/Cooking Hack: ભીંડાનું શાક ચીકણું થઈ જાય છે ? શાક વઘારો ત્યારે તેલમાં આ વસ્તુ ઉમેરી દેજો, જરા પણ ચીકાશ નહીં આવે

Cooking Hack: ભીંડાનો વધાર કરો કે થોડીવારમાં તે ચીકણા થવા લાગે છે. ઘણી યુવતીઓને ભીંડાનું શાક બનાવવામાં આ સમસ્યા નડતી હશે. ભીંડાનું શાક ઘણી વખત તો એટલું ચીકણું થઈ જાય છે કે ખાવાની મજા પણ આવતી નથી. ભીંડાનું શાક ચીકણું ન થાય તે માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ.
ભીંડાનું શાક બનાવતી વખતે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કારણ કે ભીંડા ચીકણા હોય છે જો થોડી બેદરકારી રહી જાય તો વઘાર કર્યા પછી તેમાં ચીકાશ વધતી જાય છે. ભીંડાનો વઘાર કરો પછી તે ચીકણા ન થાય તે માટે કેટલીક કુકિંગ ટિપ્સ અહીં તમને જણાવેલી છે. આ ટિપ્સ ફોલો કરશો તો ભીંડાનું શાક ક્યારેય ચીકણું નહીં થાય.
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ભીંડાનું શાક બનાવવાની કુકિંગ ટિપ્સ
ટિપ નંબર 1. ઘણી વખત ભીંડામાં વધારે ચિકાશ એટલા માટે થાય છે કે ભીંડા ધોયા પછી બરાબર કોરા કરેલા ન હોય. આવું ન થાય તે માટે શાક બનાવવાની 2 કલાક પહેલા ભીંડાને પાણીથી સાફ કરી નેપકીન વડે સારી રીતે કોરા કરી લેવા અને પછી જ સમારવા. ભીંડા જરા પણ ભીના હશે તો ચીકાશ છોડશે.
ટિપ નંબર 2. ભીંડાનું શાક ચીકણું ન થાય તે માટે ભીંડાના મોટા ટુકડા કાપવા જોઈએ. ભીંડાના ઝીણા ટુકડા કરશો તો વધારે ચિકાસ આવશે.
ટિપ નંબર 3. ભીંડા વઘાર્યા પછી જો તેમાં ચીકાશ વધારે થવા લાગે તો ભીંડાના શાકમાં થોડો શેકેલો ચણાનો લોટ છાંટી શકો છો. ચણાના લોટથી ચિકાશ ઓછી થઈ જશે.
ટિપ નંબર 4. ભીંડાના શાકનો વઘાર કરો પછી તુરંત જ મીઠું ઉમેરવાનું ટાળો. ભીંડા 80% સુધી કુક થઈ જાય પછી તેમાં મીઠું ઉમેરો આમ કરવાથી તેમાં ચિકાશ નહીં થાય.
ટિપ નંબર 5. ભીંડાનું ગ્રેવીવાળું શાક બનાવવું હોય તો ગ્રેવીમાં ક્યારેય કાચા ભીંડા ઉમેરવા નહીં. ભીંડાને અલગથી તેલમાં કુક કરી લેવા અને ગ્રેવીને પણ અલગથી કુક કરો. ભીંડા બરાબર કુક થઈ જાય પછી તેને ગ્રેવીમાં એડ કરો. આમ કરવાથી ભીંડાનું ગ્રેવીવાળું શાક ચીકણું નહીં લાગે.
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ટિપ નંબર 6. તેલમાં ભીંડાનો વઘાર પછી તેના પર ઢાંકણ ઢાંકવું નહીં. શરૂઆતમાં થોડી મિનિટ ભીંડાને તેલમાં સાંતળી કરકરા થવા દેવા. પછી જ તેના પર ઢાંકણ ઢાંકી ભીંડાને કુક કરવા.
ટિપ નંબર 7. ભીંડાનું શાક ચીકણું ન થાય તે માટે તેલ ગરમ કરો ત્યારે તેમાં થોડા મેથીના દાણા ઉમેરી દેવા. મેથી ઉમેરવાથી ભીંડા ચિકાશ છોડતા નથી.
ટિપ નંબર 8. ખટાશ ઉમેરવાથી પણ ભીંડાની ચિકાશ દૂર થઈ જાય છે. ભીંડાનું શાક બનાવતી વખતે તેમાં લીંબુનો રસ ઉમેરી શકાય છે અથવા તો આમચૂર પાવડર પણ છાંટી શકો છો. તેનાથી ભીંડાનું શાક સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે અને ચીકણું પણ નહીં લાગે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)