Cleaning Hacks: સ્ટીલના વાસણની જેમ માટીના વાસણ ઘસશો તો ઉખડવા લાગશે માટી, જાણો કેવી રીતે સાફ કરવાના હોય માટીના વાસણ
Cleaning Hacks: માટીના વાસણને સ્ટીલના વાસણની જેમ ઘસી ઘસીને સાફ કરી શકાતા નથી. રસોઈ માટે જો માટીના વાસણનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો પછી તેને સાફ કઈ રીતે કરવું ચાલો જાણીએ.
- રસોઈ કર્યા પછી માટીના વાસણ કેવી રીતે સાફ કરવા.
- માટીના વાસણમાંથી તેલ કેવી રીતે સાફ કરવું ?
- માટીના વાસણ સાફ કર્યા પછી તડકામાં સુકવવા જરૂરી.
Cleaning Hacks: અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓ બનાવવા માટે માટીના વાસણનો ઉપયોગ કરવાનો ક્રેઝ વધ્યો છે. માટીના વાસણનો ઉપયોગ કરવો ઈઝી છે પણ તેની સફાઈ મુશ્કેલ છે. મુશ્કેલ એટલા માટે કે એક તો વાસણને સંભાળીને સાફ કરવા જરૂરી છે, થોડી પણ ટક્કર થાય તો વાસણ તુટી શકે છે. બીજું કે જેમ સ્ટીલના વાસણને ઘસીને સાફ કરી શકાય તે રીતે માટીના વાસણને ઘસીને સાફ કરી શકાતા નથી. જેના કારણે ઘણીવાર યુઝ કરેલા વાસણ ગંદા રહી જાય છે. આવા વાસણમાં ફરીવાર ભોજન બનાવવું હેલ્થ માટે હાનિકારક છે. આજે તમને માટીના વાસણની સફાઈ કરવામાં ઉપયોગી ટીપ્સ વિશે જણાવીએ.
રસોડામાં માટીના વાસણો
માટીના વાસણનો ઉપયોગ કરવાનો ક્રેઝ ઘરમાં વધ્યો છે. ઘરમાં પીવાનું પાણી ભરવાના માટલા સિવાય રસોઈ માટે માટીના વાસણ વસાવવામાં આવે છે. અમુક વાનગીઓ માટીના વાસણમાં બને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. માટીના વાસણનો ઉપયોગ સંભાળીને કરવો પડે છે અને ઉપયોગ પછી તેની સફાઈ પણ ખાસ રીતે કરવી જરૂરી હોય છે. માટીના વાસણ સ્ટીલના સ્ક્રબરથી સાફ કરો તો ખરાબ થઈ શકે છે. તેથી આજે તમને જણાવીએ રસોડાના માટીના વાસણ કેવી રીતે સાફ કરવા કે જેમાં વાસણને નુકસાન ન થાય.
માટીના વાસણ સાફ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખો આ વાતો
1. માટીના વાસણમાં તેલ અને મસાલાને સાફ કરવા માટે તેને ડિટર્જન્ટ પાવડર વડે ઘસીને સાફ ન કરવા. એક તપેલામાં ગરમ પાણી કરો અને તેમાં માટીના વાસણ પલાળી દો. તેનાથી તેલની ચીકાશ અને મસાલો નીકળી જશે.
2. માટીના વાસણમાં પુલાવ, સબજી જેવી મસાલેદાર વસ્તુ બનાવી હોય તો તેની સ્મેલ દુર કરવા માટે ગરમ પાણી કરી તેમાં બેકિંગ સોડા મિક્સ કરી આ પાણી માટીના વાસણમાં ભરી દો અને વાસણને ઢાંકી રાખો. ત્યારબાદ વાસણ સાફ કરશો તો મસાલાની સ્મેલ નહીં આવે.
3. માટીના વાસણ સાફ કરવા માટે કેમિકલ ક્લીનરનો ઉપયોગ કરવો નહીં. માટીના વાસણ સાફ કરવા માટે મીઠું યુઝ કરો. ગરમ પાણી વડે ક્લીન કર્યા પછી મીઠાથી સાફ કરશો તો ફટાફટ સફાઈ થઈ જશે.
4. માટીના વાસણને લિક્વીડ સોપ વડે પણ ક્લીન ન કરવા જોઈએ. સાબુ માટીના વાસણમાં ઉતરી જાય છે અને પછી તેનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી. માટીના વાસણ ક્લીન કરવા માટે રાખનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
5. માટીના વાસણ સાફ કરવા માટે વાસણ સાફ કરવાનું નોર્મલ સ્ક્રબર પણ યુઝ ન કરો. આ સ્ક્રબરના કારણે માટી ઘસાઈને ઉખડી શકે છે. માટીના વાસણ ઘરમાં હોય તો તેને સાફ કરવા માટે નાળિયેરની છાલનો ઉપયોગ કરો.
6. માટીના વાસણ સાફ કર્યા પછી તેને 1 થી 2 કલાક તડકામાં સુકવવા જરૂરી હોય છે. જેથી માટીની અંદર ભેજ ન રહે અને વાસણ ખરાબ ન થાય. જો તડકે મુક્યા વિના વાસણ રાખી દેવામાં આવે તો તેમાં ફંગસ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
