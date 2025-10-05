Cleaning Tips: બારી-દરવાજાની જાળીમાં જામેલી ધૂળ સાફ કરવાની અનોખી ટ્રીક, 5 મિનિટમાં જાળી ચકાચક થઈ જશે
Cleaning Tips: દિવાળી પહેલા ઘરમાં સાફ સફાઈ કરવામાં આવે છે. આજે તમને જણાવીએ બારી-દરવાજામાં લગાવેલી ઝીણી જાળીમાંથી ધૂળ, ચિકાશ કાઢવી હોય તો શું કરવું. આ ટ્રીક્સથી જાળી એકદમ ક્લીન થઈ જશે અને એ પણ 5 મિનિટમાં જ.
Trending Photos
Cleaning Tips: ઘરની સાફ-સફાઈનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. ખાસ કરીને દિવાળીના સમયે ઘરની દરેક વસ્તુની સફાઈ કરવામાં આવે છે. ઘરનું ફર્નિચર, ટાઇલ્સ, કબાટ, બારી, દરવાજા બધી જ વસ્તુની સફાઈ થાય છે. પરંતુ સૌથી મુશ્કેલ કામ હોય છે, બારી અને દરવાજા ઉપર લગાવેલી જાળી કે નેટ સાફ કરવી. મોટાભાગના ઘરમાં બારી દરવાજામાં નેટ અથવા જાળી ફીટ કરેલી જોવા મળે છે. આવી નેટ અને જાળી ઘરને જીવજંતુથી તો બચાવે છે અને હવા ઉજાસ જાળવી રાખે છે, પરંતુ તેની અંદર ધૂળ અને ગંદકી વધારે જામે છે. જેને હટાવી મુશ્કેલ અને મહેનતનું કામ લાગે છે. પરંતુ આ દિવાળી પર તમારા ઘરની સફાઈ સરળ થઈ જાય તેવા ઉપાય તમને જણાવીએ.
બારી દરવાજાની જાળી સાફ કરવાની ટ્રિક
1. જો ઘરના બારી દરવાજા પર લાગેલી જાળીમાં ગંદકી જામી ગઈ હોય તો તેને બેકિંગ સોડા વડે સાફ કરો. બેકિંગ સોડામાં પાણી ઉમેરી એક મિશ્રણ તૈયાર કરી લો અને તેને જાળી પર છાંટી હળવા હાથે બ્રશ રગડો પાંચ જ મિનિટમાં જાડી સાફ થઈ જશે.
2. રસોડામાં લાગેલી જાળીમાં જો ચીકાશ જામી ગઈ હોય તો લીંબુ અને મીઠાની મદદથી તેને સાફ કરી શકાય છે. લીંબુના રસમાં મીઠું મિક્સ કરીને જાડી પર લગાવી દો અને પાંચથી દસ મિનિટ પછી સ્ક્રબરની મદદથી તેને સાફ કરો. બધી જ ગંદકી અને ચિકાસ દૂર થઈ જશે
3. જાળીદાર દરવાજા પર વધારે ધૂળ ન જામે તે માટે રોજ તેની સફાઈ કરવી. રોજ જાણીને સાફ કરી દેશો તો તેમાં વધારે ધૂળ નહીં જામે..
4. જાળીદાર દરવાજા અને બારીની ધૂળ સાફ કરવા માટે વિનેગરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પાણીમાં વિનેગર ઉમેરી જાળી પર છાંટી દેવું અને પછી તેને પાણીથી સાફ કરી લો.
5. બારીના જાળીદાર દરવાજાને સાફ કરવા અને ગંદી ધૂળને દૂર કરવા માટે સ્પંજની મદદ પણ લઈ શકો છો. એક વાસણમાં પાણી ભરો અને તેમાં સ્પંજ પલાળો. ત્યાર પછી પલાળેલા સ્પન્જથી જાળી સાફ કરો તેનાથી જાળી સરળતાથી સાફ થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે