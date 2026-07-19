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શું વોશિંગ મશીનમાં પણ હોય છે ફિલ્ટર ? જાણો તેને કેટલા સમયમાં સાફ કરવાની જરૂર છે અને તેના ફાયદા શું છે, જાણો

Washing Machine Filter: મોટાભાગના લોકો દરરોજ તેમના વોશિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ તેઓ ઘણીવાર ફિલ્ટર સાફ કરવાનું ભૂલી જાય છે. ચાલો જાણીએ કે વોશિંગ મશીન ફિલ્ટર કેટલી વાર સાફ કરવું જોઈએ અને તેની અવગણના શા માટે મોંઘી પડી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 19, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:17 PM IST
શું વોશિંગ મશીનમાં પણ હોય છે ફિલ્ટર ? જાણો તેને કેટલા સમયમાં સાફ કરવાની જરૂર છે અને તેના ફાયદા શું છે, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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