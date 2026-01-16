કપડાંને ધોયા વગર કેટલા દિવસ સુધી પહેરી શકાય? 99% લોકોને ખબર નહીં હોય, જલ્દી જાણી લો
how often to wash clothes: ઠંડીની સિઝનમાં કપડાં ડલ્દી સૂકાતા નથી, તેવામાં ઘણા લોકો એક કપડા અનેકવાર પહેરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલા દિવસ સુધી ધોયા વગરના કપડા પહેરવા સુરક્ષિત છે? આવો જાણીએ..
ઠંડીના દિવસોમાં પાણીનું નામ સાંભળતા ધ્રૂજારી થવા લાગે છે. સાથે ઘણી જગ્યાએ તો તડકો નીકળતો નથી. તેવામાં લોકો કપડાં ધોવાનું ટાળે છે, કારણ કે તે જલ્દી સૂકાતા નથી. મોટા અને ભારે કપડા સૂકાવામાં સમય લાગે છે.
રિપીટ કરે છે કપડાં
તેવામાં ઘણા લોકો જલ્દી-જલ્દી કપડાં ધોતા નથી અને તે કપડાને ફરીવાર પહેરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ધોયા વગર એક કપડા કેટલીવાર પહેરવા જોઈએ? તે જાણવું જરૂરી છે કે કયા કપડા દરરોજ ધોવા જોઈએ અને કયા કપડાને તમે સપ્તાહમાં બે-ત્રણ વખત ધોયા વગર પહેરી શકો છો.
દરરોજ ધોવાતા કપડાં
કેટલાક લોકો અન્ડરગાર્મેન્ટ્સને પણ રિપીટ કરે છે, પરંતુ આમ કરવાથી બચવું જોઈએ. અન્ડરવિયર, મોજા, જિમના કપડા, લેગિંગ્સ અને એક્ટિવવિયર આ કપડાંને દરરોજ ધોવા જોઈએ. તેમાં પરસેવો અને બેક્ટેરિયા જમા થઈ જાય છે. જો તમે 1-2 દિવસ ધોયા વગર તેનો ઉપયોગ કરશો તો ઇન્ફેક્શન કે ખંજવાળનો ખતરો વધી શકે છે.
સપ્તાહમાં 1-2 વખત ધોવાતા કપડાં
કેટલાક કપડા એવો હોય છે, જેને તમે સપ્તાહમાં 1થી 2 વખત ધોઈ શકો છો. હકીકતમાં શિયાળામાં પરસેવો ઓછો હોય છે અને આપણે કપડાંની ઘણી લેયર પહેરીએ છીએ. તેથી સ્વેટર, ટોપ, શર્ટ્સને સપ્તાહમાં એકવાર ધોઈ શકાય છે. તેને ત્રણ-ચાર વખત સરળતાથી ધોયા વગર પહેરી શકાય છે. તો બોટમની વાત કરીએ તો જેમ કે જીન્સ અને પેન્ટને પણ સપ્તાહમાં 3-4 વખત પહેરી શકાય છે.
15 દિવસ કે તેનાથી વધુ સમય પહેરી શકો છો આ કપડા
કેટલાક કપડાં એવા પણ હોય છે જે તમે 15 દિવસ કે તેનાથી વધુ સમય પહેરી શકો છો, જેમાંથી એક છે જીન્સ. તેને 10-15 દિવસ ધોયા વગર પહેરી શકો છો, બસ તે ખરાબ કે દુર્ગંધયુક્ત ન હોય. ગરમીમાં આ કપડાને હવા આવે તેવી જગ્યાએ રાખો તેથી ભેજ અને પરસેવો દૂર રહે.
જિમવાળા કપડા
જિમમાં પહેરાતા કપડા પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. હકીકતમાં પરસેવાને કારણે તેમાં જલ્દી બેક્ટેરિયા આવે છે. એટલું જ નહીં ક્યારેક સ્ટેફિલોકોકસ જેવા ખતરનાક બેક્ટેરિયા પણ લાગી શકે છે. તેનાથી સ્કન એલર્જી, ઈન્ફેક્શન કે ગંભીર સમસ્યા થઈ શકે છે. તેથી પરસેવાથી ભીના થયેલા કપડાનો ઉપયોગ વારંવાર ટાળવો જોઈએ.
