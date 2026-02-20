Curry Leaves: રસોઈ સિવાય ઘરના આ 6 કામોમાં પણ ઉપયોગી છે મીઠો લીમડો, મચ્છર સહિત જીવજંતુ એક રાતમાં ગાયબ થઈ જશે
Curry Leaves 6 Uses in Kitchen: મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ દાળ, શાક, કઢીના વઘાર માટે જ કરવામાં આવે છે. પરંતુ આજે તમને મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ કરવાની 6 અનોખી રીત જણાવીએ. મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ કરી તમે વજન પણ ઘટાડી શકો છો અને રસોડામાં થતા જીવજંતુઓને ભગાડી પણ શકો છો. ચાલો જાણીએ આ કામ કેવી રીતે કરવું.
- મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ કરી તમે વજન પણ ઘટાડી શકો છો.
- ફ્રીજની સફાઈ કરવાનો સમય ન હોય અને વાસ દુર કરવી હોય તો મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ કરો.
- લીમડાના પાનનો ઉપયોગ કરી તમે મચ્છરનો ઉપદ્રવ દુર કરી શકો છો.
Trending Photos
Curry Leaves 6 Uses in Kitchen: દરેક ઘરના ફ્રીજમાં મીઠા લીમડાના પાન રાખેલા હોય છે. લીમડાનો ઉપયોગ મોટાભાગે રસોઈમાં વઘાર માટે કરવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો લીમડાનો ઉપયોગ વાળમાં લગાડવાના તેલમાં પણ કરતાં હોય છે. આ સિવાય મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે લોકો જાણતા નથી. આ પાન ઔષધીય ગુણ ધરાવતા હોય છે. તેનો ઉપયોગ તમે ઘરના 6 મહત્વના કામમાં પણ કરી શકો છો. જાણીને નવાઈ લાગશે પરંતુ મીઠો લીમડો તમારું વજન ઓછું કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. આજે તમને મીઠા લીમડાના 6 ઉપયોગ વિશે જણાવીએ.
મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ કરવાની 6 રીતો
વજન ઓછું કરવા માટે
જો તમે વજન ઓછું કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો તો લીમડાના પાનનો ઉપયોગ શરુ કરો. તેનાથી વજન ઘટાડવાની પ્રોસેસ ઝડપી થઈ શકે છે. વજન ઓછું કરવા માટે સવારે ખાલી પેટ મીઠા લીમડાનું પાણી પીવું. સવારે જાગીને એક વાસણમાં 1 ગ્લાસ પાણી અને થોડા લીમડાના પાન ગરમ કરો. પાણીનો રંગ બદલી જાય એટલે તેને થોડું ઠંડુ થવા દો. ત્યારબાદ આ પાણી પી લેવું.
દાંત સાફ કરવા માટે
જો તમારા દાંત પીળા પડી ગયા છે તો તેની સફાઈ કરવા માટે લીમડાના પાનનો ઉપયોગ કરો. લીમડાના પાનને સુકવી તેનો પાવડર તૈયાર કરી લો. આ પાવડરથી દિવસમાં એકવાર દાંત સાફ કરો. તમારા દાંત સાફ થશે. બેક્ટેરિયા મરી જશે અને દાંત સફેદ પણ થવા લાગશે.
ફ્રીજની વાસ દુર કરવા માટે
ઘણીવાર ફ્રીજમાંથી વિચિત્ર વાસ આવવા લાગે છે. ફ્રીજની સફાઈ કરવાનો સમય ન હોય અને વાસ દુર કરવી હોય તો મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ફ્રીજમાંથી આવતી વાસ દુર કરવા માટે એક કાચની વાટકીમાં લીમડાના ફ્રેશ પાન રાખો અને વાટકીને ફ્રીજમાં સૌથી ઉપરના રેક પર રાખી દો. થોડીવારમાં જ ફ્રીજની વાસ દુર થઈ જશે.
રસોડાના જીવજંતુ ભગાડવા માટે
મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ તમે રસોડામાં થતા ઝીણા જીવજંતુને ભગાડવા માટે કરી શકો છો. લીમડાની સુગંધથી જીવતંજુ દુર ભાગે છે. જો ઘર કે રસોડામાં વારંવાર કીડીઓ કે વંદા થઈ જતા હોય તો લીમડાના થોડા પાન લઈ અલગ અલગ જગ્યાએ રાત્રે મુકી દો. રોજ આ કામ કરવાથી રસોડામાં જીવજંતુઓ આવતા બંધ થઈ જશે.
મચ્છરનો ઉપદ્રવ ઓછા કરવા માટે
ધીરેધીર મચ્છરનો ઉપદ્રવ વધવા લાગ્યો છે. લીમડાના પાનનો ઉપયોગ કરી તમે મચ્છરનો ઉપદ્રવ દુર કરી શકો છો. તેના માટે સાંજના સમયે ઘરના બારી-દરવાજા બંધ કરી અને ઘરમાં મીઠા લીમડાના થોડા પાન સળગાવો. સળગાવવા માટે હંમેશા લીમડાના સુકા પાનનો ઉપયોગ કરવો. તમે લીમડાના પાન સુકવી અને સ્ટોર કરી શકો છો. ત્યારબાદ રોજ તેનો ઉપયોગ કરો.
સવારની સુસ્તી દુર કરવા માટે
ઘણા લોકો સવારે ઊંઘ કરીને જાગે પછી પણ શરીરમાં સુસ્તી, આળસ અને સિકનેસનો અનુભવ થાય છે. સવારના સમયે રોજ આવું થતું હોય તો મીઠા લીમડાના પાન સવારે ચાવીને ખાઈ જવા. અથવા તો લીમડાનું ગરમ પાણી પીવું. તેનાથી સવારની સુસ્તી દુર થશે અને શરીરમાં સ્ફુર્તિ આવશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે