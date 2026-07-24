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ડુંગળીના ક્રિસ્પી ભજીયા બનાવવા હોય તો ઘોળમાં મિક્સ કરી દો આ વસ્તુ, એકદમ કરકરા ભજીયા બનશે

Crispy Pyaz Pakora: વરસાદી વાતાવરણમાં જો તમને ડુંગળીના કરકરા ભજીયા ખાવાનું મન થાય તો આ રીતે એકવાર ભજીયા બનાવીને ખાજો. આ રીતે બનાવેલા ભજીયા ખાવા માટે તમને ચટણીની જરુર પણ નહીં પડે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 24, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:35 PM IST
ડુંગળીના ક્રિસ્પી ભજીયા બનાવવા હોય તો ઘોળમાં મિક્સ કરી દો આ વસ્તુ, એકદમ કરકરા ભજીયા બનશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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