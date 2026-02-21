Prev
Curd in Skin Care: સ્કિન કેરમાં દહીંનો ઉપયોગ કોણે કરવો અને કોણે ન કરવો જાણો

Curd in Skin Care: સ્કિન કેરમાં દહીંનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કો દરેક માટે દહીં લાભકારી નથી ? કેટલાક લોકો ચહેરા પર દહીં લગાડે પછી તેની સ્કિન વધારે ખરાબ થઈ જાય છે. આવું ત્યારે થાય જ્યારે સ્કિનને દહીં સૂટ ન કરે. તો ચાલો જાણીએ સ્કિન કેરમાં દહીંનો ઉપયોગ કરતી વખતે કઈ વાતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

Feb 21, 2026
  • દહીંનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિનની કેટલીક સમસ્યાઓ દુર પણ થઈ શકે છે.
  • ગરમીના દિવસોમાં સ્કિન કેરમાં દહીંનો ઉપયોગ વધારે કરવામાં આવે છે.
  • અમુક સ્કિન ટાઈપ પર દહીં લગાડવાથી સ્કિન ડેમેજ થઈ શકે છે. 
     

Curd in Skin Care: સ્કિન કેરમાં દહીંનો ઉપયોગ કોણે કરવો અને કોણે ન કરવો જાણો

Curd in Skin Care: દહીંનો ઉપયોગ ફક્ત ખાવા માટે નહીં પણ સ્કિનની સુંદરતા વધારવા માટે પણ કરવામાં આવે છે. દહીંનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિનની કેટલીક સમસ્યાઓ દુર પણ થઈ શકે છે. કારણ કે દહીં લેક્ટિક એસિડ, પ્રોટીન, વિટામિન અને એન્ટીઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. આવા પોષકતત્વોના કારણે દહીં સ્કિન માટે વરદાન સાબિત થાય છે.

ધીરેધીરે વાતાવરણમાં ગરમી વધી રહી છે. જેમજેમ સૂર્યનો તાપ વધશે તેમ તેમ સ્કિનને પણ એક્સ્ટ્રા કેરની જરૂર પડશે. તડકાના કારણે સ્કિન પર ટેનિંગ, ડ્રાયનેસ જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. ઉનાળામાં પરસેવાના કારણે પણ સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે. આવા સમયે સ્કિન કેર પર વધારે ધ્યાન આપવું પડે છે. ગરમીના દિવસોમાં સ્કિન કેરમાં દહીંનો ઉપયોગ વધારે કરવામાં આવે છે. દહીંથી સ્કિન કેર કરવામાં કોઈ વાંધો નથી પરંતુ તે પહેલા એ જાણવું જરૂરી છે કે કોણે સ્કિન પર દહીં યુઝ કરવું અને કોણે નહીં. 

દહીંના ફેસપેકથી થતા લાભ

ઉનાળામાં અલગ અલગ વસ્તુ સાથે દહીં મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાડવાથી ડ્રાયનેસ, ડાર્કનેસ, ટેનિંગ, ખીલ જેવી સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે. દહીં સ્કિન પર લગાડવાથી સ્કિન પર ગ્લો વધે છે અને સ્કિન સોફ્ટ દેખાય છે. સ્કિન કેરમાં દહીંનો સમાવેશ કરવાથી સ્કિનમાં નેચરલ મોઈશ્ચર જળવાઈ રહે છે. અને ત્વચા અંદરથી હાઈડ્રેટ પણ થાય છે. દહીંમાં રહેલું એસિડ ડેડ સ્કિનને દુર કરવામાં મદદ કરે છે. દહીંનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિન પર દેખાતા ડાઘ દુર થઈ શકે છે. 

દહીંને કઈ વસ્તુઓ સાથે લગાડવું 

દહીંથી સ્કિનને ઉપર જણાવ્યાનુસારના ફાયદા થઈ શકે છે જો તમે દહીંનો ઉપયોગ યોગ્ય વસ્તુ સાથે કરો. એટલે કે દહીંને ડાયરેક્ટ સ્કિન પર લગાડવાને બદલે આ વસ્તુઓ સાથે મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાડો. તેનાથી ઝડપથી રિઝલ્ટ જોવા મળશે. 

1. દહીંમાં થોડો ચણાનો લોટ મિક્સ કરી ચહેરા અને ગરદન પર લગાડો. તેનાથી ટેનિંગથી રાહત મળશે. 

2. સ્કિન પર ગ્લો વધારવા માટે દહીંમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરી લગાડો. 

3. એન્ટી એજીંગ બેનિફિટ માટે દહીંમાં મધ મિક્સ કરી લગાડી શકાય છે. 

ચહેરા પર દહીં કોણે ન લગાડવું ?

દહીંનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં કરવાથી થતા લાભ વિશે તો જાણી લીધું. હવે જાણીએ સ્કિન કેરમાં દહીંનો ઉપયોગ કોણે ન કરવો. આ જાણવું વધારે જરૂરી છે કારણ કે દરેક પ્રકારની સ્કિન માટે દહીં લાભકારી નથી, અમુક સ્કિન ટાઈપ પર દહીં લગાડવાથી સ્કિન ડેમેજ પણ થઈ શકે છે. 

ઓઈલી સ્કિન પર ન લગાડો દહીં

જે લોકોની સ્કિન ઓઈલી હોય તેમણે સ્કિન કેરમાં દહીંનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. દહીંમાં રહેલું ફેટ ઓઈલી સ્કિનમાં ઓઈલ વધારી શકે છે જેના કારણે પોર્સ બંધ થઈ જાય છે અને ખીલ વધવા લાગે છે. 

સંવેદનશીલ ત્વચા

જે લોકોની સ્કિન સેંસિટિવ એટલે કે સંવેદનશીલ હોય અને ઝડપથી એલર્જી થઈ જતી હોય તેમણે પણ સ્કિન કેરમાં દહીંનો ઉપયોગ ટાળવો. દહીંમાં રહેલા એસિડ અને બેક્ટેરિયાના કારણે સ્કિન ઈરિટેટ થઈ જાય છે અને સ્કિન પર લાલ ચકામા, ખંજવાળ અને બળતરા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. 

કપાયેલી સ્કિન પર

જો સ્કિન પર કોઈ કટ હોય કે કોઈ ઈજાનો ઘા હોય તો પણ દહીં લગાડવાનું ટાળવું. દહીંમાં રહેલું એસિડ ઘામાં બળતરા કરી દેશે અને ઈન્ફેકશનનું જોખમ પણ વધી જાય છે. 

તડકામાં વધારે રહેતા લોકો

દહીંનો ઉપયોગ એવા લોકોએ પણ ન કરવો જેઓ તડકામાં વધારે સમય રહીને આવ્યા હોય. તડકામાં રહ્યા પછી સનબર્ન થયું હોય અને તેના પર તુરંત દહીં લગાડો તો ત્વચાને વધારે નુકસાન થઈ શકે છે. 

