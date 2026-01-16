Boiling Hacks: બટેટા બાફવાની આ દેશી ટ્રીક છે જોરદાર, પાણી વિના પણ એકસરખા બફાશે બટેટા
Potato Boiling Hacks: બટેટા બાફવાની આજે તમને નવી રીત વિશે જણાવીએ. જો તમારે બટેટામાંથી કોઈ ક્રિસ્પી વાનગી બનાવવી છે તો બટેટાને પાણીમાં મુકી બાફવાને બદલે આ રીતે બાફજો. તમારી વાનગીનો સ્વાદ બમણો થઈ જશે.
Potato Boiling Hacks: બટેટા ભારતીય ભોજનનું એવું શાક છે જેના વિના વાનગીઓ અધૂરી લાગે. બટેટાનો ઉપયોગ શાક, પરોઠા, ટીક્કી, ચાટ, સમોસા સહિતની વસ્તુઓમાં થાય છે. એટલે કે સામાન્ય રસોઈથી લઈને ચટપટી વાનગી બનાવી હોય તો બટેટાની જરૂર પડે. મોટાભાગની વાનગીઓમાં બટેટાને બાફીને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે પરંતુ બટેટા બાફવા એટલું સરળ કામ હોતું નથી.
ઘણીવાર તમારી સાથે પણ એવું થયું હશે કે ત્રણથી ચાર સીટી પછી કુકર ખોલો તો તેમાંથી બટેટા કાચા નીકળે. ઘણી વખત બટેટા ઉપરથી પાકી ગયા હોય અને અંદર કાચો ભાગ નીકળે. તો કેટલીક વખત બટેટા એટલા ગળી જાય છે કે તેમાંથી વાનગી બનાવી મુશ્કેલ પડી જાય છે. આવી તકલીફ તમને પણ થતી હોય તો તેના માટે એક જોરદાર રસ્તો જણાવી દઈએ
મોટાભાગના લોકો બટેટાને કુકરમાં પાણી સાથે બાફતા હોય છે. પરંતુ પાણીમાં બટેટા બાફવાથી તેનો સ્વાદ ફીકો પડી જાય છે. પાણીમાં બાફેલા બટેટામાંથી ટિક્કી સહિતની વાનગી સારી રીતે બનતી પણ નથી કારણ કે તેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ થઈ જાય છે. પાણીમાં રાખેલા બટેટાનો નેચરલ ટેસ્ટ અને ટેક્સચર ખરાબ થઈ જાય છે.
આ સમસ્યાનો સરળ ઉપાય છે તમે બટેટાને પાણી વિના કૂકરમાં બાફો. આ વાત સાંભળીને નવાઈ લાગશે પરંતુ તમે હકીકતમાં કુકરમાં પાણી વિના બટેટા બાફી શકો છો. આ રીતે તમે બટેટાને બાફશો તો તેનો સ્વાદ પણ બેસ્ટ લાગશે. આ રીતે બટેટા બાફવાથી બટેટા એક સરખા બફાઈ પણ જશે અને તેનું ટેક્સચર પણ ખરાબ નહીં થાય.. પાણી વિના બાફેલા બટેટામાંથી તમે જે પણ વાનગી બનાવશો તે પરફેક્ટ બનશે કારણ કે તેમાં પાણીનું પ્રમાણ નહીં હોય.
પાણી વિના બટેટા બાફવાની રીત
કુકરમાં પાણી વિના બટેટા બાફવા માટે સૌથી પહેલા કુકરને યોગ્ય રીતે તૈયાર કરો. તેના માટે કુકરના તળિયે થોડું ઘી અથવા તેલ લગાડી ગ્રીસ કરી લો. તેલ અથવા ઘી લગાડવું જરૂરી છે જેથી બટેટા કુકરમાં ચીપકી ન જાય. તેલ કરતાં તમે ઘી લગાડો તે વધારે સારું તેનાથી કુકરમાં ઘીની સુગંધ આવશે.
ઘી લગાડ્યા પછી બટેટાને સારી રીતે ધોઈને કુકરમાં રાખો.. બટેટા એક ઉપર એક લેયરમાં ન રાખો. કુકરના તળિયામાં સમાય તેટલા જ બટેટા મૂકવા. જેથી બટેટા એક સરખા કુક થઈ શકે. જો એક ઉપર એક બટેટા રાખશો તો નીચેના બટેટા સારી રીતે પાકશે અને ઉપરના બટેટા કાચા રહી જશે.
બટેટા રાખ્યા પછી એક સાફ નેપકીન લેવું અને તેને પાણીથી પલાળી વધારાનું પાણી કાઢી નાખો. આ નેપકીનને બટેટાની ઉપર સારી રીતે પાથરી દો. નેપકીનમાં એટલું પાણી ન રાખવું કે તે બટેટાની ઉપર ટપકે. કપડાની મદદથી કુકરની અંદર વરાળ બનશે અને બટેટા પાણી વિના સરસ રીતે બફાશે. કુકરમાં નેપકીન રાખ્યા પછી ઢાંકણું બંધ કરી દો અને ગેસ પર કૂકર મૂકો. શરૂઆતમાં ગેસની આંચ મીડીયમ રાખો અને પછી કુકર ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસને એકદમ સ્લો કરી નાખો.. સ્લો ગેસ પર બટેટા બાફશો તો બટેટા અંદર સુધી સોફ્ટ થઈ જશે અને ફાટશે પણ નહીં.
જો બટેટા મીડીયમ સાઈઝના હોય તો 10 થી 15 મિનિટમાં કુક થઈ જાય છે પરંતુ મોટી સાઇઝના બટેટા હોય તો તેને વધારે સમય લાગી શકે છે. 10 થી 15 મિનિટ પછી ગેસ બંધ કરી દો. કુકર ખોલવામાં ઉતાવળ કરવી નહીં. વરાળમાં થોડીવાર બટેટાને રહેવા દો અને ત્યાર પછી જ્યારે કુકર ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે બટેટાને બહાર કાઢો.
પાણી વિના આ રીતે બાફેલા બટેટાની છાલ પણ સરળતાથી ઉતરે છે અને પાણીમાં ઉકાળેલા બટેટા કરતા આ બટેટા એકદમ સૂકા હોય છે. આ રીતે બાફેલા બટેટામાંથી પરોઠા, ટીકી, કટલેટ જેવી વાનગીઓ એકદમ પરફેક્ટ બને છે.
