/Dhaba Style Shaak: કાઠિયાવાડી આખી ડુંગળીનું શાક બનાવવાની રીત, એકવાર ખાશે તે વારંવાર આ શાક બનાવવાનું કહેશે

Dhaba Style Shaak: મહિલાઓ માટે રાત્રે શાકમાં શું બનાવવું તે સૌથી મોટો પ્રશ્ન હોય છે. આ પ્રશ્નનું સમાધાન અહીં તમને મળશે. આજે તમને આખી ડુંગળીનું શાક બનાવવાની રીત જણાવીએ. આખી ડુંગળીનું શાક ફેમસ કાઠિયાવાડી વાનગી છે. નાની ડુંગળીને મસાલામાં સાંતળીને આ શાક બનાવવામાં આવે છે. આખી ડુંગળીનું શાક ઘરના બેઝીક મસાલાથી બને છે પણ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે તેની સુગંધથી પણ મોંમાં પાણી આવવા લાગશે.
રાત્રે જમવામાં મોટાભાગે ઘરોમાં પરોઠા, ભાખરી, રોટલા બનતા હોય છે. આ ત્રણેય વસ્તુઓ સાથે આખી ડુંગળીનું શાક બેસ્ટ લાગશે. સૌથી બેસ્ટ કોમ્બીનેશન પરોઠા અને ડુંગળીના શાકનું રહેશે. તો ફટાફટ નોંધી લો આખી ડુંગળીનું શાક બનાવવાની રીત.
આખી ડુંગળીના શાક માટેની સામગ્રી
નાની ડુંગળી - 500 ગ્રામ
3 ટમેટાની પેસ્ટ
લસણ અને લાલ મરચાની ચટણી - 2 ચમચી
આદુ-મરચાંની પેસ્ટ - 1 ચમચી
તેલ 3 ચમચા
રાઈ
જીરું
હીંગ
હળદર
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
ધાણાજીરું પાવડર
શેકેલા સીંગદાણાનો પાવડર 4 ચમચી
ગાઠીયાનો ભુક્કો 2 ચમચી
આખી ડુંગળીના શાક બનાવવાની રીત
- સૌથી પહેલા શાકનો મસાલો બનાવવા માટે શેકેલા સીંગદાણા અને ગાઠીયાના ભુક્કામાં હળદર, લાલ મરચું ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો.
- હવે બધી જ ડુંગળીની છાલ ઉતારી તેમાં વચ્ચે એક ચીરો કરી તેમાં તૈયાર કરેલો મસાલો ધીરે ધીરે ભરી દો.
- એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરો અને તેમાં રાઈ-જીરું અને હીંગનો વઘાર કરો.
- તેલમાં લસણની લાલ ચટણી ઉમેરી બરાબર સાંતળો. લસણની પેસ્ટમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને થોડું પાણી ઉમેરો.
- લસણ અને આદુ મરચાં કુક થઈ જાય એટલે તેમાં ટમેટાની પેસ્ટ ઉમેરી ધીમા તાપે કુક થવા દો.
- ટમેટામાંથી તેલ છુટું પડી જાય એટલે ગ્રેવીમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું, હળદર, ધાણાજીરું ઉમેરો અને થોડું ગરમ પાણી એડ કરો
- ગ્રેવી ઉકળવા લાગે એટલે તેમાં સીંગદાણાનો વધેલો મસાલો ઉમેરી ડુંગળી પણ એડ કરી દો.
- ડુંગળી ઉમેર્યા પછી શાકને ધીમા તાપે ઢાંકીને કુક થવા દો. જરૂર જણાય તો થોડું પાણી એડ કરવું.
- 5 થી 10 મિનિટમાં ડુંગળી કુક થઈ જશે. ડુંગળી સોફ્ટ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી તેમાં લીલા ધાણા ઉમેરી ગરમા ગરમ શાક પરોઠા સાથે પીરસો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)