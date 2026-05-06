/શું તમે આખી રાત એસી ચાલુ રાખીને સૂઈ જાઓ છો? કરો આ સેટિંગ, બિલ આવશે ઓછું અને રૂમ પણ રહેશે ઠંડો, જાણો

AC Setting for Low Bill: જો તમે પણ શાંતિથી સૂવા માટે આખી રાત એસી ચાલુ રાખો છો, તો આજે અમે તમને એસીની કેટલીક એવી સેટિંગ્સ જણાવીશું જેનાથી તમે બિલને નિયંત્રણમાં રાખી શકો છો અને શાંતિથી સૂઈ પણ શકો છો.
AC Setting for Low Bill: ઉનાળાના આગમન સાથે, એસી આપણા જીવનનો એક આવશ્યક ભાગ બની જાય છે. આપણે તેના વિના જીવવાની કલ્પના પણ કરી શકતા નથી. ખાસ કરીને રાત્રે, આપણે આખી રાત એસી ચાલુ રાખવું પડે છે, કારણ કે તેને બંધ કરવાથી રૂમ ગરમ થાય છે અને આપણે ઊંઘી શકતા નથી. આ કારણે, ઘણા લોકો આખી રાત એસી ચલાવે છે, અને જ્યારે મહિનાના અંતે વીજળીનું બિલ આવે છે, ત્યારે તે મનને મૂંઝવણમાં મૂકે છે.
AC બિલને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું
તાપમાન
તમારે સૌથી પહેલા ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે એસી યોગ્ય તાપમાન પર સેટ કરો. ઘણા લોકો એસીને 16-18 ડિગ્રી પર સેટ કરે છે, કારણ કે આ રૂમને ઝડપથી ઠંડુ કરે છે. જો કે, આ તાપમાન ખરેખર એટલું મહત્વનું નથી. એક્સપર્ટ કહે છે કે તાપમાન 23-24 ડિગ્રી પર સેટ કરવાથી પણ રૂમ ઠંડો રહે છે અને વીજળીનો વપરાશ ઓછો થાય છે.
સ્લીપ મોડ
બીજી ટ્રિક એ એસીનો સ્લીપ મોડ છે. મોટાભાગના ACમાં સ્લીપ મોડ હોય છે, પરંતુ લોકો તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતા નથી. જ્યારે તમે ACનો સ્લીપ મોડ બંધ કરો છો, ત્યારે તે નિર્ધારિત સમય પછી બંધ થઈ જાય છે. રાત્રે, જ્યારે તાપમાન યોગ્ય હોય છે, ત્યારે ગરમ લાગતું નથી અને AC આપમેળે બંધ થઈ જાય છે, જે વધુ પડતી ઠંડી અટકાવે છે અને વીજળી બચાવે છે.
ટાઈમર સેટ કરવું
કેટલાક ACમાં સ્લીપ મોડને બદલે ટાઈમર હોય છે. આ સેટિંગ સાથે, તમે ઇચ્છિત સમયગાળા માટે ટાઈમર સેટ કરી શકો છો અને થોડા કલાકો પછી તેને બંધ કરી શકો છો.
રૂમને યોગ્ય રીતે સીલ કરો
આ ઉપરાંત, રૂમને લાંબા સમય સુધી ઠંડો રાખવા માટે રૂમને યોગ્ય રીતે સીલ કરવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ગરમ હવાને પ્રવેશતી અટકાવવા અને રૂમને લાંબા સમય સુધી ઠંડો રાખવા માટે દરવાજા અને બારીઓને યોગ્ય રીતે બંધ કરો.
પંખાથી AC ચલાવો
બીજી પદ્ધતિ એ છે કે ACની સાથે પંખો ધીમો ચાલુ રાખો. પંખો આખા રૂમમાં ઠંડી હવા ફેલાવી દે છે, જેનાથી AC ઝડપથી અને વધુ કાર્યક્ષમ રીતે ઠંડુ થાય છે.
જો તમે આ નાની બાબતો પર ધ્યાન આપો છો, તો તમારો રૂમ ઠંડો રહેશે જ, પરંતુ તમારું વીજળીનું બિલ પણ નોંધપાત્ર રીતે ઘટશે.
