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Cooking Hack: ભીંડાનું શાક ચીકણું થઈ જાય છે ? શાક વઘારો ત્યારે તેલમાં આ વસ્તુ ઉમેરી દેજો, જરા પણ ચીકાશ નહીં આવે

Cooking Hack: ભીંડાનું શાક જો ચીકણું થઈ જતું હોય તો હવે જ્યારે પણ શાક બનાવો ત્યારે આ ટીપ્સ ટ્રાય કરજો. આ કુકીંગ ટીપ્સ અપનાવશો તો ભીંડાના શાકમાં જરા પણ ચીકાશ નહીં આવે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 13, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:12 PM IST
Cooking Hack: ભીંડાનું શાક ચીકણું થઈ જાય છે ? શાક વઘારો ત્યારે તેલમાં આ વસ્તુ ઉમેરી દેજો, જરા પણ ચીકાશ નહીં આવે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Cooking Tips: ભીંડાના શાકમાં જરા પણ ચીકાશ નહીં આવે, શાકના વઘારમાં આ વસ્તુ ઉમેરી દેજો
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