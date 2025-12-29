Jacket Cleaning Tips: પફર જેકેટ કેવી રીતે ધોવું ? આ રીત અપનાવી સાફ કરશો તો વર્ષો સુધી ખરાબ નહીં થાય જેકેટ
Jacket Cleaning Tips: શિયાળામાં પહેરાતા પફર જેકેટ સાફ કેવી રીતે કરવા તે મોટાભાગના લોકો જાણતા નથી. આજે તમને સરળ રીત જણાવીએ જેને અપનાવી જેકેટ સાફ કરશો તો જેકેટ નવું હોય એમ ચમકી જશે અને વર્ષો સુધી એવું ને એવું રહેશે.
Jacket Cleaning Tips: શિયાળામાં ઠંડીથી બચવા માટે લોકો અલગ અલગ પ્રકારના ગરમ કપડા પહેરે છે. ઊનના સ્વેટરથી લઈ ગરમ જેકેટ પહેરવામાં આવે છે. અલગ અલગ પ્રકારના જેકેટ લુકને સ્ટાઈલિશ બનાવે છે. માર્કેટમાં અલગ અલગ સ્ટાઈલિશ અને ડિઝાઈનર જેકેટ મળતા હોય છે જેમાં પફર જેકેટ સૌથી વધુ પહેરવામાં આવે છે. આવા જેકેટ પહેરવા લોકોને પસંદ હોય છે. આ જેકેટ ઠંડીમાં શરીરને રક્ષણ પણ આપે છે અને દરેક આઉટફીટ સાથે મેચ પણ થઈ જાય છે. જો કે આ જેકેટને નોર્મલ કપડાની જેમ ધોઈ શકાતા નથી.
નોર્મલ કપડાની જેમ વોશિંગ મશીનમાં તેને સાફ કરવામાં આવે તો તે ખરાબ થઈ શકે છે. આ જેકેટ સરળતાથી સાફ પણ થતા નથી. આજે તમને કેટલીક સરળ ટીપ્સ જણાવીએ જેની મદદથી તમે પફર જેકેટને સાફ કરી શકો છો. આ ટીપ્સથી જેકેટ નવું હોય એમ ચમકી જશે. અને વર્ષો સુધી સારું પણ રહેશે.
સ્પોટ ક્લીનિંગ
જો તમારી પાસે સમય ઓછો છે અને જેકેટ ખરાબ થયું છે તો તેને સાફ કરવા માટે આ રીત ઉપયોગી સાબિત થશે. જેકેટ પર પરસેવાના કારણે, ખાવાની વસ્તુ ઢોળાવાના કારણે ડાઘ પડી જાય છે. જો તમારે ફક્ત આ ડાઘને સાફ કરવા હોય તો એક વાટકીમાં હુંફાળુ પાણી લેવું અને તેમાં 3 ચમચી ડિશ વોશ લિક્વિડ મિક્સ કરવું. હવે નેપ્કીનની મદદથી જેકેટ પર જ્યાં ડાઘ હોય તે ભાગને સાફ કરો. પછી જેકેટને સુકાઈ જવા દો. મિનિટોમાં ગંદકી સાફ થઈ જશે.
ટેલકમ પાવડર
પફર જેકેટ સાફ કરવા માટે તમે ટેલકમ પાવડર પણ યુઝ કરી શકો છો. તેના માટે જેકેટ પર પાવડર છાંટો. જે જગ્યાએથી જેકેટ વધારે ખરાબ લાગતું હોય ત્યાં પાવડર લગાડી શકો છો. પાવડર લગાડ્યા પછી બ્રશની મદદથી જેકેટ પરનો પાવડર ક્લીન કરો. તેનાથી જેકેટમાં લાગેલી ગંદકી અને બદબૂ દુર થઈ જાય છે.
લીંબુ અને બેકિંગ સોડા
પફર જેકેટ સાફ કરવા માટે લીંબુ અને બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. તેના માટે 2 ચમચી લીંબુના રસ માં 2 ચમચી બેકિંગ સોડા મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને જેકેટ પર લગાવો અને 10 મિનિટ છોડી દો. ત્યારબાદ હળવા હાથે રગડી સાફ કરો. તેનાથી જેકેટ પરના ડાઘ નીકળી જશે.
પફર જેકેટને મશીનમાં ધોવાનું હંમેશા ટાળવું. પરંતુ જો તમારી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન ન હોય તો તમે જેકેટને અન્ય કપડા સાથે ધોવા ન નાખો. જેકેટને ધોવા માટે હાર્ડ ડિટર્જંટનો ઉપયોગ પણ ન કરો. વોશિંગ મશીનમાં જેકેટ ધોવા મુકો તો પણ ડ્રાયરમાં ન સુકવો. તેનાથી પફર ખરાબ થઈ જાય છે.
