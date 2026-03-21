Recipe: એકવાર ફ્લાવરનું શાક આ રીતે બનાવજો, ઘરના લોકોનું ફેવરિટ થઈ જશે ફ્લાવરનું શાક, વારંવાર બનાવવું પડશે
Tasty Cauliflower Sabji Recipe: જો તમારા ઘરમાં પણ નાના-મોટા સૌ કોઈ ફ્લાવરનું શાક જોઈને મોં બગાડતા હોય તો હવે એકવાર આ રીત ફોલો કરી ઘરે શાક બનાવજો. આ રીતે બનેલું ફ્લાવરનું શાક ખાશે તે વારંવાર ખાવા માંગશે.
- અમુક શાક એવા હોય છે જેને જોઈને જ ઘરના લોકો મોં બગાડે છે.
- ઘરના લોકોને ફ્લાવર ખવડાવવું હોય તો એકવાર આ રીત ફોલો કરી શાક બનાવજો.
- ફ્લાવરનું શાક ઘરના લોકો આંગળા ચાટીને ખાશે.
Trending Photos
Tasty Cauliflower Sabji Recipe: અમુક શાક એવા હોય છે જેને જોઈને જ ઘરના લોકો મોં બગાડે છે. જેમકે દૂધી, ટીંડોળા, ફ્લાવર વગેરે. આવા શાક અમુક લોકોના ઘરમાં તો બનતા જ નથી. કારણ માત્ર એટલું હોય છે કે ઘરમાં કોઈને આવા શાક ભાવતા નથી. ખાસ કરીને ફ્લાવરનું શાક. ફ્લાવરનો ઉપયોગ મોટાભાગે પાવભાજીમાં જ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય શાક ખાવું કોઈને પસંદ નથી હોતું. જો તમારા ઘરમાં પણ જો આવી જ સ્થિતિ હોય અને તેમ છતાં તમારે ઘરના લોકોને ફ્લાવર ખવડાવવું હોય તો એકવાર આ રીત ફોલો કરી શાક બનાવતો. આ રીતે બનેલું ફ્લાવરનું શાક ઘરના લોકો રોટલી સાથે જ નહીં ભાત સાથે પણ આંગળા ચાટીને ખાશે.
ફ્લાવરના શાક માટે જરૂરી સામગ્રી
500 ગ્રામ ફ્લાવર
4 નંગ ડુંગળી ઝીણી સમારેલી
2 ચમચી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ
3 નંગ ઝીણા સમારેલા ટમેટા
કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર
હળદર
ધાણાજીરું
મીઠું
ગરમ મસાલો
કસુરી મેથી
2 ચમચી ઘી
2 ચમચી તેલ
જીરું, લીલી એલચી, તજ, તમાલપત્ર વઘાર માટે
ફ્લાવરનું પંજાબી સ્ટાઈલનું શાક બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા એક કુકરમાં તેલ અને ઘી ગરમ કરો. તેલ અને ઘી મિક્સ કરી યુઝ કરશો તો શાકનો સ્વાદ વધી જશે. તેલ-ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં જીરું લીલી એલચી, તજ, તમાલપત્ર ઉમેરી વઘાર કરો. સુકા મસાલા એડ કરી તેલમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરો અને મધ્યમ તાપે ડુંગળીને બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાંતળો.
ડુંગળી બ્રાઉન થાય ત્યારબાદ તેમાં 2 ચમચી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરો અને ગેસ સ્લો કરી 1 મિનિટ સાંતળો. ત્યારબાદ તેમાં મરચું પાવડર, હળદર, ધાણાજીરું એડ કરો અને સાથે થોડું ગરમ પાણી એડ કરો જેથી મસાલા કુક થઈ જાય અને બળે નહીં.
મસાલામાંથી તેલ ઘી છુટ્ટા પડવા લાગે એટલે તેમાં ઝીણા સમારેલા ટામેટા ઉમેરો અને સાથે જ મીઠું એડ કરો. ટામેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ગ્રેવી કુક કરો અને પછી તેમાં ફરીથી ગરમ પાણી એડ કરો. જ્યારે ગ્રેવી ઉપર તેલ આવી જાય ત્યારે તેમાં સમારેલું ફ્લાવર એડ કરી બધું બરાબર મિક્સ કરો.
કુકર બંધ કરી 2 સીટી વગાડી ગેસ બંધ કરી દો. કુકર જ્યારે થોડું ઠંડુ થાય ત્યારે તેને ખોલો અને શાકને બરાબર હલાવી ફરીથી સ્લો આંચ પર કુકર મુકો. જો શાકમાં પાણી ઓછું હોય તો થોડું ગરમ પાણી એડ કરી શકો છો. છેલ્લે શાકમાં ગરમ મસાલો અને કસુરી મેથી મિક્સ કરી શાકને 2 મિનિટ કુક કરી ગરમાગરમ સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે