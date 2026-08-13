/Recipe: ગલકાનું શાક એકવાર આ રીતે બનાવજો, જુવારના લોટના રોટલા સાથે આ શાક ખાવાની મજા આવશે

Sponge Gourd Bharta Recipe: ગલકાનું શાક અલગ અલગ રીતે બને છે. આજે તમને ગલકાનું શાક બનાવવાની નવી રીત જણાવીએ. આ રીતે ગલકાનું શાક બનાવશો તો ઘરના લોકો આંગળા ચાટીને ખાશે. આ રીતે બનાવેલા ગલકાના શાક સાથે જુવારના લોટની રોટલી કે રોટલો ખાવો જોઈએ. જુવારની રોટલી અને ગલકાનો ઢાબા સ્ટાઈલ ઓળો તમે બપોરે કે રાત્રે કોઈપણ સમયે જમવામાં બનાવી શકો છો.
ગલકાનો ઓળો
ગલકાના શાકનો સ્વાદ અનેકગણો વધારવો હોય તો તેનું સાદુ શાક બનાવવાને બદલે ઢાબા સ્ટાઈલ ઓળો બનાવો. રીંગણની જેમ ગલકાનો પણ ઓળો બનાવી શકાય છે. ગલકાને શેકીને અથવા તેને સાંતળીને બનાવેલું શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે.
ગલકાનો ઓળો બનાવવાની સામગ્રી
ગલકા 500 ગ્રામ
લીલી ડુંગળી 250 ગ્રામ
ઝીણા સમારેલા ટમેટા 1 બાઉલ
લસણની પેસ્ટ 1 ચમચી
ઝીણા સમારેલા મરચાં
કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર
હળદર
જીરું, હીંગ
તેલ
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
ગલકાનો ઓળો બનાવવાની રીત