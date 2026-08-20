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Lasaniya Ringan: લસણિયા રીંગણાનું મસાલેદાર શાક, ચટપટું અને લસણના સ્વાદથી ભરપૂર કાઠિયાવાડી શાક

Lasaniya Ringan: આજ સુધી તમે રીંગણનો ઓળો, ભરેલા રીંગણનું શાક અનેકવાર બનાવ્યું હશે. હવે એકવાર લસણિયા રીંગણનું શાક બનાવજો. લસણની કળીઓ અને લાલ મરચાંના વઘારવાળું આ શાક બાજરીના રોટલા સાથે ખાવાની મોજ પડી જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 20, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:17 PM IST
Lasaniya Ringan: લસણિયા રીંગણાનું મસાલેદાર શાક, ચટપટું અને લસણના સ્વાદથી ભરપૂર કાઠિયાવાડી શાક
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Recipe: લસણિયા રીંગણાનું મસાલેદાર શાક, ચટપટું અને લસણના સ્વાદથી ભરપૂર કાઠિયાવાડી શાક
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