Skin Care: રોજ શક્કરિયા સહિત આ 4 વસ્તુઓ ખાવા લાગો, બેજાન ત્વચા પર પણ આવી જશે નૂર, બહેનપણી પુછવા આવશે સ્કિન કેર રુટીન

Skin Care: ત્વચા ઉપરથી સુંદર દેખાય તે માટે યુવતીઓ સ્કિન કેર, મેકઅપ બધું જ કરે છે. પરંતુ જો તમે થોડો ફેરફાર આહારમાં કરી લેશો તો તમારી ત્વચા અંદરથી જ પ્રોબ્લેમ ફ્રી થઈ જશે અને પછી તમારા ચહેરા પર એવો ગ્લો આવી જશે કે તમારે મેકઅપની પણ જરૂર નહીં પડે. આવું શક્ય છે જો તમે તમારા આહારમાં આ 4 વસ્તુઓ એડ કરી લો. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:30 PM IST

Skin Care: બેજાન, રુક્ષ ત્વચા દેખાવમાં સુંદર લાગતી નથી. જે લોકોની ત્વચા પર પહેલાથી જ ગ્લો ન હોય અને ડ્રાયનેસ હોય તેમની સમસ્યા શિયાળામાં તો અનેક ગણી વધી જાય છે. ડ્રાય હવાના કારણે ત્વચાની તકલીફ વધી. તેવામાં ત્વચા વધારે ખેંચાયેલી રુક્ષ અને બેજાન દેખાય છે. જેના કારણે વ્યક્તિ હોય તેના કરતાં પણ મોટી ઉંમરની દેખાવા લાગે છે. ત્વચાની બાહરી સુંદરતા વધે તે માટે મેકઅપ અને સ્કીન કેર કરવામાં આવે છે પરંતુ જો તમે આહારમાં આ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરી લેશો તો ત્વચાની સુંદરતા અંદરથી વધી જશે. 

કેટલીક વખત ડાયટમાં સામાન્ય ફેરફાર કરી લેવાથી પણ ત્વચા પર ચમત્કારી ફેરફાર જોવા મળે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે હેલ્ધી વસ્તુના પોષક તત્વ ત્વચાને અંદરથી રીપેર કરે છે અને જેની અસર ત્વચા પર ગ્લો તરીકે દેખાય છે. આજે તમને આવી જ ચાર વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે સ્કીન માટે ફાયદાકારક છે. આ ચાર વસ્તુઓ જો તમે આહારમાં સામેલ કરી લેશો તો થોડાક દિવસમાં જ તમારા ચહેરા પર ગ્લો વધવા લાગશે. સાથે જ ત્વચાની સમસ્યાઓ દૂર થવા લાગશે. તમે પોતે ત્વચા પર ફેરફાર અનુભવી શકશો. 

કોઈપણ પ્રકારના સ્કીન કેર પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કર્યા વિના પણ તમારી ત્વચા ચમકતી અને સુંદર દેખાશે. એક વખત ત્વચા પર નેચરલ લો આવી જશે તો તમે પોતે જ મેકઅપ કરવાનું પણ અવોઇડ કરશો અને તમારી નેચરલ સ્કીનને ફ્લોન્ટ કરશો. તો ચાલો તમને જણાવીએ એવી ચાર વસ્તુઓ વિશે જેને ખાવાથી સ્કીન પર નેચરલ ચમક આવે છે. 

શક્કરિયા  

જો તમે ત્વચાનું ધ્યાન રાખવા માંગો છો તો ડાયટમાં શક્કરિયાનો સમાવેશ કરો. શક્કરિયામાં બીટા કેરોટીન હોય છે જે ત્વચા ને સૂર્યના હાનિકારક કિરણોથી બચાવવાનું કામ કરે છે. શક્કરિયામાં રહેલા પોષક તત્વ ત્વચાને નેચરલ ચમક આપે છે. 

પપૈયુ 

પપૈયુ પેટ માટે ગુણકારી છે પરંતુ તેનું સેવન કરશો તો ત્વચાને પણ ફાયદો થશે. પપૈયામાં રહેલા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને વિટામિન એ ત્વચાને રીજનરેટ કરવામાં મદદ કરે છે. પપૈયું ત્વચાને હાઇડ્રેટ કરે છે અને ચમકદાર બનાવે છે. 

એવોકાડો

એવોકાડોમાં હેલ્ધી ફેટ, વિટામિન ઈ અને વિટામીન સી સારી માત્રામાં હોય છે, જે સ્કીનને હાઇડ્રેટ રાખવામાં મદદ કરે છે અને સ્કીનમાં કોલેજન પ્રોડક્શન વધારે છે. હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે. 

લીલાપાન વાળા શાક

લીલાપાન વાળા શાક સ્વાસ્થ્યની સાથે સ્કીન માટે પણ ગુણકારી છે. તેમાં રહેલું વિટામિન એ, વિટામિન સી અને વિટામિન કે ત્વચાને ફાયદો કરે છે. તેમાં રહેલા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ ત્વચાનો સોજો ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે અને કોલેજન પ્રોડક્શન સુધારે છે. જેના કારણે ડેમેજ ત્વચા રીપેર ઝડપથી થાય છે. 

સાલ્મન ફીશ 

ફીશ ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે ત્વચાને હાઇડ્રેટ રાખે છે અને સોજો ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે તેમાં વિટામિન ઈ પણ હોય છે જે એક એન્ટિઓક્સિડન્ટ છે તેનાથી ત્વચાને થતા નુકસાનથી બચાવી શકાય છે. જો તમે ફિશ ન લેતા હોય તો તમે ફિશ ઓઇલના સપ્લીમેન્ટ પણ લઈ શકો છો પરંતુ તેના પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

