Morning Routine: સવારે જાગીને કરવા જોઈએ આ 5 કામ, આખો દિવસ રહેશો ખુશ અને ફોકસ્ડ

Morning Routine: સવારે જાગીને તુરંત મોબાઈલ ફોનમાં સમય પસાર કરવાને બદલે જો તમે આ 5 કામ કરવાનું રાખશો તો આખો દિવસ ખુશ, પોઝિટિવ અને ફોકસ્ડ રહેશો. 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 14, 2026, 12:30 PM IST

Morning Routine: આજના ડિજિટલ યુગમાં ઘણા લોકો સવારે જાગે એટલે હાથમાં ફોન લઈને સોશિયલ મીડિયા પર અથવા તો પોતાના કામમાં બિઝી થઈ જાય છે. આંખ ખુલે ત્યારથી લોકો મોબાઇલમાં વ્યસ્ત હોય છે જે રાત્રે સુવાના સમય સુધી સાથે રહે છે. મોબાઈલનો વધારે પડતો ઉપયોગ પ્રોડક્ટિવિટી અને માનસિક શાંતિ પર અસર કરે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે દિવસની શરૂઆત કેવી છે તેનો આધાર આખા દિવસ પર હોય છે. જેવી તમે સવારની શરૂઆત કરો છો તેવો જ આખો દિવસ પસાર થાય છે. 

તેનો મતલબ એવો થયો કે જો તમે સવારે કેટલાક સારા કામ કરીને દિવસ શરૂ કરશો તો આખો દિવસ પોઝિટિવિટી સાથે પસાર થશે. જો તમને ખબર ન હોય કે સવારે કયા કામ કરવા જોઈએ તો ચાલો તમને જણાવીએ મોર્નિંગ રૂટિનના 5 એવા કામ જેને સવારે કરશો તો આખો દિવસ ખુશ અને કામમાં ફોકસ રહેશો. 

હુંફાળું પાણી પીવું 

સવારે જાગીને એક ગ્લાસ હુંફાળું પાણી પીવું શરીર માટે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. તેનાથી પાચન ક્રિયા સુધરે છે અને મગજ પણ એક્ટિવ મોડમાં આવી જાય છે. હુંફાળા પાણીમાં તમે લીંબુનો રસ મિક્સ કરીને પી શકો છો તેનાથી બોડી હાઇડ્રેટ રહે છે. 

10 મિનિટ મેડીટેશન  

સવારે જાગીને કલાકો સુધી મોબાઇલમાં સમય પસાર કરવાને બદલે સવારે 10 મિનિટ મેડીટેશન કરવું જોઈએ. દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં માનસિક શાંતિ મેળવવા માટે 10 મિનિટનું મેડીટેશન મદદરૂપ થાય છે. સવારે મેડીટેશન કરવાથી એકાગ્રતા વધે છે અને મગજ કાર્યોમાં ફોકસ રહે છે. તેનાથી સ્ટ્રેસથી છુટકારો મળે છે. 

લાઈટ એક્સરસાઇઝ 

બોડીને એક્ટિવ કરવા માટે અને પોઝિટિવિટી ફીલ કરવા માટે રોજ સવારે લાઈટ એક્સરસાઇઝ કરો. તેના માટે રોજ તમે થોડી વાર વોકિંગ કે સ્ટ્રેચિંગ કરી શકો છો. 

નોટ ડાઉન કરો 

સવારે જાગીને એક ડાયરીમાં પાંચ એવી વાતો વિશે લખો જેના માટે તમે આભારી હોય. સાથે દિવસ દરમિયાન કરવાના કામનું લિસ્ટ બનાવો. આ વાત સામાન્ય લાગશે પરંતુ થોડા દિવસ આ નિયમ ફોલો કરશો એટલે તમે સમજી શકશો કે સવારના સમયે જ તમે આખા દિવસનું પ્લાનિંગ કરી લો છો અને તમારું મગજ એ કામને પૂરું કરવા માટે સતત એક્ટિવ રહે છે અને તમને રિમાઇન્ડર પણ આપે છે. 

હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ  

દિવસની સારી શરૂઆત કરવા માટે રોજ સવારે હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ કરવો જરૂરી છે. સવારના સમયે ડાયટમાં તળેલું કે મસાલેદાર ભોજન લેવાને બદલે હેલ્ધી વસ્તુઓ ખાવાનું રાખો. સવારે મસાલેદાર વસ્તુ ખાવાથી પાચનતંત્ર બગડી શકે છે અને અપચો, ગેસ અને કબજિયાત પરેશાન કરી શકે છે. તેથી સવારે પ્રોટીનથી ભરપૂર બેલેન્સ બ્રેકફાસ્ટ લેવાનું રાખો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે.

