Dahi Tadka Recipe: 10 મિનિટમાં બનાવો દહીં તડકા, રોટલી, રોટલા સાથે શાક બનાવવાની જરૂર નહીં પડે
Dahi Tadka Recipe: શિયાળામાં રોટલી, શાક સાથે કંઈક ચટપટું ખાવાની ઈચ્છા સૌ ને થાય છે. તેવામાં રોજ નવું શાક શું બનાવવું તેની ચિંતા હોય છે. આવું થાય ત્યારે ફટાફટ દહીં તડકા બનાવી લેજો. ઘરમાં રહેલા દહીંમાંથી આ રીતે દહીં તડકા બનાવશો તો લોકો આંગળા ચાટી-ચાટીને ખાશે.
Trending Photos
Dahi Tadka Recipe: દહીં તડકા એક સરળ પણ સ્વાદિષ્ટ લાગતી વાનગી છે. દહીં તડકા તમે ડિનરમાં પણ સર્વ કરી શકો છો. જો તમને ડિનરમાં શાક શું બનાવવું તેવો વિચાર આવતો હોય તો દહીં તડકા બનાવી શકો છો. દહીં તડકા પરોઠા, રોટલી, રોટલા કોઈપણ વસ્તુ સાથે ખાઈ શકો છો તેનો સ્વાદ લાજવાબ હોય છે. એટલું જ નહીં દહીં તડકા ખીચડી કે ભાત સાથે પણ ખાઈ શકાય છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે જરૂરી સામગ્રી ઘરમાં હોય તો તમે દહીં તડકા માત્ર પાંચથી દસ મિનિટમાં તૈયાર કરી શકો છો જેથી તમારો સમય પણ બચી જશે. એક વખત ઘરના લોકોને દહીં તડકા ખવડાવશો તો લોકો વારંવાર ખાવાની ડિમાન્ડ કરશે.
દહીં તડકા અલગ અલગ પ્રકારના મસાલા, દહીં, ઘી અને ડુંગળી લસણનો ઉપયોગ કરીને બનાવવાનું હોય છે. આ વાનગી બનાવી એકદમ સરળ છે પરંતુ તેનો સ્વાદ બેસ્ટ હોય છે. જો તમને એક વખત પ્રોપર રેસીપી ખબર પડી જશે તો તમે ફટાફટ આ વાનગી બનાવી શકશો. દરેક ઘરમાં દહીં રોજ બનાવવામાં આવે છે. ઠંડીની ઋતુમાં જો તમે રાત્રે બાજરીના રોટલા અને ખીચડી બનાવવાના હોય તો તેની સાથે દહીં તડકા બેસ્ટ બેસ્ટ લાગશે. એક વખત આ કોમ્બિનેશન ટ્રાય કરીને જુઓ.
દહીં તડકા બનાવવા માટે વધારે વસ્તુઓની જરૂર પણ નથી પડતી. તેના માટે ઘટ્ટ ફેટેલું દહીં, ડુંગળી, ઝીણું સમારેલું લસણ અને લીલા મરચા, લાલ મરચું, લીમડાના પાન, હળદર, હિંગ, તેલ અથવા ઘી, મીઠું, રાઇ, જીરું અને લીલા ધાણાની જરૂર પડશે.
દહીં તડકા બનાવવા માટે જો દહીંમાં વધારે પાણી હોય તો તેને કાઢી લો અને પછી દહીંને બરાબર ફેટી લો. સાથે જ દહીંમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દો. હવે એક કડાઈમાં તેલ અથવા ઘી ગરમ કરો અને તેમાં રાઈ તેમજ જીરું વઘારો. સાથે જ તેમાં હિંગ ઉમેરી દો. તમે ઇચ્છો તો સૂકા લાલ મરચા પણ ઉમેરી શકો છો. ત્યાર પછી તેમાં ઝીણા સમારેલા લીલા મરચા અને લસણ ઉમેરી ડુંગળી પણ ઉમેરી દો. ડુંગળી કુક થઈ જાય પછી તેમાં હળદર, લાલ મરચું પાવડર, લીમડાના પાન મસાલામાંથી સુગંધ આવવા લાગે એટલે ગેસ બે મિનિટ માટે બંધ કરો અને સતત હલાવતા હલાવતા દહીં ઉમેરી દો. દહીંને મસાલામાં ઉમેર્યા પછી ગેસ ફરીથી ઓન કરો અને એકદમ સ્લો ગેસ પર દહીંને એક મિનિટ માટે પકાવો. દહીંને હાઈ ફ્લેમ પર પકાવશો તો દહીં ફાટી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે