Fitness Tips: 30 દિવસમાં પેટ અને સાથળની ચરબી ઓછી થવા લાગશે, રોજ 10 મિનિટ કરો આ 3 એક્સરસાઇઝ
Fitness Tips: જો તમને પણ બેલી ફેટ પરેશાન કરતું હોય અને તમારે ઝડપથી તેનાથી છુટકારો મેળવવો હોય તો આ 3 એક્સરસાઇઝ કરવાની શરૂઆત આજથી જ કરી દો. આ 3 એકસરસાઈઝ રોજ માત્ર 10 મિનિટ કરશો એટલે થોડા જ દિવસમાં બેલી ફેટ, સાથળની ચરબી, કમરની ચરબી ગાયબ થઈ જશે.
Fitness Tips: બેઠાડું જીવન શૈલીના કારણે મોટાભાગના લોકોને પેટ, સાથળ, કમરની આસપાસ ચરબી વધે છે. આ ચરબીને બેલી ફેટ કહેવાય છે. બેલી ફેટ ખૂબ જ જીદ્દી હોય છે અને આખા શરીરનું વજન ઉતરી જાય તો પણ બેલી ફેટ ઝડપથી ઓછું થતું નથી. બેલી ફેટ ઝડપથી ઓછું કરવા માટે તેને ટાર્ગેટ કરતી એક્સરસાઇઝ કરવી જરૂરી છે.
જો તમે આહારમાં જરૂરી ફેરફાર કરી લીધા છે તેમ છતાં બેલી ફેટ ઓછું થતું નથી તો આ 3 એક્સરસાઇઝ કરો. આ 3 એક્સરસાઇઝ બેલી ફેટ અને લોઅર બોડી ફેટને જ ટાર્ગેટ કરે છે. જો તમારી પાસે દિવસે એક્સરસાઇઝ કરવાનો સમય નથી. તો આ 3 એક્સરસાઇઝ રાત્રે પણ કરી શકો છો. જમ્યાની એક થી બે કલાક પછી આ એક્સરસાઇઝ કરી અને સુઈ જવું.
લોએર બોડી ફેટને ટાર્ગેટ કરતી 3 એક્સરસાઈઝ
ક્રન્ચીઝ
ક્રન્ચીઝ એક્સરસાઇઝ કરવાથી કોર મસલ્સ ટોન થાય છે અને બેલી ફેટ ઓછું થાય છે. જો તમને ખબર ન હોય કે ક્રન્ચીઝ એક્સરસાઇઝ કેવી રીતે કરવી તો તમને જણાવી દઈએ આ એક્સરસાઇઝ કરવાની રીત. સૌથી પહેલા જમીન પર એક મેટ પાથરો અને તેના પર સીધા સુઈ જાવ. ત્યાર પછી ઘુંટણને વાળો અને પોતાના બંને હાથ માથા પાછળ રાખો. હવે શ્વાસ અંદર ખેંચીને શરીરના ઉપરના ભાગને ઘૂંટણ સુધી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરો. અને શ્વાસ છોડતી વખતે શરીરના ઉપરના ભાગને નીચે લઈ આવો. આ પ્રક્રિયાને એક સેટમાં 10 વખત રીપીટ કરો. આવા ત્રણ સેટ કરો.
પ્લેન્ક
પ્લેન્ક બેલી ફેટને ટાર્ગેટ કરતી સૌથી બેસ્ટ એક્સરસાઇઝ ગણાય છે. પ્લેન્ક કરવાથી બોડી પોશ્ચર પણ સુધરે છે અને કોર મસલ્સ ટાઇટ પણ થાય છે. જો તમે અભિનેત્રીઓ જેવી પાતળી કમર ઈચ્છો છો તો પ્લેન્ક નિયમિત કરો. તેને કરવા માટે મેટ પર ઊંધા સુઈ જાવ અને પછી શરીરનું વજન હાથના પંજા અને કોણી પર રહે તે રીતે ઊંચા થઈ જાવ. શરીરનું વજન પગના પંજા અને હાથના પંજા પર રહેવું જોઈએ. શરૂઆતમાં જેટલી સેકન્ડ રહી શકો એટલી સેકન્ડ આ પોઝિશનમાં રહો અને પછી રેસ્ટ કરો. પ્લેન કરો ત્યારે પેટની ચરબીને અંદર ખેંચેલી રાખો.
લેગ રેઈઝ
કમર, સાથળ અને પેટની ચરબી ઘટાડવા માટે લેગ રેઈઝ અસરકારક એક્સરસાઇઝ છે. તેના માટે જમીન પર મેટ પાથરી અને સુઈ જાવ. હાથની હથેળીઓ જમીન પર રહે તે રીતે સીધા હાથ રાખો. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે પગ ઊંચા કરો અને 90 ડિગ્રી સુધી લઈ જાઓ. પગને ઉપર કરો અને પછી ધીરે ધીરે નીચે લાવો. પગને ઉપર નીચે કરવાની આ પ્રક્રિયા 15 થી 20 ના સેટમાં ત્રણ વખત કરો.
આ ત્રણ એક્સરસાઇઝ પેટ, કમર અને સાથળની ચરબી ઓછી કરવામાં અસરકારક ગણાય છે. આ એકસરસાઈઝ 30 થી 45 દિવસ રોજ કરશો તો શરીરમાં ફેરફાર દેખાવા લાગશે. જોકે આ એક્સરસાઇઝ કરવાની સાથે આહારમાં પણ જરૂરી ફેરફાર કરવા જોઈએ. જેમકે ખાંડ, તળેલી વસ્તુઓ, જંક ફૂડ વગેરેનું સેવન બંધ કરી દેવું જોઈએ. જેથી શરીરમાં એક્સ્ટ્રા કેલેરી ન જાય અને શરીરમાં જામેલું ફેટ ઝડપથી ઓછું થાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
