરનમાં કુક કરવો જોઈએ અને કઈ વસ્તુઓ લોઢાના વાસણમાં કુક ન કરવી. 

Add Zee News as a Preferred Source

કાસ્ટ આયરનના વાસણમાં રસોઈ કરવાથી ભોજન સ્વાદિષ્ટ બને છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે પણ લાભકારી હોય છે. ભારતીય રસોઈમાં લોઢાના વાસણનો ઉપયોગ વર્ષોથી થતો આવે છે. લોઢાના વાસણમાં રસોઈ કરવાથી ભોજનમાં કુદરતી રીતે આયરન વધી જાય છે. લોઢાના વાસણમાં કુકીંગ કરવાથી શરીરની આયરનની ઊણપ દુર કરવામાં મદદ મળી શકે છે. જો કે લોઢાના વાસણમાં દરેક પ્રકારની વસ્તુઓ કુક નથી કરી શકાતી. તેથી એ જાણવું જરૂરી છે કે લોઢાના વાસણમાં કયા શાક ન બનાવવા. 

લોઢાના વાસણમાં કુકીંગ કરવાના ફાયદા

લોઢાના વાસણમાં કુકીંગ કરવાનો ફાયદો એ છે કે તેનાથી ભોજનમાં આયરન વધે છે. આયનની ખામી દુર થઈ શકે છે. લોઢાના વાસણમાં બનેલું ભોજન ક્રિસ્પી બને છે. પરંતુ ખાસ વાત એ છે કે કાસ્ટ આયરનના વાસણમાં કુકીંગ કરવી નોન સ્ટિક કરતાં વધારે ફાયદાકારક છે. 

લોઢાના વાસણમાં કયા શાક બનાવવા

લોઢાની કઢાઈમાં પાલક, મેથી, સરસવનું સાગ, રીંગણાનું ભરથું, બટેટા, પરવળ, ભીંડા, બન્સ જેવા શાક બનાવવા જોઈએ. આ શાક કાસ્ટ આયરનના કુકવેરમાં બનાવવાથી રસોઈમાં આયરનનું પ્રમાણ વધી જાય છે. આ શાક લોઢાના વાસણમાં બનાવો તો તેમાં સ્મોકી ફ્લેવર આવે છે, શાક ક્રિસ્પી બને છે. 

લોઢાના વાસણમાં કયા શાક કુક ન કરવા

- લોઢાના વાસણમાં ખાટી વસ્તુઓ કુક ન કરવી. જે શાકમાં ટમેટાની ગ્રેવી, આમલી, લીંબુનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તેવી વસ્તુઓ કાસ્ટ આયરન કુકવેરમાં ન બનાવો. ખટાશ અને લોઢા વચ્ચે રિએકશન થવાથી રસોઈનો સ્વાદ બગડી શકે છે. 

- લોઢાના વાસણમાં કઢી, દહીં તીખારી જેવી વસ્તુઓ પણ ન બનાવવી. દહીંવાળી વસ્તુઓ લોઢાના વાસણમાં કુક કરવાથી તેને રંગ અને સ્વાદ બગડી જાય છે. 

- કાસ્ટ આયરનના વાસણમાં એવી વસ્તુઓ ન બનાવો જેમાં વધારે ખટાશનો ઉપયોગ થતો હોય. ખટાશવાળા મસાલા પણ લોઢાના વાસણમાં એડ ન કરવા. તેનાથી રિએકશન થઈ શકે છે અને મસાલાનો રંગ કાળો પડી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Cooking Hackscast ironiron panકુકીંગ ટીપ્સ

Trending news