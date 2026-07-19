/Curd Hair Mask: દહીંમાં આ વસ્તુઓ મિક્સ કરી લગાડો માથામાં, વાળ થશે લાંબા અને રહેશે કાળા

Curd Hair Mask: ઉંમર વધતી હોય ત્યારે પણ માથામાં વાળ સફેદ થાય તે કોઈને પસંદ નથી. પરંતુ હવે તો નાની ઉંમરમાં લોકોને સફેદ વાળની સમસ્યા સતાવા લાગે છે. સફેદ વાળ એકમાત્ર સમસ્યા નથી વાળ પાતળા થવા, વાળની લંબાઈ ન વધવી સહિતની સમસ્યાઓ પણ યુવતીઓને રહેતી હોય છે. વાળની આ પ્રકારની બધી જ સમસ્યાનું સમાધાન દહીંનું આ હેર માસ્ક બની શકે છે. દહીંમાં કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરીને લગાડવાથી વાળની અલગ અલગ સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે.
દહીં વાળ માટે ફાયદાકારક છે. દહીંનો ઉપયોગ કરીને તમે વાળને લાંબા, ઘાટા અને નેચરલી કાળા રાખી શકો છો. આજે તમને વાળની ત્રણ સમસ્યાને દૂર કરતું દહીંનું હેર પેક કેવી રીતે બનાવવું તે જણાવીએ. સપ્તાહમાં બે વખત વાળ ધોતા પહેલા આ હેર પેક બનાવીને વાળમાં લગાડી લેવું. એક મહિનામાં તમે જોશો કે તમારા વાળમાં વિઝીબલ ફેરફાર દેખાવા લાગ્યો છે. આ ઘરેલુ ઉપાય ઉપયોગી છે તેવું કહેવામાં આવે છે.
વાળ માટે દહીંનું હેર પેક
દહીંનું હેર પેક બનાવવા માટે એક વાટકીમાં ચાર ચમચી દહીં લેવું તેમાં બે ચમચી મહેંદીનો પાવડર, એક ચમચી કલોંજીનો પાઉડર અને બે લવિંગનો પાવડર કરીને મિક્સ કરો. સાથે જ તેમાં એક ચમચી હળદર મિક્સ કરો. બધી જ વસ્તુઓને બરાબર મિક્સ કરીને તૈયાર કરેલી પેસ્ટને લોઢાના વાસણમાં રાખો. એક રાત આ પેસ્ટને સેટ થવા દો અને બીજા દિવસે સવારે હેર પેકને સારી રીતે હલાવી અને વાળના મૂળથી લઈને વાળના છેડા સુધી સારી રીતે લગાવો. આ હેર પેકને તમે વાળમાં 30 મિનિટથી 45 મિનિટ સુધી રાખી શકો છો. ત્યાર પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂની મદદથી હેર વોશ કરી લો.
દહીંનું હેર પેક લગાડવાના ફાયદા
દહીંનું આ હેરપેક વાળમાં લગાડવાથી વાળને મોઈશ્ચર મળે છે. આ હેર પેકમાં રહેલી મહેંદી, કલોંજી અને લવિંગ સ્કેલ્પને હેલ્ધી રાખે છે અને વાળને કાળા બનાવવામાં મદદ કરે છે. હેર પેકમાં રહેલી હળદરથી પણ સ્કેલ્પ સાફ થાય છે અને સફેદ વાળ દેખાતા ઓછા થાય છે.
ખાસ નોંધ એ વાતની લેવી કે આ હેર પેકનો ઉપયોગ કરતા પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો. હેર પેકમાં ઉપયોગમાં લેવાતી કોઈપણ સામગ્રીથી એલર્જી હોય તો તેનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)