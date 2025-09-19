Prev
Cleaning Hacks: પોતુ કરવાના પાણીમાં આ 2 વસ્તુ મિક્સ કરી ફ્લોર સાફ કરો, એકવારમાં નીકળી જશે ટાઈલ્સ પરના ડાઘ

Floor Cleaning Hacks: રોજ પોતા કરવા છતાં ટાઈલ્સ પર કેટલાક ડાઘ રહી જતા હોય છે. આ ડાઘને દિવાળી પહેલા કાઢવા માટે આ કામ કરી શકો છો. પોતું કરવાના પાણીમાં આ 2 વસ્તુ મિક્સ કરી યુઝ કરશો તો ટાઈલ્સ પરના ડાઘ એકવારમાં નીકળી જશે.
 

Floor Cleaning Hacks: ઘરના ફ્લોર પર રોજ ઝાડૂ-પોતા થતા હોય છે તેમ છતાં ફ્લોર પર ચમક દેખાતી નથી. ફ્લોરની ટાઈલ્સ પર પીળા ડાઘ અને ગંદકી દેખાતી રહે છે. આ ડાઘને દિવાળી પહેલા સાફ કરી ફ્લોર ટાઈલ્સ ચમકાવવી હોય તો આજે તમને તેનો ઘરેલુ ઉપાય જણાવીએ. 

ફ્લોર ટાઈલ્સ પર પડેલા ડાઘ દુર કરવા માટે પોતુ કરવા માટેના પાણીમાં વિનેગર અને 2 ચમચી બેકિંગ સોડા મિક્સ કરો. ત્યારબાદ તેમાં ડિશવોશ લિક્વીડ મિક્સ કરો. વિનેગર, બેકિંગ સોડા અને ડિશવોશ લિક્વિડ મિક્સ કરેલા પાણીથી પોતા કરવાથી ફ્લોર ચકાચક થઈ ચમકવા લાગશે. 

પોતુ કરવાના પાણીમાં બેકિંગ સોડા મિક્સ કરવાથી ટાઈલ્સ પર પડેલા ડાઘ દુર થાય છે. સાથે જ આ મિશ્રણવાળુ પાણી ઘરને જીવજંતુઓથી પણ બચાવશે. સપ્તાહમાં 2 થી 3 વખત આ પાણીથી પોતું કરી લેવાથી ટાઈલ્સ પર પડતા ડાઘ દુર થતા રહેશે. જો ટાઈલ્સ પર વધારે ડાઘ હોય તો થોડા દિવસ રોજ આ પાણીથી પોતું કરવું. થોડા દિવસમાં તમને ફરક દેખાવા લાગશે. 

ટાઈલ્સની ચમક વધારવા માટે પોતું કરવાના પાણીમાં તમે શેમ્પૂ પણ મિક્સ કરી શકો છો. પોતું કરવાના પાણીમાં થોડું શેમ્પૂ મિક્સ કરી યુઝ કરજો. આ પાણીથી પોતું કરવાથી ટાઈલ્સ સાફ થશે અને ચમક પણ વધશે. 

પોતું કરવાના પાણીમાં તમે લીંબુનો રસ પણ મિક્સ કરી શકો છો. એક ડોલમાં પાણી ભરી તેમાં લીંબુનો રસ અને બેકિંગ સોડા મિક્સ કરો. આ પાણીથી પોતા કરવાથી ઘરમાં સુગંધ પણ આવશે અને ફ્લોર પર જામેલી ગંદકી દુર થઈ જશે.

