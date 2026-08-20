/Lasaniya Ringan: લસણિયા રીંગણાનું મસાલેદાર શાક, ચટપટું અને લસણના સ્વાદથી ભરપૂર કાઠિયાવાડી શાક

Lasaniya Ringan: માર્કેટમાં આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલા જ શાક મળતાં હોય છે. એટલા માટે જ ગૃહિણીઓ પોતાની પાકકલાની કરામત કરી એક શાકને અલગ અલગ રીતે બનાવે છે. જેથી ઘરના લોકોને એક જ શાક અલગ અલગ ટેસ્ટમાં ખાવા મળે. આજે તમને રીંગણનું શાક બનાવવાની નવી રીત જણાવીએ. રીંગણનું શાક તમે આ રીતે ક્યારેય ખાધું નહીં હોય. રીંગણનું આ રીતે બનાવેલું શાક તમને ભરેલા રીંગણા કરતાં પણ વધારે ભાવશે.
દરેક ઘરમાં દરેક શાક અલગ અલગ રીતે બનતા હોય છે. જેમકે શાક રસાવાળું થાય, ભરેલા શાક બને, મિક્સ શાક બને, ગ્રેવીવાળું શાક હોય. આવી જ અલગ રીતે બને છે રીંગણનું આ લસણવાળું શાક. દેશી સ્ટાઈલના લસણિયાં રીંગણનું શાક બાજરીના રોટલા અથવા ભાખરી સાથે ખાવાની મજા પડી જશે.
લસણિયા રીંગણ માટેની સામગ્રી
પર્પલ લાંબા રીંગણ 250 ગ્રામ
લસણની કળીઓ 12 થી 15 નંગ
સુકા લાલ મરચાં
ધાણાજીરું
હળદર
કાશ્મીરી લાલ મરચું
મીઠું
ખાંડ
તેલ
હીંગ
લસણિયા રીંગણ બનાવવાની રીત
- સૌથી પહેલા લાંબા રીંગણમાંથી નાની સાઈઝના ચીપ્સ જેવા ટુકડા કરી લો.
- ત્યારબાદ કઢાઈમાં તેલ ગરમ મુકો. તેલમાં સૌથી પહેલા લસણ સાંતળો.
- લસણ સોફ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં લાલ મરચાં, હળદર અને હીંગ ઉમેરો.
- ત્યારબાદ વઘારમાં રીંગણ ઉમેરી દો અને બરાબર હલાવો.
- રીંગણને ધીમા તાપે 5 મિનિટ ઢાંકીને કુક કરો. પછી તેમાં મીઠું ઉમેરો.
- રીંગણ 90 ટકા કુક થઈ જાય એટલે તેમાં ધાણાજીરું પાવડર અને મરચું પાવડર ઉમેરો.
- રીંગણ એકદમ કુક થઈ જાય એટલે તેમાં થોડી ખાંડ ઉમેરો અને બધું બરાબર મિક્સ કરી ગેસ ઓફ કરો.
રીંગણના આ શાકમાં ધાણાજીરું અને મરચું પાવડર થોડા વધારે એડ કરવા. તેનાથી ટેસ્ટ સારો આવે છે. આ શાકમાં રીંગણ કુક કરતી વખતે પાણી ઉમેરવું નહીં. આ શાક તેલમાં જ કુક થાય તો જ સ્વાદ સારો આવે છે.