Hair Regrowth Tips: હેર ગ્રોથ અટકી ગયો છે ? ટ્રાય કરો આ 5 માંથી એક હેર પેક, વાળ લાંબા અને ઘાટા ઝડપથી થશે
Hair Regrowth Tips: ઘણી યુવતીઓની ફરિયાદ હોય છે કે વાળનો ગ્રોથ અટકી ગયો છે, વાળ લાંબા થતા જ નથી, વાળ દિવસેને દિવસે પાતળા થતા જાય છે. વાળના રીગ્રોથ સંબંધિત સમસ્યાનું સમાધાન આ 5 હોમમેડ હેર માસ્ક બની શકે છે. આ હેર માસ્ક વાળને પોષણ પુરુ પાડે એવા અને વાળનો ગ્રોથ બુસ્ટ કરે તેવા છે.
Hair Regrowth Tips: આપણા શરીરની જેમ આપણી સ્કિન અને વાળને પણ પોષક તત્વોની જરૂર હોય છે. જ્યારે વાળને જરૂરી પોષક તત્વો મળતા નથી ત્યારે વાળનો ગ્રોથ અટકી જાય છે અને વાળ ખરવા, વાળ પાતળા થવા જેવી સમસ્યાઓ વધવા લાગે છે. વાળ સુંદર દેખાય તે માટે યુવતીઓ અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોડક્ટ યુઝ કરતી હોય છે અને ટ્રીટમેન્ટ પણ કરાવતી હોય છે. પરંતુ તેની અસર પણ થોડા સમય સુધી જ રહે છે પછી વાળની સમસ્યાઓ બમણી થઈ જાય છે. આવું તમારી સાથે પણ થતું હોય તો સૌથી પહેલા વાળને પોષણ મળે તેવા કામ કરો. વાળને પોષણ આપે તેવા 4 હેર માસ્ક વિશે આજે તમને જણાવીએ.
વાળનો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય, વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરતા હોય કે પછી વાળ પાતળા થઈ રહ્યા હોય તો તેના માટે દહીંથી બનતા કેટલાક હેર માસ્કનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. દહીં દરેક ઘરના રસોડામાં સરળતાથી મળી રહે તેવી વસ્તુ છે. દહીમાં લેક્ટિક એસિડ, પ્રોટીન અને વિટામીન હોય છે જે વાળને પોષણ પૂરું પાડે છે અને વાળની સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. અહીં તમને દહીંથી બનતા 4 હેર માસ્ક વિશે જણાવીએ. આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક હેર માસ્ક પણ સપ્તાહમાં એક વખત લગાડશો તો તેનાથી વાળમાં સારો ફેરફાર થતો જોવા મળશે.
દહીં અને મીઠો લીમડો
જેમના વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરતા હોય તેમણે લીમડાના પાન અને દહીંનું માસ્ક ટ્રાય કરવું જોઈએ. મીઠા લીમડાના પાન બીટા કેરોટીન અને પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે. આ હેર માસ્ક બનાવવા માટે અડધો કપ દહીંમાં એક ચમચી મીઠા લીમડાના પાનની પેસ્ટ ઉમેરી દો આ મિશ્રણને વાળમાં સારી રીતે લગાવો અને 30 મિનિટ રાખો. 30 મિનિટ પછી શેમ્પુ કરી લો.
મધ લીંબુ અને દહીં
જો ખરતા વાળ સાથે ડેન્ડ્રફની તકલીફ પણ હોય તો મધ લીંબુ અને દહીંનું માસ્ક ટ્રાય કરો. લીંબુમાં રહેલા એન્ટિ બેક્ટેરિયલ ગુણ અને મધનું મોઈશ્ચર વાળને ક્લીન પણ કરશે અને પોષણ પણ આપશે. આ હેર માસ્કથી વાળ રેશમી બનશે. તેના માટે અડધી વાટકી દહીંમાં એક ચમચી મધ અને અડધા લીંબુનો રસ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને વાળમાં સારી રીતે લગાવો અને 20 મિનિટ રાખો. 20 મિનિટ પછી શેમ્પુ કરી લો.
મેથી અને દહીં
જો વાળનો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય તો વાળનો ગ્રોથ વધારવા માટે મેથી અને દહીંનું માસ્ક ટ્રાય કરો. તેને બનાવવા માટે રાત્રે બે ચમચી મેથીને પાણીમાં પલાળી દો અને સવારે મેથીની પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને દહીંમાં મિક્સ કરી વાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાવો. દહીં અને મેથીને વાળમાં 45 મિનિટ સુધી રાખો અને પછી હેર વોશ કરો. આ હેર માસ્ક વાળના ગ્રોથને બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરશે.
એલોવેરા અને દહીં
જે લોકોના વાળ ડ્રાય અને રફ થઈ ગયા હોય તેમણે એલોવેરા અને દહીંનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અડધી વાટકી દહીંમાં એલોવેરા જેલ મિક્સ કરી સ્કેલ્પમાં સારી રીતે લગાવો. આ મિશ્રણને 30 મિનિટ સુધી વાળમાં રાખો અને પછી હેર વોશ કરી લો. એલોવેરા અને દહી વાળમાં લગાડવાથી વાળ ખરતા અટકશે અને વાળ સિલ્કી તેમજ શાઈની થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
