Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Curd Hair Mask: દહીંમાં આ વસ્તુઓ મિક્સ કરી લગાડો માથામાં, વાળ થશે લાંબા અને રહેશે કાળા

Curd Hair Mask: દહીંમાં આ વસ્તુઓ મિક્સ કરી લગાડો માથામાં, વાળ થશે લાંબા અને રહેશે કાળા

Curd Hair Mask: હેર વોશ કરતાં પહેલા વાળમાં 30 મિનિટ માટે દહીંમાં આ વસ્તુઓ મિક્સ કરીને લગાડવાનું શરુ કરો. આ હેર માસ્ક વાળને કાળા રાખશે, લાંબા કરવામાં મદદ કરશે અને ઘાટા કરશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 19, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:19 AM IST
Curd Hair Mask: દહીંમાં આ વસ્તુઓ મિક્સ કરી લગાડો માથામાં, વાળ થશે લાંબા અને રહેશે કાળા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માત્ર 2 ઈંચ વરસાદમાં ફરી સુરત-નવસારી પાણી પાણી! જાણો સવારે 6થી 10માં ગુજરાતના 95 તાલ
South Gujarat rain30 min ago
2
Sonam Wangchuk health update48 min ago
3
breaking news56 min ago
4
Relationship Tips1 hr ago
5
football final1 hr ago