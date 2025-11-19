Cracked Heels: ચોખાના લોટમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી લગાડી લો ફાટેલી એડી પર, શિયાળા માટે રામબાણ છે આ ઘરેલુ નુસખો
Cracked Heels Home Remedies: જો તમે પણ શિયાળામાં ફાટેલી એડીથી પરેશાન છો તો આજે તમને શિયાળાનો રામબાણ નુસખો જણાવી દઈએ. આ વસ્તુ એડી પર લગાડવાથી એડીની ફાટેલી ત્વચાથી છુટકારો મળી શકે છે.
Cracked Heels Home Remedies: શિયાળામાં સ્કિન સંબંધિત અલગ અલગ સમસ્યાઓ થતી હોય છે. જેમાં સૌથી વધારે થતી અને સૌથી વધુ તકલીફ આપતી સમસ્યા છે ફાટેલી એડી. શિયાળામાં ઠંડી હવાના કારણે સ્કીનમાં ડ્રાયનેસ વધી જાય છે. આ ઉપરાંત ઠંડીમાં ખુલ્લા પગે ફરવાથી એડી ફાટવા લાગે છે. શરૂઆતમાં એડીની ત્વચા ખરબચડી અને ડ્રાય થઈ જાય છે. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે ત્વચા ફાટવા લાગે છે અને તેમાંથી લોહી નીકળવા લાગે છે. પરંતુ જો તમે શરૂઆતમાં જ ફાટેલી એડી પર ચોખાના લોટ નો ઉપયોગ આ રીતે કરશો તો સ્કિન ઝડપથી રીપેર થઈ જશે. જે લોકો શિયાળામાં ફાટેલી એડીની સમસ્યાથી પરેશાન રહેતા હોય તેમણે ચોખાનો લોટ આ રીતે યુઝ કરવો જોઈએ.
ફાટેલી એડીને ઝડપથી ઠીક કરવા માટે ચોખાના લોટનો ઉપયોગ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. ચોખાનો લોટ સ્કિન માટે નેચરલ એક્સફોલીએટરની જેમ કામ કરે છે. તેનાથી ડેડ સ્કિન સેલ્સ નીકળી જાય છે અને ત્વચા પર મોઈશ્ચર આવે છે. ફાટેલી એડી માટે બે ચમચી ચોખાનો લોટ લેવો અને તેમાં એક ચમચી મધ ઉમેરીને મિક્સ કરો.
જો ઘરમાં એપલ સાઇડર વિનેગર હોય તો પાંચથી છ ટીપા વિનેગરના પણ ઉમેરો. જો વિનેગર ન હોય તો મધ અને ચોખાનો લોટથી પણ કામ થઈ જશે. આ મિશ્રણને એડી પર લગાડો અને 10 મિનિટ માટે રાખો. ત્યાર પછી હળવા હાથે મસાજ કરીને પેસ્ટને સાફ કરો અને પછી પાણીથી પગ ધોઈ લો. અઠવાડિયામાં બે થી ત્રણ વખત આ નુસખો અજમાવશો એટલે એડીની ત્વચા સોફ્ટ થવા લાગશે.
આ ઉપરાંત રોજ રાત્રે એડી પર નાળિયેરનું તેલ લગાડવાનું રાખો. નાળિયેરના તેલમાં ફેટી એસિડ હોય છે જે સ્કિનને પોષણ આપે છે અને રીપેર કરવામાં મદદ કરે છે. એડી પર પાકેલું કેળુ પણ લગાડી શકાય છે. કેળુ જ્યારે ગળી જાય તો તેની પેસ્ટ બનાવીને સ્કીન પર લગાડી લો. 20 મિનિટ પછી પગ સાફ કરો. અઠવાડિયામાં બે વખત પગ પર કેળુ લગાડશો તો સારી અસર જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
