/અઠવાડિયામાં એકવાર ટોયલેટમાં બરફના ટુકડા નાંખીને જુઓ, બહુ કામનો છે આ દેશી જુગાડ

How to clean toilet with ice cubes : મોંઘા ટોયલેટ ક્લિનર કે એસિડ કે કેમિકલથી આજકાલ ટોયલેટની સફાઈ થતી હોય છે. પરંતું ક્યારેય સરળ ટ્રીક પણ આ મોંઘા નુસ્ખા કરતા વધુ કારગત સાબિત થતા હોય છે. ટોયલેટમાં અઠવાડિયામાં એકવાર બરફના ટુકડા નાંખવાથી દાગ ઓછા થઈ જશે, પરંતું તમારા ટોયલેટ ક્લીનિંગના કામને પણ સરળ બનાવી દેશે.
Why should ice cubes be put in toilet once a week : આજકાલના ટોયલેટ ક્લિનર બહુ કામમાં નથી આવતા. ન તો ટોયલેટ સાફ થાય છે, ઉપરથી ખર્ચો વધારે તે અલગ. આવામાં તમારા કિચનના ફ્રીજરમાં બનતી એક વસ્તુમાં તમારું સોલ્યુશન છુપાયેલું છે. આજકલાક સોશિયલ મીડિયા પર આઈસ ક્યૂબ હેક બહુ જ ચર્ચામાં છે. જ્યાં ટોયલેટ બાઉલમાં બરફના કેટલાક ટુકડા નાંખવાથી સફાઈ થઈ જાય છે. સાંભળવામા અજીબ લાગી શકે છે, પરંતું તેના પાછળ સાયન્સ અને પ્રભાવી અસર છે. ચલો જોઈએ કેવી રીતે કામ કરે છે આ ટ્રીક.
સૌથી પહેલા જાણો, તેનો ઉપયોગ કરવાની રીત
બરફના આ નુસ્ખો અજમાવવો બહુ જ સરળ છે. સૌથી પહેલા તમારા ફ્રીજરમાથી લગભગ બે કપ બરફના ટુકડા કાઢો અને સીધા ટોયલેટ બાઉલમાં એડ કરો. તેના બાદ ટોયલેટ ક્લીનર કે સફેદ સિરકા બરફની ઉપર નાંખો. બરફ ક્લીનરને રોકી રાખશે, જેનાથી દીવાલ પર બરાબર ચોંટી જશે. તેને 5 થી 10 મિનિટ માટે એમ ને એમ ચછોડી દો. અંતે ફ્લશ કરી દો.
બરફ નાંખવાનો સૌથી મોટો ફાયદો
ટોયલેટ સાફ કરતા સયમે મોટી સમસ્યા એ હોય છે કે, લિક્વીડ ક્લીનર નાંખતા જ તે નીચે જતુ રહે છે. તેનાથી ક્લીનર દાગ પર કામ નથી કરતું. તમે જ્યારે ટોયલેટ બાઉલમાં બે કપ બરફના ટુકડા નાંખો છો, તો પાણીની ઉપર એક શેલ્ફ જેવું બની જાય છે. જ્યારે તમે ક્લીનર નાંખશ તો બરફ પર ટકી જશે. અને ટોયલેટની દીવાલો પર વધુમાં વધુ સમય ચોંટેલુ રહેશે. તેનાથી સમય બરબાદ નહિ થાય, અને ક્લીનિંગ સારું થશે.
ગંદી વાસ દૂર થશે
ટોયલેટમાં હંમેશા ગંધ મારતી હોય છે. બરફના આ નુસ્ખાથી ગંદી વાસ પણ દૂર થઈ જશે. બરફ જ્યારે ધીરે પીગળવા લાગે છે, અને ઠંડા પાણીની સાથે ફ્લશ થાય છે, તો તે સપાટીને વધુ સારી રીતે સાફ કરે છે. આવામાં બરફની સાથે લીંબુ કે સિરકા મિક્સ કરો છો, તો ટોયલેટ આપોઆપ સાફ થઈ જશે. તેમાં સુવાસ મહેંકી ઉઠશે. બેક્ટેરીયા પણ દૂર થઈ જશે.