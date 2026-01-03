ફ્રિજમાં રાખવા છતાં પણ બગડી જાય છે ટામેટાં? જાણો 1 મહિના સુધી ફ્રેશ રાખવાની ખાસ ટિપ્સ
Tomato Ko Kharab Hone se Kaise Bachaye: જ્યારે પણ ટામેટાંના ભાવ સસ્તા થાય છે, ત્યારે લોકો વધુ ખરીદીને ફ્રિજમાં રાખી દે છે. પરંતુ ઘણીવાર જોવા મળે છે કે થોડા દિવસોમાં જ ટામેટાં સડવા લાગે છે અને તેમાંથી વાસ આવવા લાગે છે. ટામેટાં લાંબો સમય ચાલે તે માટે તેને યોગ્ય રીતે સ્ટોર કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે.
Tomato Storage Hacks: શિયાળામાં અમુક શાકભાજી ખૂબ મોંઘા થઈ જાય છે, અને ટામેટાં તેમાંથી એક છે. તેથી, લોકો ઘણીવાર શિયાળા દરમિયાન સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકાય તે માટે મોટી માત્રામાં ટામેટાં ખરીદે છે. જો કે, તેને બગડતા અટકાવવા માટે લોકો રેફ્રિજરેટરમાં સંગ્રહિત કરવાનું પસંદ કરે છે. જો કે, આ પછી પણ, ટામેટાં ઘણીવાર બગડવા લાગે છે અને સડવાની ગંધ આવે છે. તેથી, તેને યોગ્ય રીતે સંગ્રહિત કરવા મહત્વપૂર્ણ છે જેથી તમે એક મહિના સુધી તાજા ટામેટાંનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકો. આ અહેવાલમાં, ચાલો ઘરે ટામેટાં સંગ્રહવા માટે તમે કઈ ટિપ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો તેની વિગતવાર જાણીએ...
ટામેટાં બગડવા પાછળના મુખ્ય કારણો નીચે મુજબ હોઈ શકે છે...
ટામેટાં કેમ સડી જાય છે? Tomato One Month Storing Tips
- વધારે પડતો ભેજ હોવો.
- સંગ્રહ કરવાની જગ્યા સાફ ન હોવી.
- ટામેટાંની છાલ પહેલેથી જ ગળેલી કે પોચી હોવી.
- ફૂગ (Fungus) લાગવાને કારણે.
- જીવાત પડવાને કારણે.
- ટામેટાંને કોઈ ભીની વસ્તુ સાથે રાખવાને કારણે.
ટામેટાંને લાંબો સમય સાચવી રાખવાના દેશી ઉપાયો
ડીંટિયાવાળા ભાગને સીલ કરો
ટામેટાં હંમેશા તેના ઉપરના ભાગ (જ્યાં ડીંટિયું હોય છે) થી સડવાની શરૂઆત થાય છે. જો તમે આ ભાગ પર થોડું મીણ (Wax) લગાવીને તેને સીલ કરી દો, તો ટામેટાંની અંદર ભેજ જશે નહીં અને તે લાંબા સમય સુધી તાજા રહેશે.
ટિશ્યુ પેપરનો ઉપયોગ કરો
ભેજ ટામેટાંનો સૌથી મોટો દુશ્મન છે. ટામેટાંને ડબ્બામાં કે બાસ્કેટમાં રાખતી વખતે તેની ઉપર અને નીચે ટિશ્યુ પેપર રાખો. ટિશ્યુ પેપર વધારાનો ભેજ શોષી લેશે અને ટામેટાંને જલ્દી બગડતા અટકાવશે.
માટીનો ઉપયોગ
જો તમે દેશી રીત અપનાવવા માંગતા હોવ તો ટામેટાંને માટીના વાસણમાં ભરીને રાખી શકાય છે. માટી કુદરતી રીતે ભેજને શોષી લે છે, જેના કારણે ટામેટાં લાંબો સમય સુધી ફ્રેશ રહે છે. બસ ધ્યાન રાખવું કે માટીનું વાસણ યોગ્ય રીતે બંધ હોય.
ટામેટાંની પ્યુરી બનાવી લો
જો તમારી પાસે ટામેટાંનો જથ્થો વધારે હોય અને તે બગડવાની બીક હોય, તો સૌથી ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે તેની પ્યુરી (Puree) બનાવી લો. આ પ્યુરીને તમે એરટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરી ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. જ્યારે પણ રસોઈ બનાવવી હોય ત્યારે જરૂર મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
