/Oral Cancer: મોઢાનું કેન્સર થાય તો જીભ પર જોવા મળે છે આ લક્ષણ, પ્રથમ સ્ટેજથી લઈને અંતિમ સ્ટેજ સુધીના લક્ષણો પણ જાણો

Mouth Cancer Symptoms: મોઢાના કેન્સરના કેસો પણ વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે મોઢાના કેન્સરમાં પહેલા, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા સ્ટેજના શું લક્ષણો જોવા મળી શકે તે ખાસ જાણવું જરૂરી છે. જો સમયસર ચેતી જઈએ તો ઈલાજ શક્ય બનતો હોય છે.
અત્યારના સમયમાં કેન્સરના કેસો પણ કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહ્યા છે જેમાં મોઢાના કેન્સરના કેસ પણ વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. જ્યારે મોઢાની અંદર એબ્રોર્મલ સેલ્સ ઉછરવા લાગે છે ત્યારે તે કેન્સરનું સ્વરૂપ લે છે અને મોઢામાં કેન્સર ફેલાય છે. તે પેઢા, જીભ, ગાલની અંદર અને જીભ ઉપર પણ થઈ શકે છે. આવામાં મોંઢાના કેન્સરના લક્ષણોને સામાન્ય સમસ્યા સમજીને નજરઅંદાજ કરવા જોઈએ નહીં. ઓરલ કેન્સરને સમયસર ઓળખી લેવામાં આવે તો ઈલાજ થઈ શકે છે. જીભ અને જીભ સિવાય મોઢાના અ્ય ભાગો પર કેન્સરના લક્ષણો કઈ રીતે જોવા મળે છે તે ખાસ જાણવું જરૂરી છે. મોઢાના કેન્સરના પહેલા સ્ટેજથી લઈને છેલ્લા સ્ટેજ સુધીના લક્ષણો કઈક આવા જોવા મળે છે.
પહેલા સ્ટેજમાં કેવા લક્ષણો જોવા મળે
1. મોઢામાં છાલા નીકળી શકે છે. જો 3 અઠવાડિયાથી વધુ રહે તો મોઢાનું કેન્સર હોઈ શકે છે.
2. મોઢાનું કેન્સર થાય તો મોઢાની અંદર લાલ સફેદ ધબ્બા જોવા મળતા હોય છે.
3. જીભ પર સફેદ પરત જામેલી જોવા મળે છે જે હટતી નથી.
4. મોઢાની અંદર કે હોઠ ઉપર દાણા જોવા મળે છે.
5. કઈ પણ વસ્તુ ગળવામાં તકલીફ પડે છે.
6. બોલવામાં તકલીફ પડે છે અને મોઢુ ખોલવામાં પણ ફાટેલો અવાજ આવે છે.
7. ગળાની અંદર કે બહાર મોટા દાણા નીકળી શકે છે.
8. કારણ વગર વજન ઘટતું જાય છે.
9. જીભના ટેક્સચર કે રંગમા ફેરફાર થઈ શકે છે.
મોઢાના કેન્સરના બીજા અને ત્રીજા સ્ટેજના લક્ષણો
1. મોઢાના કેન્સરના બીજા અને ત્રીજા સ્ટેજ ગંભીર કહેવાય છે. તેમાં ટ્યૂમર મોટી થાય છે અને મોઢાની સાથે જ ગળું અને માથાને પ્રભાવિત કરવા લાગે છે.
2. આ સ્ટેજમાં જડબા, હોઠ, જીભ અને મોઢાના અન્ય ભાગોમાં કઈ પણ મહેસૂસ થવાનું બંધ થવા લાગે છે.
3. નર્વ્સમાં હાઈપરસેન્સિટિવિટીના કારણે દુખાવો થાય છે.
4. ઓરલ કેન્સર વધતું જાય એટલે વ્યક્તિને ખાવામાં, ચાવવામાં તકલીફ પડે છે.
5. મોઢુ ખોલવું અને બંધ કરવાનું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે.
6. આ સ્ટેજમાં સલાઈવા બનાવનારી ગ્રંથીઓ સૂજી જાય છે. લિમ્ફ નોડ્સમાં સોજો આવવા લાગે છે. મોઢામાં દુખાવો થાય છે જે દવાઓ વગર જતો નથી અને મોઢામાંથી બરાબર અવાજ આવતો નથી.
ચોથા અને છેલ્લા સ્ટેજના લક્ષણો
1. ઓરલ કેન્સરના એડવાન્સ થવા પર ટ્યૂમર મોઢાની આસપાસના અંગોમાં પણ ફેલાવવા લાગે છે અને તે ભાગ સુન્ન પડવા લાગે છે કે તેમાં જરૂર કરતા વધુ દુખાવો થાય છે.
2. ઓરલ કેન્સરનું આ ચોથું કે કહી શકાય કે અંતિમ સ્ટેજ હોય છે.
3. આ સ્ટેજમાં લિમ્ફ નોડ્સ સૂજી જાય છે, જડબાના મસલ્સથી કંટ્રોલ જતો રહે છે જેનાથી કેટલાક મામલામાં જડબું ખુલ્લું જ રહી જાય છે અને કેટલાક કેસમાં ખુલતું જ નથી.
4. આ સ્ટેજમાં વ્યક્તિના દાંત પડવા લાગે છે અને જડબાનું હાડકું કે જીભમાં સોજો આવવાનો શરૂ થઈ જાય છે.
(Disclaimer: પ્રિય વાંચકો આ લેખ ફક્ત સામાન્ય જાણકારી અને સલાહ આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારે તે તબીબી મત કે વિકલ્પ નથી. આથી વધુ જાણકારી માટે હંમેશા કોઈ વિશેષજ્ઞ કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો. Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)