/શું વોશિંગ મશીનમાં પણ હોય છે ફિલ્ટર ? જાણો તેને કેટલા સમયમાં સાફ કરવાની જરૂર છે અને તેના ફાયદા શું છે, જાણો

Washing Machine Filter: જો વોશિંગ મશીનમાંથી ધોયેલા કપડાં કાઢ્યા પછી તેના પર નાના રેસા અથવા લિન્ટ દેખાય છે, તો તે હંમેશા કપડાં જ નથી. ક્યારેક, આ પાછળનું કારણ ગંદુ ફિલ્ટર હોઈ શકે છે. લોકો ઘણીવાર ધોયા પછી મશીન બંધ કરી દે છે. પરંતુ તેના નાના ફિલ્ટરને સાફ કરવાનું ભૂલી જાય છે, જેના કારણે ગંદકી એકઠી થાય છે, જે કપડાંની સ્વચ્છતા અને મશીનની ગુણવત્તા બંનેને અસર કરે છે.
લિન્ટ ફિલ્ટરનું કાર્ય શું છે?
વોશિંગ મશીનમાં લિન્ટ ફિલ્ટર કપડાંમાંથી રેસા, દોરા, વાળ અને અન્ય નાના કચરાને ફસાવે છે. તેનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે આ વસ્તુઓ મશીનની ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં પ્રવેશ ન કરે અને તેને બંધ ન કરે.
ફિલ્ટર સાફ કરવું શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
આ ફિલ્ટર ફક્ત કપડાંને સ્વચ્છ રાખે છે, પણ મશીનની કામગીરીને પણ અસર કરે છે. જો ફિલ્ટર ભરાઈ જાય છે, તો પાણી યોગ્ય રીતે નીકળી શકતું નથી. આનાથી ડ્રેનેજ સિસ્ટમ અને પંપ પર વધારાનું દબાણ પડે છે, જેના કારણે ખામી સર્જાઈ શકે છે.
જો ફિલ્ટર ભરાઈ જાય, તો ફસાયેલા રેસા અને ગંદકી, ફ્લશ થવાને બદલે, મશીનને સ્પર્શ કરવાથી તેમાં ફરતી રહે છે. આ લિન્ટ પછી ધોયેલા કપડાં પર ચોંટી જાય છે. કપડાં પર ચોંટેલી લિન્ટ એ સંકેત છે કે ફિલ્ટરને સાફ કરવાની જરૂર છે.
ગંધ અને બેક્ટેરિયા પણ પેદા કરી શકે છે
ભરાયેલ લિન્ટ લાંબા સમય સુધી ફિલ્ટરમાં રહે છે. આવા વાતાવરણમાં, બેક્ટેરિયા અને મોલ્ડ સરળતાથી વધી શકે છે. આનાથી મશીનની અંદર ગંધ આવે છે. વધુમાં, તે હેન્ડલ્સને પણ અસર કરી શકે છે.
વોશિંગ મશીન ફિલ્ટર કેવી રીતે સાફ કરવું?
મોટાભાગના ટોપ-લોડ મશીનોમાં, લિન્ટ ફિલ્ટર એજીટેટરની નજીક અથવા બાજુમાં ડ્રમની અંદર સ્થિત હોય છે. ફ્રન્ટ-લોડ મશીનોમાં, તે સરળતાથી મળી જાય છે. આવા કિસ્સામાં, ફિલ્ટરને કાળજીપૂર્વક દૂર કરો, તેને સારી રીતે સાફ કરો અને સુકાઈ ગયા પછી તેને ફરીથી લગાવી દો.
તમારે તેને કેટલી વાર સાફ કરવું જોઈએ?
જો તમે તમારા વોશિંગ મશીનનો નિયમિત ઉપયોગ કરો છો, તો દર બે અઠવાડિયામાં એકવાર લિન્ટ ફિલ્ટરને સાફ કરવું બેસ્ટ છે. જો કે, વરસાદની ઋતુ દરમિયાન, કપડાંમાં બારીક રેસા એકઠા થવાને કારણે તેને સાપ્તાહિક તપાસવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.