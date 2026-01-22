Prev
Healthy Food: દાળ-ભાત કે શાક-રોટલી ? જાણો રાત્રે ડિનરમાં શું ખાવું શરીર માટે ફાયદાકારક

Healthy Food For Dinner: જો તમારે હેલ્ધી રહેવું હોય અને વજન પણ કંટ્રોલમાં રાખવું હોય તો રાત્રે ડિનરમાં ખોરાકની પસંદગી સમજદારી પૂર્વક કરવી જોઈએ. રાત્રે તમે જે ખોરાક ખાવ છો તેની અસર શરીર પર ઝડપથી દેખાય છે. સામાન્ય રીતે રાત્રે શું ખાવું તેને લઈ લોકોમાં પ્રશ્ન હોય છે તો ચાલો તમને જણાવીએ રાત્રે શું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે સારું ગણાય છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:12 PM IST

Healthy Food For Dinner: દરેક ઘરમાં રોજ બનતી વસ્તુઓમાં રોટલી શાક દાળ અને ભાતનો સમાવેશ થાય છે. હેલ્થ પ્રત્યે જાગૃત લોકો હોય તો ઘરમાં દાળ, ભાત રોજ બનતા નથી. પરંતુ ઘણા ઘરમાં રોજ દાળ-ભાત બને છે કારણ કે લોકોને દાળ-ભાત ખાધા વિના જમવાનું અધૂરું લાગે છે. તેવી જ રીતે થાળીમાં રોટલી શાક ન હોય તો થાળી અધુરી લાગે છે. જમવામાં રોટલી અને શાક તો હોવા જ જોઈએ. પરંતુ જેમ જેમ લોકો હેલ્થને મહત્વ આપતા થતા જાય છે તેમ શરીર માટે કઈ વસ્તુ સારી અને કઈ વસ્તુ ખરાબ તે જાણવા માંગતા હોય છે. આવા લોકોનો સૌથી સામાન્ય અને પહેલો પ્રશ્ન એ હોય છે કે રાત્રે ભોજનમાં શું ખાવું? એટલે કે રાત્રે રોટલી-શાક ખાવા કે પછી દાળભાત ખાવા સારા ?

આજના સમયમાં લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ બદલી ગઈ છે. લોકો કલાકો સુધી એક જગ્યાએ બેસીને કામ કરતા હોય છે ઘણા લોકોને મોડી રાત્રે જાગીને કામ કરવાનું હોય છે. લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ એવી થઈ ગઈ છે જેના કારણે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓછી થઈ ગઈ છે. અને આ ફેરફારની અસર પાચનશક્તિ પર પડે છે. ફિઝિકલ એક્ટિવિટીનો અભાવ હોય એટલે પાચનશક્તિ નબળી પડી જાય અને વજન પણ વધી શકે છે. તેથી રાતના સમયે શું ખાવું અને શું ન ખાવું તેની પસંદગી સમજદારી પૂર્વક કરવી જરૂરી છે. રાતનો સમય એવો હોય છે જ્યારે મોટાભાગના લોકો જમીને આરામ કરવાનું પસંદ કરે છે આવા સમયે દાળ-ભાત ખાવા સારા કે પછી રોટલી-શાક ખાવા ચાલો તમને જણાવીએ. 

રાત્રે રોટલી શાક ખાવાના ફાયદા અને નુકસાન 

ઘઉંના લોટની રોટલી કે મલ્ટીગ્રેન રોટલીમાં ફાઇબર સારા એવા પ્રમાણમાં હોય છે. સાથે જ શાક પણ ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે. રોટલી અને શાક ખાવાથી પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહે છે. શાક ખાવાથી શરીરને પોષણ પણ મળે છે કારણ કે અલગ અલગ શાકમાંથી વિટામિન અને મિનરલ શરીરને મળે છે. રોટલી શાક ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે તેથી પેટ માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે.

જોકે રાતના સમયે રોટલી શાક ખાવાના કેટલાક નુકસાન પણ છે. જેમકે વધારે પડતા તેલ મસાલાવાળા શાક રાત્રે ખાવાથી ગેસ અને એસિડિટી થઈ શકે છે.. જો તમે રાત્રે વધારે રોટલી ખાશો તો પેટ ભારે લાગશે અને તેનાથી ઊંઘ પણ પ્રભાવિત થશે. જો તમારે રાત્રે ભોજનમાં શાક અને રોટલીનો સમાવેશ કરવો જોઈએ તો તમે દૂધી, તુરીયા, ગાજર જેવા શાકનો ઉપયોગ કરી શકો છો તે પચવામાં હળવા હોય છે. સાથે જ રાત્રે બે રોટલી ખાવી જોઈએ તે સૌથી સારો વિકલ્પ છે. 

રાત્રે દાળ-ભાત ખાવાના ફાયદા અને નુકસાન 

દાળ અને ભાત બંને એવી વસ્તુ છે જે ઝડપથી પચી જાય છે તેથી પેટ પર વધારે ભાર આવતો નથી, દાળમાં પ્રોટીન વધારે હોય છે જે મસલ્સ રીપેર કરે છે અને શક્તિ વધારે છે. ભાત ખાવાથી પેટ હળવું રહે છે અને ઊંઘ સારી આવે છે. રાત્રે જમવા માટે દાળ-ભાત હળવો અને સંતોષ આપે તેવો ખોરાક ગણાય છે. 

રાત્રે દાળ-ભાત ખાવા હોય તો કેટલીક સાવધાની રાખવી પણ જરૂરી છે જેમ કે સફેદ ચોખા ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ ઝડપથી વધી શકે છે. તેથી ડાયાબિટીસ હોય તેવા લોકોને રાત્રે ભાત ખાવા નુકસાન કરી શકે છે. વધારે માત્રામાં દાળ-ભાત રાત્રે ખાવાથી વજન વધવાનું જોખમ પણ છે. જો રાત્રે દાળ-ભાત ખાવા હોય તો ભાતનું પ્રમાણ ઓછું રાખવું અને દાળ પણ પાતળી રાખવી જોઈએ. 

રાતના ભોજન માટે યોગ્ય આહાર

દાળ-ભાત અને રોટલી-શાક બંનેના ફાયદા અને નુકસાન વિશે જાણ્યા પછી એટલું કહી શકાય કે રાત્રે તમે આ બંનેમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ખાઈ શકો છો. ધ્યાન માત્ર એ વાતનું રાખવું કે રાતનું ભોજન હળવું હોય ઓછી માત્રાનું હોય અને ઝડપથી પચી જાય તેવું હોય. જે લોકોની પાચનશક્તિ નબળી હોય તેમના માટે દાળ-ભાત સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માંગે છે અથવા ડાયાબિટીસ છે તેમણે રોટલી-શાક ખાવા જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

