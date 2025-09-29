Prev
Next

Curly Hair: કર્લી વાળ માટે બેસ્ટ છે આ 5 ઓવરનાઈટ હેર માસ્ક, એકવારમાં જ વાળ થઈ જશે સુપરસોફ્ટ

Curly Hair Care : જો તમારા વાળ કર્લી છે તો તમારે એકવાર આ 5 માંથી કોઈ એક હેરમાસ્ક લગાડવું જોઈએ. આ હેર માસ્ક કર્લી વાળ માટે બેસ્ટ છે. આ હેર માસ્કનું રિઝલ્ટ જોઈ તમે પણ ચોંકી જશો.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:00 AM IST

Trending Photos

Curly Hair: કર્લી વાળ માટે બેસ્ટ છે આ 5 ઓવરનાઈટ હેર માસ્ક, એકવારમાં જ વાળ થઈ જશે સુપરસોફ્ટ

Curly Hair Care : મહિલાઓની સુંદરતા તેના વાળ બમણી કરે છે. લાંબા, કાળા વાળ હોય તો મહિલાઓ અલગ અલગ હેર સ્ટાઈલ કરે છે અને તેનાથી સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લાગી જાય છે. પરંતુ જેમના વાળ કર્લી હોય તેમના માટે આ કામ મુશ્કેલ છે. કારણ કે કર્લી વાળને સંભાળ રાખવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. કર્લી વાળની કેર કરવામાં ન આવે તો વાળ ખરાબ થઈ જાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

યુવતીઓ સિલ્કી, સ્મુધ વાળ માટે અનેક પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ તેમને સમસ્યાનું કોઈ સમાધાન મળતું નથી. પરંતુ આજે અમે તમને એક સમાધાન આપીએ. આજે તમને 5 ઓવરનાઈટ હેર માસ્ક વિશે જણાવીએ જેને લગાડવાથી કર્લી વાળ સોફ્ટ, સિલ્કી અને સ્ટ્રેટ થઈ શકે છે. 

કર્લી વાળ માટે ઓવરનાઈટ હેર માસ્ક

1. ઓલિવ ઓઈલ અને ઈંડા

જો તમે કર્લી વાળથી વધારે પરેશાન છો તો તમે ઓલિવ ઓઈલ અને ઈંડાનું હેર માસ્ક લગાડી શકો છો. આ માસ્ક લગાડવાથી વાળને જરૂરી પ્રોટીન મળે છે. વાળમાં જે પ્રોટીનની ઉણપ હોય તે આ હેર માસ્કથી પુરી થાય છે. 

2. નાળિયેર તેલ અને એલોવેરા જેલ

વાળ સંબંધિત સમસ્યા અને કર્લી વાળને દુર કરવા માટે નાળિયેર તેલ અને એલોવેરા જેલનું હેર માસ્ક લગાડી શકાય છે. કર્લી વાળ માટે આ હેર માસ્ક અત્યંત અસરકારક સાબિત થાય છે. 

3. કેળા અને મધ

જો તમે વાળમાં પાકા કેળા અને મધનું હેર માસ્ક લગાડો છો તો તેનાથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે. આ હેર માસ્ક બનાવવા માટે પાકા કેળાની પેસ્ટ કરી તેમાં મધ મિક્સ કરો. આ માસ્ક વાળમાં લગાડો. આ માસ્કથી વાળ શાઈની, સોફ્ટ અને મજબૂત બને છે. 

4. દહીં અને મધ

જો તમે વાળમાં દહીં અને મધનું હેર માસ્ક લગાડો છો તો તેનાથી વાળ સોફ્ટ થાય છે. આ માસ્ક વાળની ડ્રાયનેસ દુર કરવામાં મદદ કરે છે. કર્લી વાળમાં દહીં અને મધ લગાડવાથી વાળ મજબૂત પણ થાય છે. 

5. એવોકાડો અને કોકોનટ

કર્લી અને ડ્રાય વાળ માટે એવોકાડો અને કોકોનટ પણ બેસ્ટ સાબિત થાય છે. એવોકાડોની પેસ્ટમાં નાળિયેરની પેસ્ટ ઉમેરી આ વસ્તુઓને વાળમાં લગાડો. આ હેર માસ્ક કર્લી વાળ માટે સૌથી બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news