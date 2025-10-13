Winter Skin Care: શિયાળામાં હાથની સ્કિન ફાટી જાય છે ? આ 5 ઘરેલુ વસ્તુઓ લગાડવાથી ડ્રાયનેસ તુરંત થશે દુર
Winter Skin Care: શિયાળો આવે ત્યારે અલગ અલગ સ્કિન પ્રોબ્લેમ શરુ થાય છે જેમાં હાથની સ્કિન ડ્રાય થઈ જવાની સમસ્યા સૌથી વધુ રહે છે. આજે તમને 5 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને લગાડવાથી ફાટેલી સ્કિન પણ ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય છે.
Winter Skin Care: શિયાળો આવતાં જ હાથ, પગ, હોઠની સ્કિન ફાટવા લાગે છે. જેમાં હાથની સ્કિન સૌથી વધારે ખરાબ દેખાય છે. કારણ કે હાથ વારંવાર ધોવાતા હોય છે તેથી આ સ્કિન ઝડપથી ડ્રાય થઈ જાય છે. હાથની સ્કિન ફાટે એટલે સફેદ દેખાય છે અને સાથે જ ખંજવાળ પણ આવે છે. પરંતુ આ શિયાળામાં તમને આવી સમસ્યા નહીં થાય. કારણ કે આજે તમને જણાવીએ એવી 5 ઘરેલુ વસ્તુઓ વિશે જેને શિયાળામાં સ્કિન પર અપ્લાય કરશો તો ચામડી ફાટવાની સમસ્યા નહીં થાય. આ વસ્તુઓની મદદથી ફાટેલી સ્કિનની સમસ્યા દુર થઈ શકે છે.
દૂધ
જો શિયાળામાં હાથની ફાટેલી સ્કિનથી છુટકારો મેળવવો હોય તો તમે હાથમાં દૂધ લગાડી શકો છો. દૂધ લગાડવાથી હાથની ફાટેલી સ્કિન રીપેર પણ થશે અને હાથની સુંદરતા પણ વધશે. તેનાથી સ્કિન પ્રોબ્લેમથી પણ છુટકારો મળી શકે છે.
દહીં અને મધ
શિયાળામાં તમે હાથની સુંદરતા વધારવા માંગો છો અને ફાટેલી સ્કિનને રીપેર કરવા માંગો છો તો તમે દહીં અને મધ પણ લગાડી શકો છો. દહીંમાં મધ ઉમેરી હાથ પર નહાતા પહેલા નિયમિત લગાડો. તેનાથી ત્વચાને જરૂરી પોષણ મળશે અને સ્કિન ફાટશે નહીં.
એલોવેરા જેલ
એલોવેરા જેલ પણ વાળ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. રોજ નહાયા પછી એલોવેરા જેલ સ્કિન પર અપ્લાય કરો. તેનાથી સ્કિન હાઈડ્રેટિંગ રહે છે. તેના એન્ટી સેપ્ટિક ગુણ ત્વચા માટે લાભકારી છે.
નાળિયેર તેલ
શિયાળામાં હાથને ફાટવાથી બચાવવા હોય તો નાળિયેર તેલ તમારા માટે બેસ્ટ છે. હાથને મુલાયમ અને સુંદર બનાવવા માટે રોજ રાત્રે હાથ અને પગ પર નાળિયેર તેલ લગાડી મસાજ કરો.
ગ્લિસરીન અને ગુલાબજળ
ગુલાબજળમાં ગ્લિસરીન ઉમેરી હાથ પર લગાડી શકો છો. આ મિશ્રણ રોજ લગાડવાથી હાથની ત્વચા મુલાયમ અને સુંદર થઈ જાય છે.
