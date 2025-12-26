Paneer: અસલી-નકલીની ચિંતા નહીં રહે, ઘરે જ બનાવી લો પનીર, 1 લીટર દૂધમાંથી એક પ્લેટ ભરાઈ એટલું પનીર બનશે
How To Make Paneer At Home: પનીર લાવો ત્યારે મનમાં સતત ચિંતા હોય છે કે પનીર અસલી હશે કે નહીં ? આવી ચિંતા કરવાનું છોડી પનીર ઘરે જ બનાવી લેવાનું શરુ કરી દો. આજે તમને પનીર બનાવવાની સૌથી સરળ અને ઝડપી રીત જણાવીએ. આ રીતે માર્કેટ કરતાં પણ સારું પનીર ઘરે બનશે.
How To Make Paneer At Home: પનીર ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હેલ્થ માટે પણ પનીર ફાયદાકારક છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી માર્કેટમાં નકલી પનીર બેફામ રીતે વેંચાઈ રહ્યું છે. નકલી પનીરનો એટલો જથ્થો પકડાઈ ચૂક્યો છે કે હવે જ્યારે પણ માર્કેટમાં પનીર ખરીદવાનું થાય ત્યારે મનમાં વિચાર આવે કે તે અસલી છે કે નકલી. કેટલાક લોકો તો નકલી પનીરના ડરથી પનીર ખાવાનું જ બંધ કરી દે છે.
પરંતુ જો તમે કે તમારા પરિવારના લોકો પનીર ખાવાના શોખીન છે તો તમે ઘરે પણ દૂધમાંથી પનીર બનાવી શકો છો. પનીર અસલી છે કે નકલી તેવી ચિંતા કરવાની જરૂર જ નહીં પડે જો તમે ઘરે પનીર બનાવી લેશો. ઘરે પનીર બનાવવું એકદમ ઈઝી છે. તમે ફુલ ફેટ દૂધમાંથી બજારમાં મળે તેના કરતાં પણ સારું ફ્રેશ પનીર ઘરે બનાવી શકો છો. જો એક લીટર દૂધ તમે યુઝ કરો તો તેમાંથી 200 ગ્રામ જેટલું પનીર બની જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઘરે પનીર કેવી રીતે બનાવવું. આ રીત વિશે જાણ્યા પછી તમે માર્કેટમાંથી પનીર લેવાનું બંધ કરી દેશો અને આ સ્ટેપ ફોલો કરી ઘરે જ પનીર બનાવવા લાગશો.
દૂધમાંથી પનીર બનાવવાની રીત
પનીર બનાવવા માટે એક લિટર ફુલ ફેટ દૂધ લેવું. ફુલ ક્રીમ કે ફુલ ફેટ દૂધ લેશો તો તેનાથી મલાઈદાર પનીર બનશે. હવે દૂધને એક મોટા વાસણમાં કાઢી ગરમ કરવા રાખી દો. દૂધ જ્યારે ઉકળવા લાગે તો તેમાં વાઈટ વિનેગર અથવા તો લીંબુનો રસ ઉમેરી દો અને દૂધને ઉકળવા દો.
દૂધને ફાડવા માટે વિનેગર અને લીંબુનો ઉપયોગ કરવો. લીંબુના રસથી પનીર ઝડપથી બને છે તેથી શક્ય હોય તો લીંબુના રસનો જ ઉપયોગ કરવો.. દૂધ જ્યારે બરાબર ફાટી જાય તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દો અને પછી એક મલમલનું કપડું લઈ તેમાં ફાટેલું દૂધ કાઢી લો. ફાટેલા દૂધનું બધું જ પાણી કાઢી નાખો અને કપડામાં રહેલા પનીરને ફરીથી અન્ય વાસણમાં કાઢો.
પનીરમાં ફરીથી ફ્રેશ પાણી ઉમેરો અને કપડાની મદદથી ગાળી લો. પનીરને બે વખત ઠંડા પાણીમાં રાખી ગાળી લો જેથી પનીરમાંથી લીંબુની ખટાશ અથવા તો વિનેગરની સ્મેલ નીકળી જાય. હવે કપડાને ટાઈટ ફેરવી પોટલી બનાવી લો. પનીરને સેટ કરવા માટે તેને કપડાં સહિત કોઈ પ્લેટ કે મોલ્ડમાં રાખો અને તેની ઉપર ત્રણથી ચાર કિલોનું વજન રાખી દો. વજન સાથે પનીરને એકથી બે કલાક સેટ થવા દો.
બે કલાક પછી કપડામાં રાખેલું પનીર કાઢી લો. પનીર ઉપર તમે જેટલું વધારે વજન રાખશો તેટલું સારું પનીર સેટ થશે. બસ તમારા ઘરે એકદમ ટેસ્ટી અને મલાઈદાર પનીર રેડી થઈ જશે. 200 ગ્રામ પનીર તૈયાર કરવું હોય તો એક લીટર દૂધનો ઉપયોગ કરો. ઘરે બનાવેલા આ પનીરનો ઉપયોગ તમે સબ્જીમાં, પરોઠામાં કે અન્ય વસ્તુમાં કરી શકો છો. ઘરે બનાવેલું પનીર શરીરને હકીકતમાં ફાયદો કરશે કારણ કે તેમાં કોઈપણ પ્રકારની ભેળસેળ હોતી નથી.
