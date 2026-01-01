Prev
Aloo Paratha: પંજાબી ઢાબા સ્ટાઈલ આલુ પરોઠા બનાવવાની રીત, એકદમ સરળ છે રેસિપી

Aloo Paratha Recipe: આલૂ પરોઠા નાના-મોટા સૌ કોઈને ભાવતા હોય છે. પરંતુ આલુ પરોઠા જેવા પંજાબી ઢાબામાં મળે એવા ઘરે બનતા નથી. આવી ફરિયાદ ઘણા લોકોની હોય છે. જો તમારી પણ આવી જ ફરિયાદ છે તો આજે તમને ઢાબામાં આલુ પરોઠા કેવી રીતે બને તે જણાવી દઈએ. એકવાર આ રીત ટ્રાય કરજો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 01, 2026, 03:54 PM IST

Aloo Paratha: પંજાબી ઢાબા સ્ટાઈલ આલુ પરોઠા બનાવવાની રીત, એકદમ સરળ છે રેસિપી

Aloo Paratha Recipe: પંજાબી ઢાબા સ્ટાઈલ પરોઠાની વાત જ અલગ હોય છે. શિયાળામાં ગરમાગરમ આલુ પરોઠા ખાવાની મજા પડી જાય છે. આલુ પરોઠા ઢાબામાં બને તે રીતે તમારે બનાવવા હોય તો તેની રીત તમને જણાવી દઈએ. આ રીતે આલુ પરોઠા બનાવશો તો ઘરના લોકો પણ આંગળી ચાટીને ખાશે. 

ઢાબામાં મળે તેવા આલુ પરોઠા બનાવવા માટે 2 કપ ઘઉંનો લોટ, 4 બાફેલા બટેટા, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, લીલા મરચાં, હળદર, જીરું પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા પાવડર, મીઠું, લીલા ધાણા, આમચૂર પાવડરની જરૂર પડશે. સામગ્રી એકઠી કર્યા પછી નીચે દર્શાવેલા સ્ટેપ્સ ફોલો કરવા.

ઢાબા સ્ટાઈલ આલુ પરોઠા બનાવવાની રીત 

સૌથી પહેલા ઘઉંના લોટમાં મીઠું ઉમેર્યા વિના સોફ્ટ કણક બાંધો અને તેને 30 મિનિટ રેસ્ટ આપો. સાથે જ કુકરમાં બટેટા બાફવા મુકી દો. 

બાફેલા બટેટા ઠંડા થઈ જાય એટલે તેને મેશ કરી લો અને તેમાં ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, કોથમીર, જીરું પાવડર, ધાણા પાવડર, આમચૂર, હળદર અને મરચું ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરો. 

બધી વસ્તુઓ ઉમેર્યા પછી બટેટાના મસાલામાં મીઠું ઉમેરો. ત્યારબાદ મસાલાને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપો. આલુ પરોઠા વણવા માટે લોટમાંથી મોટો લુઓ લઈ તેને હથેળીમાં સ્પ્રેડ કરો અને તેમાં બટેટાનો મસાલો ભરો અને હાથ વડે મસાલાને લોટ વડે કવર કરી લો. ત્યારબાદ લોટનો રાઉન્ડ બોલ બનાવી હાથથી થેપી લો. 

તૈયાર કરેલા લુઆ પર કોરો લોટ છાંટી અને પરોઠું વણો. તૈયાર કરેલા પરોઠાને ગરમ તવા પર બંને તરફ એકવાર શેકી અને પછી બટર લગાડી ક્રીસ્પી કરો. તૈયાર કરેલા આલુ પરોઠાને સર્વ કરતી વખતે ઉપરથી બટર એડ કરો અને ગ્રીન ચટણી અને ડુંગળીના સલાડ સાથે સર્વ કરો.

