Bad food combinations: ભૂલમાં પણ તરબૂચની સાથે આ 4 વસ્તુ ન ખાતા, પેટમાં આવી જશે ભૂકંપ, મગજ પર થશે સીધો હુમલો
What should not eat with watermelon: ગરમીમાં મળનાર સુપરફૂડ છે તરબૂચ. લગભગ 95 ટકા પાણીથી ભરપૂર આ ફળ ગરમીમાં ડિહાઇડ્રેશનની સમસ્યાથી શરીરને બચાવે છે. ઠંડક પ્રદાન કરે છે, પરંતુ તેના ફાયદા છે તો કેટલાક નુકસાન પણ. ખાસ કરી જ્યારે તમે તરબૂચની સાથે કોઈ અન્ય વસ્તુનું સેવન કરો છો. તે જાણો તરબૂચની સાથે કઈ વસ્તુ ન ખાવી જોઈએ.
Bad food combinations with watermelon: તાજેતરમાં મુંબઈથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા હતા, જેમાં એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોનું તરબૂચ ખાવાથી મોત થઈ ગયું હતું. અહેવાલો અનુસાર પહેલા પરિવારે બિરયાની ખાધી પછી તરબૂચ, ત્યારબાદ તેની હાલત બગડી અને મોત થયા હતા. આ સમાચાર સાંભળી લોકો દંગ રહી ગયા છે. જ્યાં થોડા સમય પહેલા લોકો ગરમીમાં દરરોજ આ ફળ ખાતા હતા, હવે તેને ખાવાથી ડરી રહ્યાં છે. પાણીથી ભરપૂર તરબૂચ સ્વાસ્થ્યને ઘણા લાભ આપે છે. ખાસ કરી ગરમીમાં તે શરીરને હાઇડ્રેટેડ રાખે છે. પાચન યોગ્ય રાખે છે. પેટ સાફ કરે છે. પરંતુ કંઈક ખાવાનો ત્યારે લાભ મળે છે, જ્યાતે તેને યોગ્ય માત્રા, યોગ્ય સમય અને સાચા કોમ્બિનેશનની સાથે ખાવામાં આવે. તરબૂચ તમે ખાવો, પરંતુ તેને ખાવાથી સાચો સમય, પદ્ધતિ અને સાચા-ખોટા ફૂડ કોમ્બિનેશનને ધ્યાનમાં રાખી ખાવામાં આવે.
તરબૂચ ખાવાનો સાચો સમય ક્યો છે?
ખાસ કરી ગરમીની સીઝનમાં ખાનપાન પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, કારણ કે વધુ તાપમાનથી ભોજન જલ્દી ખરાબ થઈ જાય છે. કેટલાક લોકો અડધા તરબૂચનું સેવન કરે છે અને બાકીનું ફ્રિજમાં રાખી દે છે. તે બે-ત્રણ દિવસ સુધી પડ્યું પણ રહે છે. જો તે બે દિવસ સુધી પડ્યું રહે તો તેમાં ભેજ હોવાને કારણે બેક્ટેરિયા આવી શકે છે. તેવામાં કપાયેલા તરબૂચને વધુ સમય સુધી બહાર પણ ન રાખો, બાકી તેમાં સાલ્મોનેલા કે ઈ. કોલાઈ જેવા બેક્ટેરિયા ઉદ્ભવી શકે છે. તરબૂચને સાંજે કે રાત્રે ખાવાથી દૂર રહો. ક્યારેય ભારે ભોજન કર્યાં બાદ તત્કાલ તેનું સેવન ન કરો. પ્રયાસ કરો કે સવારે કે દિવસમાં તરબૂચનું સેવન કરો.
કઈ વસ્તુ સાથે તરબૂચનું સેવન ન કરવું જોઈએ?
- તરબૂચનું સેવન ક્યારેય હાઈ પ્રોટીનથી ભરપૂર ફૂડ્સની સાથે ન કરવું જોઈએ. તેનાથી લોકોને પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ જેમ કે બ્લોટિંગ, અપચો, પેટ ફૂલવાની ફરિયાદ શરૂ થઈ જાય છે. તરબૂચ સરળતાથી બચી જનાર ફળ છે, પ્રોટીનને પચવા અને તૂટવામાં સમય લાગે છે. તેવામાં તમે ચિકન, માછલી, ઈંડા, પનીર વગેરે સાથે તરબૂચનું સેવન ન કરો.
- કેટલાક લોકો તરબૂચ ખાધા બાદ ભરપેટ પાણી પીવે છે. આ આદત ખોટી છે. પાણી પીવો એટલે પેટ ફૂલી જશે. એક તો તરબૂચમાં પાણી હોય છે. તેવામાં ઉપરથી પાણી પીવાનું ટાળવું જોઈએ. તેનાથી પેટના પીએચ લેવલ પર નેટેગિવ અસર પડી શકે છે.
- તમે દહીં, દૂધથી બનેલ અન્ય પદાર્થની સાથે તરબૂચનું સેવન કરવાથી બચો. આ ફળમાં વધુ પાણી હોવાને કારણે તે પેટમાં રહેલા એસિડને પાતળું કરે છે. તેનાથી દૂધથી બનેલા ખાદ્ય પદાર્થોને બચાવવામાં સમસ્યા થાય છે. આ ડેરી પ્રોડક્ટ્સને પચવા માટે પર્યાપ્ય એસિડની જરૂર હોય છે. તેનાથી તમને પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
- હંમેશા એક્સપર્ટ પણ કહે છે કે તરબૂચને ખાટા ફળો જેમ કે સંતરા, મોસંબી, લીંબુ વગેરે સાથે ખાવું અનહેલ્ધી થઈ શકે છે. તેનાથી તમને અપચાની સમસ્યા થઈ શકે છે. જેની પાચન શક્તિ પહેલાથી નબળી છે, તે તરબૂચ ખાવા સમયે આ ફૂડ્સનું સેવન બિલકુલ ન કરે.
