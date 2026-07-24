/ડુંગળીના ક્રિસ્પી ભજીયા બનાવવા હોય તો ઘોળમાં મિક્સ કરી દો આ વસ્તુ, એકદમ કરકરા ભજીયા બનશે

Crispy Pyaz Pakora: વરસાદી વાતાવરણમાં ગરમાગરમ અને ચટપટી વસ્તુઓ ખાવાની ઈચ્છા વધારે થતી હોય છે. આવા વાતાવરણમાં ખાવા માટે ડુંગળીના ભજીયા સૌથી બેસ્ટ ઓપ્શન છે. ખૂબ ઓછી સામગ્રીમાં ડુંગળીના ભજીયા બની જાય છે. ડુંગળીના ભજીયાને ક્રિસ્પી બનાવવા હોય તો તેનો ઘોળ બનાવો તો તેમાં ચણાના લોટ સાથે ચોખાનો લોટ પણ ઉમેરવો.
ડુંગળીના ભજીયા ક્રિસ્પી હોય તો તેની સાથે ખાવા માટે ચટણીની જરૂર પણ ન પડે. ભજીયાને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે ચોખાનો લોટ આ માપથી ઉમેરવો.
ડુંગળીના ભજીયા બનાવવા માટેની સામગ્રી
સ્લાઈસમાં કટ કરેલી 3 ડુંગળી
ચણાનો લોટ 1 કપ
ચોખાનો લોટ 2 મોટા ચમચા
લીલા મરચાં ઝીણા સમારેલા
મીઠું સ્વાદ અનુસાર
અજમા 1 ચમચી
હળદર અને મરચું પાવડર સ્વાદ અનુસાર
તેલ તળવા માટે
ડુંગળીના ભજીયા બનાવવાની રીત