ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં શું ફરક હોય છે? લક્ષણો, કારણો ખાસ જાણો 

Type 1 Diabetes Vs Type 2 Diabetes: ડાયાબિટીસ બે પ્રકારના હોય છે. ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2. અનેક લોકો આ બંને ડાયાબિટીસ વચ્ચેનો ફરક જાણતા નહીં હોય. અત્રે જણાવવાનું કે આ બંને વચ્ચે ઘણું અંતર હોય છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 18, 2025, 04:04 PM IST

ડાયાબિટીસ એક સામાન્ય બીમારી છે જે દુનિયાભરમાં લાખો લોકોને પ્રભાવિત કરે છે. તેના બે પ્રકાર છે. 1 ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2. બંનેમાં બ્લડ શુગરનું સ્તર વધી જાય છે. પરંતુ તેના કારણ, લક્ષણો અને ઈલાજ અલગ અલગ હોય છે. આ લેખમાં અમે તમને સરળ શબ્દોમાં સમજાવવાની કોશિશ કરીશું કે બંનેમાં શું ફરક હોય છે. 

ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ શું હોય છે?
ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ ખુબ ખતરનાક હોય છે.  તેમાં શરીરની અંદર ઈન્શ્યુલિન નામનું હોર્મોન બની શકતું નથી. અત્રે જણાવવાનું કે ઈન્શ્યુલિન બ્લડ શુગરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસની બીમારી સામાન્ય રીતે બાળપણ કે યુવાઅવસ્થામાં શરૂ થાય છે. તેનું મુખ્ય કારણ શરીરની ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે જે ભૂલથી પેન્ક્રિયાસની કોશિકાઓ પર હુમલો કરે છે જ્યાં ઈન્શ્યુલિન બને છે. આ પ્રકારના ડાયાબિટીસના દર્દીને હંમેશા ઈન્શ્યુલિનની જરૂર પડે છે. થોડો પણ વિલંબ થાય તો હાલત ખરાબ થઈ શકે છે. જો કે ડાયાબિટીસના કુલ કેસોમાંથી ફક્ત 5-10% આવા  કેસ હોય છે. બાળકોમાં આ ટાઈપનો ડાયાબિટીસ વધુ જોવા મળે છે. તેના લક્ષણોમાં અચાનક વજન ઘટી જવું, વધુ તરસ લાગવી અને થાક સામેલ છે. આ પ્રકારના ડાયાબિટીસ મોટાભાગે તમારા જેનેટિક્સ પર નિર્ભર કરે છે. 

ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ શું હોય છે
ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં શરીર ઈન્શ્યુલિન તો બનાવે છે પરંતુ તેને યોગ્ય રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકતું નથી. તેને ઈન્શ્યુલિન રેસિસ્ટેન્સ કહે છે. ક્યારેક પેન્ક્રિયાસ પણ પૂરતું ઈન્શ્યુલિન બનાવી શકતું નથી. આ બીમારી મોટાભાગે વયસ્કોમાં જોવા મળે છે. પરંતુ મોટાપા, ઓછો વ્યાયામ, અને ખરાબ ખાણીપીણીના કારણે યુવાઓમાં પણ વધી રહી છે. તેનું મુખ્ય કારમ ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ અને તણાવ હોય છે. તેમાં જાતીયતા અને ઉમર પણ જોખમ વધારે છે. કુલ ડાયાબિટીસના કેસોમાંથી 90-95% કેસ આ પ્રકારના હોય છે. ઈલાજમાં સ્વસ્થ આહાર, વ્યાયામ, દવાઓ અને ક્યારેક-ક્યારેક ઈન્શ્યુલિન પણ સામેલ છે. તેના લક્ષણો ધીરે ધીરે જોવા મળે છે, જેમ કે વધુ પેશાબ આવવો, ઘા ન રૂઝાવો, આંખોમાં ઝાંખુ કે ધૂંધળું દેખાવું, આવા લક્ષણો બિલકુલ ઈગ્નોર કરવા નહીં. 

બંનેમાં મુખ્ય અંતર
ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 વચ્ચે સૌથી મોટો ફરક કારણમાં છે. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ એ ઓટોઈમ્યુન બીમારી છે. જ્યાં શરીર પોતાને જ નુકસાન પહોંચાડે છે. જે આનુવંશિક પણ હોય છે. જ્યારે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ જીવનશૈલી સંલગ્ન છે જેમ કે વધુ વજન, ઓછો વ્યાયામ, અને ખરાબ ખાણીપીણીના કારણે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થાય છે. આ ડાયાબિટીસ મોટાભાગે વયસ્કોમાં જોવા મળે છે અને એક ઉંમર વીત્યા બાદ થાય છે. ટાઈપ 1માં ઈન્શ્યુલિનનું ઉત્પાદન બંધ થઈ જાય છે. જ્યારે ટાઈપ 2માં ઉત્પાદન થાય છે પરંતુ પ્રભાવ ઓછો હોય છે. ટાઈપ 1 અચાનક શરૂ થાય છે, જ્યારે ટાઈપ 2 ધીરે ધીરે વિક્સિત થાય છે. 

કારણ અને જોખમ
ટાઈપ 1 મોટે ભાગે આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણીય પરિબળો, જેમ કે વાયરસ સંક્રમણને કારણે થાય છે.  પ્રકાર 2 માટે મોટાપો, વૃદ્ધત્વ, ઓછી કસરત અને ચોક્કસ જાતિગત (જેમ કે એશિયન અથવા આફ્રિકન) જોખમ વધારે છે.

લક્ષણ
ડાયાબિટી થતા પહેલા શરીરમાં કેટલાક ખાસ લક્ષણો જોવા મળતા હોય છે. જેમ કે બંનેમાં થાક, વધુ પડતી તરસ લાગવી, વારંવાર પેશાબ જવું, અને વજન ઘટવું વગેરે સામાન્ય લક્ષણ છે. પરંતુ ટાઈપ 1માં લક્ષણ જલદી અને તેજીથી જોવા મળે છે. જ્યારે ટાઈપ 2માં વર્ષો સુધી છૂપાયેલા રહી શકે છે. 

Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે ઘરેલુ નુસ્ખાઓ અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તેને ફક્ત સૂચન તરીકે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
 

