/No Onion No Garlic Recipe: લસણ-ડુંગળી વિના આ રીતે બનાવો સેવ ટમેટાનું શાક, ઢાબા જેવું લાલ તરીવાળું શાક બનશે

No Onion No Garlic Recipe: શ્રાવણ મહિનામાં ડુંગળી અને લસણ વિના કયા શાક બનાવવા તેવો વિચાર તમને પણ આવતો હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ ઢાબા સ્ટાઈલ સેવ ટમેટાનું શાક લસણ અને ડુંગળી વિના ટેસ્ટી કેવી રીતે બનાવવું. સેવ ટમેટાનું શાક આ રીતે બનાવશો તો લસણ વિના પણ ટેસ્ટી લાગશે અને તેના પર ઢાબાના શાક પર હોય તેવી મસાલાની તરી પણ દેખાશે.
આપણી રોજની રસોઈમાં લસણ અને ડુંગળીનો ઉપયોગ રોજ થતો હોય છે. પણ શ્રાવણ મહિના દરમિયાન ઘણા લોકો લસણ ડુંગળી ખાવાનું ટાળે છે. લસણ અને ડુંગળી વિના સેવ ટમેટાના શાકને ટેસ્ટી કઈ રીતે બનાવવું તે અહીં જણાવેલું છે. આ રીત ફોલો કરી શાક બનાવશો તો શાક ટેસ્ટી બનશે.
સેવ ટમેટાનું ઢાબા સ્ટાઈલ શાક
સામગ્રી
સેવ - 1 કપ
ઝીણા સમારેલા ટમેટા - અડધો કપ
લીલા મરચાં આદુની પેસ્ટ - 1 ચમચી
રાઈ, જીરું - વઘાર માટે
હીંગ - ચપટી
મીઠો લીમડો
કાશ્મીરી લાલ મરચું - 2 ચમચી
ધાણાજીરું - 1 ચમચી
હળદર - જરૂર અનુસાર
મીઠું - સ્વાદ પ્રમાણે
ગોળ
ગરમ મચાલો - અડધી ચમચી
લીલા ધાણા
લસણ-ડુંગળી વિનાનું સેવ ટમેટાનું શાક
1. લસણ અને ડુંગળી વિના સેવનું શાક ટેસ્ટી બનાવવું હોય તો સૌથી પહેલા એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો. આ શાકમાં તેલ થોડું વધારે લેશો તો શાક ટેસ્ટી બનશે. તેલમાં રાઈ અને જીરું વઘારો. ત્યારબાદ તેમાં મીઠો લીમડો અને હીંગ ઉમેરો.
2. શાકમાં તરી થાય અને ગ્રેવી બને તે માટે વઘારમાં થોડા ટમેટાના ઉમેરો અને અડધા ટામેટાના ટુકડાને સાઈડ પર રાખો. જે ટમેટા વઘારમાં ઉમેર્યા હોય તેને સારી રીતે કુક કરો. ટમેટા ગળી જાય એટલે તેમાં ગોળ, હળદર, લાલ મરચું પાવડર અને ધાણાજીરું ઉમેરો.
3. મસાલા ઉમેરી 1 મિનિટ સાંતળો અને પછી વઘારમાં 3 થી 4 ચમચી પાણી ઉમેરો. ત્યારબાદ ફરીથી મસાલાને સાંતળો. મસાલામાંથી તેલ છુંટુ પડે એટલે ફરી થોડું પાણી ઉમેરો. આ રીતે કરશો એટલે મસાલા કુક થશે અને તેલ અલગ પડશે.
4. ત્યારબાદ તેમાં સાઈડ પર રાખેલા ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી શાકમાં રસ કરવા માટે ગરમ પાણી ઉમેરો. શાકનો રસ તરી વાળો થાય તે માટે શાકમાં હંમેશા ગરમ પાણી ઉમેરવું. પાણી ઉકળે એટલે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ગરમ મસાલો અને સેવ ઉમેરો.
5. સેવને 2 મિનિટ કુક થવા દો પછી તેમાં લીલા ધાણા ઉમેરી ગેસ બંધ કરો. ત્યારબાદ ગરમાગરમ શાક પરોઠા સાથે સર્વ કરો.