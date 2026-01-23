Hair Wash Tips: શેમ્પૂ કરતાં પહેલા આ 1 કામ કરજો, વાળ ખરવાનું પ્રમાણ 70 ટકા ઓછું થઈ જશે
Hair Wash Tips: વાળમાં શેમ્પૂ કરતાં પહેલા યોગ્ય કેર ન કરવામાં આવે તો વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરે છે. જો તમે પણ શેમ્પૂ કરો પછી બાથરુમમાં વાળના ગુચ્છા જોવા મળે છે તો આજે તમને જણાવીએ એવી ટ્રિક જેને અજમાવવાથી પહેલીવારથી વાળ ખરવાનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જશે.
Hair Wash Tips: વાળ ખરવા આજના સમયની સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે. ખાસ કરીને યુવતીઓ આ તકલીફથી પરેશાન હોય છે. વાળ ખરતા અટકે તે માટે અલગ અલગ પ્રકારના શેમ્પૂ, કન્ડિશનર, સીરમ યુઝ કરવામાં આવે છે. ઘણી બ્યુટી બ્રાન્ડ પણ છે જે વાળ ખરતા અટકાવવાનો દાવો કરે છે. યુવતીઓ આવી પ્રોડક્ટ યુઝ પણ કરતી હોય છે પરંતુ તેમ છતાં વાળ ખરવાનું બંધ થતું નથી. વાળ ખરવાની સમસ્યા અટકે નહીં અને દિવસેને દિવસે વધે તેની પાછળ કેટલીક આદતો પણ જવાબદાર હોય છે. આપણી કેટલીક આદતોના કારણે પણ વાળ વધારે ખરતા હોય છે. જો તમે આ આદતમાં સુધારો કરી લેશો તો હેરફોલ કઈ પણ કર્યા વિના અટકી જશે. જેમાંથી એક કામ છે જે તમારે વાળને શેમ્પુ કરો તે પહેલા કરવાનું છે. વાળને શેમ્પુ કરતા પહેલા જો આ કામ કરી લેશો તો વાળ ઓછા તૂટશે.
વાળને ખરતા અટકાવવા હોય તો યોગ્ય રીતે હેર કેર કરવી જરૂરી છે. ખાસ કરીને શેમ્પુ, કન્ડિશનર યુઝ કરતા પહેલા હેર કેરનું આ એક સ્ટેપ પૂરું કરી લેવું. શેમ્પુ કરવાની યોગ્ય રીત હોય છે, જો તમે તેને ફોલો કરી લેશો તો વાળ ઓછા તુટશે અને વાળ મજબૂત પણ થવા લાગશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ હેર કેર કેવી રીતે કરવી.
શેમ્પૂ કરતાં પહેલા હેર કોમ્બ જરૂરી
અનેક યુવતીઓ એવી હશે જેમની ફરિયાદ હશે કે જ્યારે તેઓ વાળને શેમ્પુ કરે છે તો બાથરૂમમાં વાળના ગુચ્છા જોવા મળે છે. આવું થવાનું કારણ હોય છે યુવતીઓ ઉતાવળમાં શેમ્પુ પહેલા હેર કોમ્બ નથી કરતી. જો શેમ્પુ કરતા પહેલા વાળમાં કાંસકો ફેરવી લેવામાં આવે તો વાળની ગૂંચ નીકળી જાય છે. વાળની ગૂંચ કાઢી લીધી હશે તો શેમ્પુ કરતી વખતે વાળ ઓછા તૂટશે.. બ્યુટી એક્સપર્ટ અનુસાર શેમ્પુ કરતા પહેલા હેર કોમ્બ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. 99 ટકા યુવતીઓ શેમ્પુ કરતા પહેલા હેર કોમ્બ કરતી નથી જેના કારણે શેમ્પુ કરતી વખતે વાળ વધારે તૂટે છે. ગુંચવાયેલા વાળમાં શેમ્પુ કરવાથી વાળના મૂળ નબળા પડી જાય છે અને વાળ તૂટવા લાગે છે.
2 વખત યુઝ કરો શેમ્પૂ
બ્યુટી એક્સપર્ટ અનુસાર શેમ્પુ ફક્ત એક વખત નહીં પરંતુ બે વખત યુઝ કરવું જોઈએ.. હેર વોશ કરો ત્યારે બે વખત શેમ્પૂ લગાડી વાળ ધોવા જોઈએ. સૌથી પહેલા વાળ ભીના કરી તેમાં શેમ્પૂ અપ્લાય કરો અને વાળમાં મસાજ કરતાં કરતાં વાળ સાફ કરો. ત્યાર પછી પાણીથી વાળ ધોઈ લો અને બીજી વખત શેમ્પૂ અપ્લાય કરો. તમે પહેલી વખત વાળમાં શેમ્પુ લગાડો છો ત્યારે વાળમાં જામેલી ગંદકી અને એક્સ્ટ્રા ઓઇલ નીકળે છે. ત્યાર પછી બીજી વખત શેમ્પુ કરો છો ત્યારે વાળ સાફ થાય છે.
કન્ડિશનર લગાડવાની રીત
કન્ડિશનર લગાડતા પહેલા વાળમાંથી શેમ્પૂ સારી રીતે સાફ કરી લેવું. ત્યાર પછી બંને હાથમાં થોડું કન્ડિશનર લઈને વાળમાં રબ કરો.. કન્ડિશનર લગાડ્યા પછી એક થી બે મિનિટ માટે તેને વાળમાં રહેવા દો. ત્યાર પછી વાળને પાણીથી સાફ કરી લો.
આ રીતે વાળ ધોયા પછી એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે વાળ બરાબર કોરા થાય પછી જ તેને બાંધવા. સાથે જ ભીના વાળમાં કાંસકો પણ ફેરવવો નહીં. વાળ ભીના હોય તો તેને ટાઈટ બાંધવા પણ નહીં તેનાથી પણ વાળ તૂટવા લાગે છે..
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
