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Dhaba Style Shaak: કાઠિયાવાડી આખી ડુંગળીનું શાક બનાવવાની રીત, એકવાર ખાશે તે વારંવાર આ શાક બનાવવાનું કહેશે


Dhaba Style Shaak: રાત્રે જમવામાં શાકમાં શું બનાવવું તે નક્કી ન થઈ શકતું હોય ત્યારે ઘરે બનાવવું આખી ડુંગળીનું મસાલેદાર શાક. આ શાક બનાવવા માટે નાની ડુંગળી, થોડા સિંગદાણા અને ઘરના સામાન્ય મસાલાની જ જરૂર પડશે. આ શાક પરોઠા સાથે બેસ્ટ લાગે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 17, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:19 AM IST
Dhaba Style Shaak: કાઠિયાવાડી આખી ડુંગળીનું શાક બનાવવાની રીત, એકવાર ખાશે તે વારંવાર આ શાક બનાવવાનું કહેશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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