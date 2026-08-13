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Recipe: ગલકાનું શાક એકવાર આ રીતે બનાવજો, જુવારના લોટના રોટલા સાથે આ શાક ખાવાની મજા આવશે

Sponge Gourd Bharta Recipe: ગલકાનું શાક બનાવવાની આજે તમને નવી રીત જણાવીએ. આ રીતે બનાવેલું ગલકાનું શાક અને જુવારના લોટની રોટલી અથવા રોટલા વરસાદી વાતાવરણમાં ખાવાની મજા પડી જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 13, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:59 PM IST
Recipe: ગલકાનું શાક એકવાર આ રીતે બનાવજો, જુવારના લોટના રોટલા સાથે આ શાક ખાવાની મજા આવશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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