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No Onion No Garlic Recipe: લસણ-ડુંગળી વિના આ રીતે બનાવો સેવ ટમેટાનું શાક, ઢાબા જેવું લાલ તરીવાળું શાક બનશે

No Onion No Garlic Recipe: શ્રાવણ મહિનો શરુ થાય એટલે ઘણા ઘરોમાં લસણ અને ડુંગળી ખાવાનું બંધ કરી દેવામાં આવે છે. લસણ અને ડુંગળી વિના પણ વાનગી ટેસ્ટી બની શકે છે. જેમકે સેવ ટમેટાનું શાક લસણ વિના બનાવવું હોય તો આ રીત ફોલો કરજો. આ રીતે સેવનું શાક તેલ મસાલાની તરીવાળું અને ટેસ્ટી બનશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 12, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:48 AM IST
No Onion No Garlic Recipe: લસણ-ડુંગળી વિના આ રીતે બનાવો સેવ ટમેટાનું શાક, ઢાબા જેવું લાલ તરીવાળું શાક બનશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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