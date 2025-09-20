Prev
Kitchen Hacks: ખાવા પીવાની આ વસ્તુઓને સ્ટીલના ડબ્બામાં રાખવી નહીં, આ ફુડ ધાતુ સાથે કરે છે રિએક્શન

Kitchen Hacks: ખાવાપીવાની વસ્તુઓ સ્ટોર કરવાની વાત આવે તો ઘરમાં સૌથી વધુ સ્ટીલના નાના-મોટા ડબ્બાનો જ વિચાર આવે. વસ્તુ સાચવવા માટે સ્ટીલના ડબ્બા જ યુઝ થતા હોય છે. પરંતુ રસોડાની 4 વસ્તુ એવી છે જેને સ્ટીલના વાસણમાં રાખવી નહીં. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:35 AM IST

Kitchen Hacks: ઘરના રસોડામાં ખાવા પીવાની વસ્તુ સ્ટોર કરવા માટે સ્ટીલના નાના-મોટા અલગ અલગ પ્રકારના ડબ્બા રાખવામાં આવે છે. ફ્રીજમાં પણ કોઈ વસ્તુ મૂકવી હોય તો તેને ડબ્બામાં પેક કરીને રાખવામાં આવે છે. સ્ટીલના ડબ્બા ટકાઉ હોય છે અને તેને સાફ કરવા પણ સરળ હોય છે. અનાજ ભરવાથી લઈને ખાવા પીવાની દરેક વસ્તુ સ્ટીલના ડબ્બામાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. લંચ બોક્સ પણ સ્ટીલના યુઝ થાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક ખાવા પીવાની વસ્તુઓ એવી હોય છે જેને સ્ટીલના ડબ્બા કે કન્ટેનરમાં પેક કરવાથી તે નુકસાનકારક બની જાય છે? 

ખાવા પીવાની 4 વસ્તુઓ એવી છે જેને સ્ટીલના ડબ્બામાં પેક કરવી નહીં. સ્ટીલના ડબ્બામાં આ વસ્તુઓ રાખવાથી તે સ્ટીલ સાથે રિએક્શન કરી શકે છે. આ વસ્તુઓને સ્ટીલના ડબ્બામાં રાખવાથી તેના સ્વાદ પર પણ અસર થાય છે અને તેના પોષક તત્વોનો પણ નાશ થઈ જાય છે. એટલું જ નહીં આ વસ્તુઓને લાંબા સમય સુધી સ્ટીલમાં રાખીને તેનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સુરક્ષિત નથી. તો ચાલો તમને જણાવ્યા આ ચાર વસ્તુ વિશે જેને સ્ટીલમાં સ્ટોર કરવી નહીં. 

અથાણું 

અથાણું દરેક ઘરમાં ખાવામાં આવે છે અને રાખવામાં પણ આવે છે. પરંતુ અથાણાને સ્ટીલના ડબ્બા કે કન્ટેનરમાં રાખવાની ભૂલ કરવી નહીં. અથાણામાં પ્રાકૃતિક એસિડ હોય છે. આ સિવાય અથાણું બનાવતી વખતે તેમાં તેલ, લીંબુ, વિનેગરનો ઉપયોગ થયો હોય છે જે સ્ટીલમાં રિએક્શન ક્રિએટ કરી શકે છે. તેથી સ્ટીલના વાસણમાં અથાણું સ્ટોર કરવું નહીં. 

દહીં 

દહીં સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે પરંતુ તેમાં પ્રાકૃતિક રીતે અમ્લીયતા હોય છે. જ્યારે દહીંને સ્ટીલના વાસણમાં રાખવામાં આવે છે તો તે પણ રિએક્શન કરી શકે છે અને તેનો સ્વાદ બગડી જાય છે તેથી દહીંને હંમેશા માટી કે કાચના વાસણમાં રાખવું જોઈએ. 

ફળ 

ફળ ને પણ સ્ટીલના કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરવાથી બચવું જોઈએ. કેળા સંતરા જેવા ફળને સ્ટોર કરવા માટે કાચના કન્ટેનરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ફળ રાખવા માટે તમે સેફ પ્લાસ્ટિકના ડબ્બા પણ યુઝ કરી શકો છો. 

ટમેટાથી બનેલી વસ્તુઓ 

ઘણી વાનગી અને વસ્તુઓ એવી હોય છે જેમાં ટમેટાનો ઉપયોગ થયો હોય છે. ટમેટા થી બનતી વાનગીને પણ સ્ટોર કરવા માટે સ્ટીલના કન્ટેનરનો યુઝ કરવો નહીં. કારણ કે ટમેટાથી બનેલી વસ્તુમાં નેચરલ એસીડ હોય છે જે સ્ટીલની ધાતુ સાથે રિએક્શન કરી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

