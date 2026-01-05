Prev
Weight Loss: વજન ઓછું કરવું હોય તો આ 4 વસ્તુઓ ખાવાનું કરી દો બંધ, ચુપચાપ શરીરમાં ચરબી વધારે છે આ વસ્તુઓ

Weight Loss Tips: જો તમે વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો પણ તમને રિઝલ્ટ નથી મળતું તો તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. જો તમારા આહારમાં આ 4 વસ્તુઓ છે તો તેને ડાયટમાંથી તુરંત બહાર કરો. આ વસ્તુઓ એવી છે જે શરીરમાં ચુપચાપ ફેટ વધારે છે.
 

Weight Loss: વજન ઓછું કરવું હોય તો આ 4 વસ્તુઓ ખાવાનું કરી દો બંધ, ચુપચાપ શરીરમાં ચરબી વધારે છે આ વસ્તુઓ

Weight Loss Tips: વજન ઘટાડવા માટે લોકો ખૂબ મહેનત કરતા હોય છે. તમે ઘણા લોકો પાસેથી સાંભળ્યું હશે કે તેઓ વજન ઘટાડવા માટે ઘણા સમયથી પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ કોઈ રિઝલ્ટ જોવા મળતું નથી. તેઓ જેમાં જઈને મહેનત પણ કરતા હોય છે અને ડાયટ પણ ફોલો કરે છે તેમ છતાં વજન ઘટવાનું નામ નથી લેતું. આવું થવા પાછળ ખાવા પીવાની આદતો જવાબદાર હોઈ શકે છે. લોકો અજાણતા એવી વસ્તુઓનો આહારમાં સમાવેશ કરી લેતા હોય છે જે ફેટ ઓગાળવાને બદલે વધારવાનું કામ કરે છે.

જો તમારું વજન વધારે હોય અને તમે એક્સરસાઇઝ પણ કરતા હોય અને ડાયટ પણ ફોલો કરતા હોય તેમ છતાં તમને રિઝલ્ટ જોવા ન મળતું હોય તો પોતાની ખાવા પીવાની આદતો પર ધ્યાન આપો. જાણતા તમે ખાવા પીવામાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરી લીધો હશે જે હેલ્થી લાગે છે પરંતુ શરીરની અંદર જઈને ચરબી વધારવાનું કામ કરે છે. આવી વસ્તુઓ જો તમે ખાતા હશો તો તમને રિઝલ્ટ મળશે નહીં. તો ચાલો તમને જણાવીએ એવી કઈ વસ્તુઓ છે જે શરીરમાં ધીરે ધીરે ચરબી વધારવાનું કામ કરે છે. જો તમારા આહારમાં પણ આમાંથી કોઈ વસ્તુઓ છે તો તુરંત જ તેને ડાયેટમાંથી દૂર કરો. 

ડાયટમાંથી દૂર કરો આ વસ્તુઓને 

શાક અને બીજના તેલ 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર શરીરમાં ચરબી વધવાનું મોટું કારણ વિવિધ પ્રકારના બીજના તેલ અને શાકનું તેલ હોઈ શકે છે. જેમકે કેનોલા, સોયાબીન ઓઇલ, મકાઈનું તેલ, ગ્રેપસીડ ઓઇલ વગેરે. હકીકતમાં આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓઇલ હોય છે જે શરીરમાં સોજો વધારે છે અને લીવરને પણ નુકસાન કરે છે. આવા તેલ ફેટ સ્ટોરેજ વધારે છે. તેથી ડાયટમાં આવા તેલનો ઉપયોગ કરવાને બદલે ઘી, ઓલિવ ઓઇલ, માખણ જેવા નેચરલ ફેટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેનાથી શરીરને હેલ્થી ફેટ મળે છે. 

બપોરે કે સાંજે કોફી કે ચા 

બપોરના સમયે ઘણા લોકોને ચા કે કોફી પીવાની આદત હોય છે. બપોરે ત્રણથી ચાર વાગ્યે કોફી પીવાથી શરીરને તુરંત એનર્જી મળે છે પરંતુ તે વજન ઘટાડવાની પ્રોસેસને અટકાવી શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કેફીન લેવાથી શરીરમાં કોર્ટિસોલ જેવા સ્ટ્રેસ હોર્મોન વધે છે. તેનાથી શરીરને ફેટ સ્ટોર કરવાનો સંકેત મળે છે અને ઊંઘ પણ ખરાબ થાય છે. બપોરના સમયે કેફીને લેવાથી મેટાબોલિઝમ રીસેટ થઈ શકતું નથી. જેના કારણે વજન ઓછું થવાની પ્રોસેસ સ્લો થઈ જાય છે. 

દારૂ 

થોડો દારૂ પણ વેટ લોસ માટે નુકસાનકારક છે. આલ્કોહોલ લેવાથી વજન ઘટાડવાની પ્રગતિ 50% સ્લો થઈ જાય છે. આ સિવાય ઘટાડેલું વજન પણ ફરીથી વધે તેવું જોખમ વધી જાય છે. જો તમે એક થી બે મહિના માટે પણ આલ્કોહોલ છોડો છો તો તમે અનુભવશો કે શરીરનું એનર્જી લેવલ સારું થઈ જશે, ઊંઘ સુધરી જશે અને વજન ઓછું થવાનું શરૂ થઈ જશે. 

રેડીમેડ સલાડ ડ્રેસિંગ 

ઘણા લોકો ડાયટમાં સલાડનો સમાવેશ તો કરે છે જે હેલ્થી આદત છે પરંતુ તેમાં રેડીમેડ ડ્રેસિંગ ઉમેરતા હોય છે. ડ્રેસિંગથી સલાડ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે પરંતુ આ રેડીમેડ ડ્રેસિંગ વજન ઘટાડવા માટે હાનિકારક છે. કારણ કે માર્કેટમાં મળતા રેડીમેડ સલાડ ડ્રેસિંગમાં સીડ ઓઈલ, સુગર અને અન્ય કેમિકલ હોય છે. જેના કારણે ઇન્સ્યુલિન સ્પાઇક થાય છે અને શરીરમાં ફેટ સ્ટોરેજ વધી જાય છે. તેથી સલાડમાં જો તમારે ડ્રેસિંગ ઉમેરવું હોય તો ઘરે બનાવીને ઉમેરો અને તેમાં તેલ અને ખાંડનો ઉપયોગ ન કરો. રેડીમેડ સલાડ ડ્રેસીંગનો ઉપયોગ ક્યારેય કરવો નહીં. આવા ડ્રેસીંગ સાથે સલાડ ખાશો તો પણ વજન ઓછું નહીં થાય.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

