હોમLifeStyleCracked Heel: આ 2 કારણોને લીધે ઉનાળામાં પણ એડી ફાટે, એડીની ડેમેજ સ્કિનને રિપેર કરવા યુઝ કરો આ 3 વસ્તુઓ, 1 રાતમાં સ્કિન સોફ્ટ થઈ જશે

Cracked Heel: આ 2 કારણોને લીધે ઉનાળામાં પણ એડી ફાટે, એડીની ડેમેજ સ્કિનને રિપેર કરવા યુઝ કરો આ 3 વસ્તુઓ, 1 રાતમાં સ્કિન સોફ્ટ થઈ જશે

Cracked Heel In Summer: એડી ફક્ત શિયાળામાં જ ફાટે એવું નથી. ઘણા લોકોને આ સમસ્યા ઉનાળામાં પણ સતાવે છે. ઉનાળામાં એડી ફાટે તેના માટે 2 કારણો જવાબદાર હોય છે. આ 2 કારણો કયા છે અને એડી ફાટી હોય તો તેને રીપેર કેવી રીતે કરવી ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 02, 2026, 08:03 AM IST
  • ઉનાળામાં એડી ફાટે તેના માટે 2 કારણો જવાબદાર હોય છે.
  •  ફાટેલી એડીને રીપેર કરવા માટે ઉનાળામાં શું કરી શકાય ચાલો તમને જણાવીએ.
  • ફાટેલી એડી માટે અકસીર ઘરેલુ ઉપાયો 
     

Cracked Heel In Summer: ગરમી અને લૂ ના કારણે સ્કિન પર સૌથી વધુ અસર થાય છે. ગરમીમાં સનબર્ન અને સન ટેનિંગ સિવાય એડી ફાટવાની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. એવું જરૂરી નથી કે એડી ફક્ત શિયાળામાં ઠંડીના કારણે જ ફાટે. બે કારણો એવા છે જેને લીધે ઉનાળામાં પણ એડી ફાટે છે. મહિલાઓ આ સમસ્યાથી વધારે પરેશાન જોવા મળે છે. ફાટેલી એડીને રીપેર કરવા માટે ઉનાળામાં શું કરી શકાય ચાલો તમને જણાવીએ. પરંતુ એ પહેલા જાણીએ કે ઉનાળામાં એડી ફાટવાના બે કારણો કયા છે. ?

ઉનાળામાં એડી ફાટવાના 2 મુખ્ય કારણો

1. ઉનાળામાં પણ એડી ફાટતી હોય તો તેના માટે બે મુખ્ય કારણ જવાબદાર હોય છે. પહેલું કારણ ડિહાઇડ્રેશન. શરીરમાં પાણીની ઉણપ હોય તો તેના કારણે આખા શરીરની ત્વચા ડ્રાય થવા લાગે છે. ડિહાઇડ્રેશનના કારણે એડી પણ ફાટે છે કારણ કે અહીંની ત્વચા વધારે ડ્રાય રહેતી હોય છે. 

2. એડી ફાટવાનું બીજું કારણ વિટામીનની ખામી પણ હોય છે. એક્સપર્ટ અનુસાર શરીરમાં વિટામીન b3, વિટામિન ઈ અને વિટામીન સી ની ખામી હોય તો તેના કારણે શરીરની ત્વચાની સાથે એડીની ત્વચા પણ ડ્રાય થઈ જાય છે અને પગ પર વજન આવે ત્યારે એડીની ત્વચા ફાટવા લાગે છે. 

ફાટેલી એડી માટે ઘરેલુ ઉપાયો 

મધ 

ઉનાળામાં પણ એડી ફાટે તો તેના માટે 3 ઘરેલુ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી એડીની ડ્રાય અને કડક થયેલી સ્કીન સોફ્ટ થવા લાગે છે. આ 3 વસ્તુમાં સૌથી પહેલા છે મધ. મધ એડીને સોફ્ટ બનાવવાનું કામ કરે છે અને સ્કિનને રીપેર પણ કરે છે. તેના માટે થોડો સમય ફ્રી હોય ત્યારે 10 મિનિટ પગ હૂંફાળા પાણીમાં પલાળી રાખો. ત્યાર પછી મુલાયમ કપડાની મદદથી એડી પરથી ડેડ સ્કીન રીમુવ કરો. પગ બરાબર કોરા થઈ જાય પછી તેના પર મધ લગાવો અને 20 મિનિટ સુધી રહેવા દો. આ કામ કરવા માટે 30 મિનિટનો સમય જરૂરી છે. મધ પક પરથી સાફ કરી તમે તમારા નોર્મલ કામ કરી શકો છો. 

નાળિયેર તેલ 

નાળિયેર તેલ એડીની સ્કીનને રીપેર કરવા માટે અક્સિર ઈલાજ છે. રાત્રે સુતા પહેલા 10 મિનિટ પગ હુંફાળા પાણીમાં પલાળી રાખો અને પછી નેપકીન વડે પગ કોરા કરો. ત્યાર પછી પગ અને ખાસ તો એડી પર નાળિયેર તેલ લગાવો. નાળિયેર તેલ લગાવી હળવા હાથે મસાજ કરો જેથી તેલ સ્કીનની અંદર સુધી ઉતરી જાય. નાળિયેર તેલ લગાવ્યા પછી પગ સાફ કરવાની જરૂર નથી. 

વિટામીન ઈ 

જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ વિટામીનની ખામીના કારણે પણ એડીની ત્વચા ફાટતી હોય છે. તેથી ફાટેલી સ્કિનને રીપેર કરવા માટે વિટામીન ઈ ની મદદ લઈ શકો છો. આ ઉપાય પણ રાત્રે સુતા પહેલા કરવો. પગ બરાબર સાફ કર્યા પછી વિટામીન ઈ ની કેપ્સ્યુલમાંથી ઓઇલ કાઢીને એડી પર લગાવો. ઓઇલ લગાવ્યા પછી 5 મિનિટ મસાજ કરો અને પછી સુઈ જવું. પગ બીજા દિવસે સવારે સાફ કરવા. જેથી વિટામિન ઈ સ્કિનની અંદર સુધી ઉતરી શકે. આ ઉપાય અઠવાડિયામાં 3 વખત કરો. વિટામીન ઈ કેપ્સુલ લગાડવાની શરૂઆત કરશો એટલે પહેલીવારમાં જ ફરક દેખાવા લાગશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

